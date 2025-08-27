КотировкиРазделы
COF: Capital One Financial Corporation

224.44 USD 2.15 (0.95%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COF за сегодня изменился на -0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 222.32, а максимальная — 227.75.

Следите за динамикой Capital One Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
222.32 227.75
Годовой диапазон
143.22 232.45
Предыдущее закрытие
226.59
Open
227.60
Bid
224.44
Ask
224.74
Low
222.32
High
227.75
Объем
6.340 K
Дневное изменение
-0.95%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
26.95%
Годовое изменение
50.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.