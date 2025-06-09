Валюты / CVGW
CVGW: Calavo Growers Inc
27.23 USD 0.22 (0.80%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVGW за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.11, а максимальная — 27.47.
Следите за динамикой Calavo Growers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
27.11 27.47
Годовой диапазон
21.46 30.01
- Предыдущее закрытие
- 27.45
- Open
- 27.39
- Bid
- 27.23
- Ask
- 27.53
- Low
- 27.11
- High
- 27.47
- Объем
- 322
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 14.70%
- Годовое изменение
- -3.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.