CENTA: Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting
32.23 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CENTA за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.87, а максимальная — 32.31.
Следите за динамикой Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CENTA
- Central Garden & Pet Company (CENT) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Central Garden (CENTA) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Central Garden (CENTA)
- Are Investors Undervaluing Central Garden & Pet (CENTA) Right Now?
- Central Garden & Pet Company (CENT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Central Garden&Pet A earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Central Garden (CENTA) Q3 Earnings Beat Estimates
- Expedia Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- WBD Gears Up to Report Q2 Earnings: What's Ahead for the Stock?
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Central Garden (CENTA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Central Garden & Pet Company A stock hits 52-week high at $37.34
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Central Garden & Pet (CENTA) This Year?
- All You Need to Know About Central Garden (CENTA) Rating Upgrade to Strong Buy
- KeyBanc recommends WSM, LOW, LZB, CENTA stocks for patient investors
- Central Garden & Pet Company: Cost Simplicity Program Won't Be Enough To Move The Needle
- Central Garden & Pet Company: Too Much Uncertainty For Now (NASDAQ:CENT)
Дневной диапазон
31.87 32.31
Годовой диапазон
27.70 37.35
- Предыдущее закрытие
- 32.17
- Open
- 31.98
- Bid
- 32.23
- Ask
- 32.53
- Low
- 31.87
- High
- 32.31
- Объем
- 606
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- -1.56%
- 6-месячное изменение
- -1.68%
- Годовое изменение
- 2.22%
