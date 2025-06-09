Dövizler / CVGW
CVGW: Calavo Growers Inc
27.47 USD 0.35 (1.26%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CVGW fiyatı bugün -1.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.41 ve Yüksek fiyatı olarak 28.14 aralığında işlem gördü.
Calavo Growers Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
27.41 28.14
Yıllık aralık
21.46 30.01
- Önceki kapanış
- 27.82
- Açılış
- 27.72
- Satış
- 27.47
- Alış
- 27.77
- Düşük
- 27.41
- Yüksek
- 28.14
- Hacim
- 557
- Günlük değişim
- -1.26%
- Aylık değişim
- 1.10%
- 6 aylık değişim
- 15.71%
- Yıllık değişim
- -2.66%
21 Eylül, Pazar