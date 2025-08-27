CotizacionesSecciones
Divisas / COF
Volver a Acciones

COF: Capital One Financial Corporation

225.53 USD 1.09 (0.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de COF de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 223.49, mientras que el máximo ha alcanzado 229.20.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital One Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COF News

Rango diario
223.49 229.20
Rango anual
143.22 232.45
Cierres anteriores
224.44
Open
225.21
Bid
225.53
Ask
225.83
Low
223.49
High
229.20
Volumen
5.959 K
Cambio diario
0.49%
Cambio mensual
1.13%
Cambio a 6 meses
27.56%
Cambio anual
50.82%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B