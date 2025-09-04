Währungen / COF
COF: Capital One Financial Corporation
229.74 USD 4.21 (1.87%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COF hat sich für heute um 1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 225.34 bis zu einem Hoch von 230.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COF News
Tagesspanne
225.34 230.12
Jahresspanne
143.22 232.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 225.53
- Eröffnung
- 227.39
- Bid
- 229.74
- Ask
- 230.04
- Tief
- 225.34
- Hoch
- 230.12
- Volumen
- 4.102 K
- Tagesänderung
- 1.87%
- Monatsänderung
- 3.02%
- 6-Monatsänderung
- 29.94%
- Jahresänderung
- 53.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K