Dövizler / COF
COF: Capital One Financial Corporation

228.38 USD 1.36 (0.59%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COF fiyatı bugün -0.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 226.48 ve Yüksek fiyatı olarak 229.76 aralığında işlem gördü.

Capital One Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
226.48 229.76
Yıllık aralık
143.22 232.45
Önceki kapanış
229.74
Açılış
229.73
Satış
228.38
Alış
228.68
Düşük
226.48
Yüksek
229.76
Hacim
4.958 K
Günlük değişim
-0.59%
Aylık değişim
2.41%
6 aylık değişim
29.17%
Yıllık değişim
52.72%
21 Eylül, Pazar