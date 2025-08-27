Валюты / COF
COF: Capital One Financial Corporation
224.44 USD 2.15 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COF за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 222.32, а максимальная — 227.75.
Следите за динамикой Capital One Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
222.32 227.75
Годовой диапазон
143.22 232.45
- Предыдущее закрытие
- 226.59
- Open
- 227.60
- Bid
- 224.44
- Ask
- 224.74
- Low
- 222.32
- High
- 227.75
- Объем
- 6.340 K
- Дневное изменение
- -0.95%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 26.95%
- Годовое изменение
- 50.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.