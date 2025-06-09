通貨 / CVGW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CVGW: Calavo Growers Inc
27.82 USD 0.20 (0.72%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVGWの今日の為替レートは、0.72%変化しました。日中、通貨は1あたり27.62の安値と27.86の高値で取引されました。
Calavo Growers Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVGW News
- AVO Bets on Direct-to-Retail in Europe: Too Soon or Just Right?
- Calavo Growers Posts Mixed Results in Q3
- Is Mission Produce's International Farming Finally Bearing Fruit?
- Calavo Growers shares slide 8% as Q3 earnings, revenue miss estimates
- Calavo Growers earnings missed by $0.02, revenue fell short of estimates
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Is Mission Produce Ready to Deliver on Global Sourcing Hopes?
- Calavo Growers: What To Make Of The $32 Per Share Takeover Offer (NASDAQ:CVGW)
- Can AVO's Supply Chain Integration Drive Stability in Uncertain Times?
- Are Supply Chain Wins Enough to Fuel AVO's Next Growth Phase?
- Can Mission Produce Handle Margin Pressures From Mexico Supply?
- Is Mission Produce's Vertical Model a Long-Term Margin Driver?
- Volume Up, Price Down: Can AVO Balance Growth With Profitability?
- Mission Produce Rides on Price Volatility: Can it Sustain Growth?
- Calavo Growers stock soars after receiving $32 per share acquisition offer
- Gundlach says gold is no longer for lunatics as the bond king says wait to buy the 30-year
- Eli Lilly, General Electric among Tuesday’s market cap stock movers
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Calavo Growers: Why Shares Fell So Much After Q2 Earnings (NASDAQ:CVGW)
- Tesla, Insmed Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Calavo Growers Posts Downbeat Earnings, Joins Lakeland Industries, Limoneira And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - Korea Electric Power (NYSE:KEP), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- Stock Market Today: Dow Jones Improves But Lags S&P 500; Twinkie Maker Gets Squashed (Live Coverage)
- Calavo Growers, Inc. Announces Second Quarter and Six-Month Period Ended April 30, 2025 Financial Results
- Calavo Growers stock tumbles 16% as Q2 results disappoint
1日のレンジ
27.62 27.86
1年のレンジ
21.46 30.01
- 以前の終値
- 27.62
- 始値
- 27.63
- 買値
- 27.82
- 買値
- 28.12
- 安値
- 27.62
- 高値
- 27.86
- 出来高
- 507
- 1日の変化
- 0.72%
- 1ヶ月の変化
- 2.39%
- 6ヶ月の変化
- 17.19%
- 1年の変化
- -1.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K