Devises / CVGW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CVGW: Calavo Growers Inc
27.47 USD 0.35 (1.26%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CVGW a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.41 et à un maximum de 28.14.
Suivez la dynamique Calavo Growers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVGW Nouvelles
- AVO Bets on Direct-to-Retail in Europe: Too Soon or Just Right?
- Calavo Growers Posts Mixed Results in Q3
- Is Mission Produce's International Farming Finally Bearing Fruit?
- Les actions de Calavo Growers chutent de 8% après des résultats et un chiffre d’affaires du T3 inférieurs aux attentes
- Calavo Growers shares slide 8% as Q3 earnings, revenue miss estimates
- Le BPA de Calavo Growers a manqué les attentes de 0,02$, le CA en dessous des prévisions
- Calavo Growers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Is Mission Produce Ready to Deliver on Global Sourcing Hopes?
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Can AVO's Supply Chain Integration Drive Stability in Uncertain Times?
- Are Supply Chain Wins Enough to Fuel AVO's Next Growth Phase?
- Can Mission Produce Handle Margin Pressures From Mexico Supply?
- Is Mission Produce's Vertical Model a Long-Term Margin Driver?
- Volume Up, Price Down: Can AVO Balance Growth With Profitability?
- Mission Produce Rides on Price Volatility: Can it Sustain Growth?
- Calavo Growers stock soars after receiving $32 per share acquisition offer
- Gundlach says gold is no longer for lunatics as the bond king says wait to buy the 30-year
- Eli Lilly, General Electric among Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Calavo Growers: Why Shares Fell So Much After Q2 Earnings (NASDAQ:CVGW)
- Tesla, Insmed Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Stock Market Today: Dow Jones Improves But Lags S&P 500; Twinkie Maker Gets Squashed (Live Coverage)
Range quotidien
27.41 28.14
Range Annuel
21.46 30.01
- Clôture Précédente
- 27.82
- Ouverture
- 27.72
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Plus Bas
- 27.41
- Plus Haut
- 28.14
- Volume
- 557
- Changement quotidien
- -1.26%
- Changement Mensuel
- 1.10%
- Changement à 6 Mois
- 15.71%
- Changement Annuel
- -2.66%
20 septembre, samedi