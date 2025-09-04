Valute / COF
COF: Capital One Financial Corporation
228.38 USD 1.36 (0.59%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COF ha avuto una variazione del -0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 226.48 e ad un massimo di 229.76.
Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
COF News
- Tracking William Nygren’s Harris Associates Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:OAKMX)
- Capital One settles social media creators’ lawsuit
- Le 5 principali banche a grande capitalizzazione classificate da WarrenAI: BMO in testa con un rendimento annuale del 56%
- Eric Trump Says ‘Arguably Saves the U.S. Dollar’ - TipRanks.com
- Top 5 Largecap Banks Ranked by WarrenAI: BMO Leads with 56% Annual Return
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Capital One: Preferred Shares Offer Attractive Current Yields And Capital Gain Potential
- Capital One Files Lawsuit Against FDIC Over Erroneous Charges
- Most Trusted Credit Card Companies: USAA Wins Customer Trust Again
- IBD's Sixth Annual Survey Of The Most Trusted Financial Companies
- Best Banks: Ensuring Financial Security Wins Customer Trust
- These 18 stocks will likely lead the market between now and December
- Capital One sues FDIC for overcharge related to two bank failures
- Coinbase Rebounds From Key Level After 19% Plunge – Is Coinbase Stock A Buy Now?
- Here's Why Capital One (COF) is a Strong Momentum Stock
- Nvidia Couldn't Make It 3 In A Row — But This S&P 500 Stock Did
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Are Finance Stocks Lagging Capital One Financial (COF) This Year?
- Klarna IPO Update: Don't Buy Now Or Later (Pending:KLAR)
- Tariff concerns and Fed policy shape financial sector outlook, KBW says
- Exclusive | PNC to Acquire Colorado-Based Regional Bank in $4.1 Billion Deal
- Amazon, Netflix, These Other Stocks Bear Watching As They Approach Buy Points
- Stock Market Week Ahead: OPEC, iPhone17 Launch And Communacopia
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
Intervallo Giornaliero
226.48 229.76
Intervallo Annuale
143.22 232.45
- Chiusura Precedente
- 229.74
- Apertura
- 229.73
- Bid
- 228.38
- Ask
- 228.68
- Minimo
- 226.48
- Massimo
- 229.76
- Volume
- 4.958 K
- Variazione giornaliera
- -0.59%
- Variazione Mensile
- 2.41%
- Variazione Semestrale
- 29.17%
- Variazione Annuale
- 52.72%
