COF: Capital One Financial Corporation
228.38 USD 1.36 (0.59%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COF a changé de -0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 226.48 et à un maximum de 229.76.
Suivez la dynamique Capital One Financial Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COF Nouvelles
Range quotidien
226.48 229.76
Range Annuel
143.22 232.45
- Clôture Précédente
- 229.74
- Ouverture
- 229.73
- Bid
- 228.38
- Ask
- 228.68
- Plus Bas
- 226.48
- Plus Haut
- 229.76
- Volume
- 4.958 K
- Changement quotidien
- -0.59%
- Changement Mensuel
- 2.41%
- Changement à 6 Mois
- 29.17%
- Changement Annuel
- 52.72%
20 septembre, samedi