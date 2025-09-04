KurseKategorien
COF
COF: Capital One Financial Corporation

229.74 USD 4.21 (1.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COF hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.34 bis zu einem Hoch von 230.12 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
225.34 230.12
Jahresspanne
143.22 232.45
Vorheriger Schlusskurs
225.53
Eröffnung
227.39
Bid
229.74
Ask
230.04
Tief
225.34
Hoch
230.12
Volumen
4.102 K
Tagesänderung
1.87%
Monatsänderung
3.02%
6-Monatsänderung
29.94%
Jahresänderung
53.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K