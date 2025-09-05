Dövizler / COF
COF: Capital One Financial Corporation
228.38 USD 1.36 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COF fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 226.48 ve Yüksek fiyatı olarak 229.76 aralığında işlem gördü.
Capital One Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
226.48 229.76
Yıllık aralık
143.22 232.45
- Önceki kapanış
- 229.74
- Açılış
- 229.73
- Satış
- 228.38
- Alış
- 228.68
- Düşük
- 226.48
- Yüksek
- 229.76
- Hacim
- 4.958 K
- Günlük değişim
- -0.59%
- Aylık değişim
- 2.41%
- 6 aylık değişim
- 29.17%
- Yıllık değişim
- 52.72%
