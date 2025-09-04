통화 / COF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
COF: Capital One Financial Corporation
228.64 USD 1.10 (0.48%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COF 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 226.48이고 고가는 229.76이었습니다.
Capital One Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COF News
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Capital One settles social media creators’ lawsuit
- 워렌AI 선정, 연간 수익률 상위 5대 대형 은행: 뱅크오브몬트리올 1위
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Capital One: Preferred Shares Offer Attractive Current Yields And Capital Gain Potential
- Capital One Files Lawsuit Against FDIC Over Erroneous Charges
- Most Trusted Credit Card Companies: USAA Wins Customer Trust Again
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- Best Banks: Ensuring Financial Security Wins Customer Trust
- These 18 stocks will likely lead the market between now and December
- Capital One sues FDIC for overcharge related to two bank failures
- Coinbase Rebounds From Key Level After 19% Plunge – Is Coinbase Stock A Buy Now?
- Here's Why Capital One (COF) is a Strong Momentum Stock
- Nvidia Couldn't Make It 3 In A Row — But This S&P 500 Stock Did
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Are Finance Stocks Lagging Capital One Financial (COF) This Year?
- Klarna IPO Update: Don't Buy Now Or Later (Pending:KLAR)
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Amazon, Netflix, These Other Stocks Bear Watching As They Approach Buy Points
- Stock Market Week Ahead: OPEC, iPhone17 Launch And Communacopia
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
일일 변동 비율
226.48 229.76
년간 변동
143.22 232.45
- 이전 종가
- 229.74
- 시가
- 229.73
- Bid
- 228.64
- Ask
- 228.94
- 저가
- 226.48
- 고가
- 229.76
- 볼륨
- 3.846 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- 2.53%
- 6개월 변동
- 29.32%
- 년간 변동율
- 52.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K