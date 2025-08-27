货币 / COF
COF: Capital One Financial Corporation
224.44 USD 2.15 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COF汇率已更改-0.95%。当日，交易品种以低点222.32和高点227.75进行交易。
关注Capital One Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
222.32 227.75
年范围
143.22 232.45
- 前一天收盘价
- 226.59
- 开盘价
- 227.60
- 卖价
- 224.44
- 买价
- 224.74
- 最低价
- 222.32
- 最高价
- 227.75
- 交易量
- 6.340 K
- 日变化
- -0.95%
- 月变化
- 0.65%
- 6个月变化
- 26.95%
- 年变化
- 50.09%
