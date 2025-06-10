CotationsSections
Devises / CVGW
CVGW: Calavo Growers Inc

27.47 USD 0.35 (1.26%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CVGW a changé de -1.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.41 et à un maximum de 28.14.

Suivez la dynamique Calavo Growers Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
27.41 28.14
Range Annuel
21.46 30.01
Clôture Précédente
27.82
Ouverture
27.72
Bid
27.47
Ask
27.77
Plus Bas
27.41
Plus Haut
28.14
Volume
557
Changement quotidien
-1.26%
Changement Mensuel
1.10%
Changement à 6 Mois
15.71%
Changement Annuel
-2.66%
