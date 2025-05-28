Währungen / CENTA
CENTA: Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting
32.55 USD 0.42 (1.31%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CENTA hat sich für heute um 1.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.09 bis zu einem Hoch von 32.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CENTA News
Tagesspanne
32.09 32.75
Jahresspanne
27.70 37.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.13
- Eröffnung
- 32.32
- Bid
- 32.55
- Ask
- 32.85
- Tief
- 32.09
- Hoch
- 32.75
- Volumen
- 605
- Tagesänderung
- 1.31%
- Monatsänderung
- -0.58%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- 3.24%
