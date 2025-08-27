Divisas / COF
COF: Capital One Financial Corporation
225.53 USD 1.09 (0.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COF de hoy ha cambiado un 0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 223.49, mientras que el máximo ha alcanzado 229.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital One Financial Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
223.49 229.20
Rango anual
143.22 232.45
- Cierres anteriores
- 224.44
- Open
- 225.21
- Bid
- 225.53
- Ask
- 225.83
- Low
- 223.49
- High
- 229.20
- Volumen
- 5.959 K
- Cambio diario
- 0.49%
- Cambio mensual
- 1.13%
- Cambio a 6 meses
- 27.56%
- Cambio anual
- 50.82%
