CENTA: Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting

32.23 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CENTA за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.87, а максимальная — 32.31.

Следите за динамикой Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
31.87 32.31
Годовой диапазон
27.70 37.35
Предыдущее закрытие
32.17
Open
31.98
Bid
32.23
Ask
32.53
Low
31.87
High
32.31
Объем
606
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
-1.56%
6-месячное изменение
-1.68%
Годовое изменение
2.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.