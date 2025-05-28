FiyatlarBölümler
CENTA
CENTA: Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting

31.26 USD 1.29 (3.96%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CENTA fiyatı bugün -3.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.21 ve Yüksek fiyatı olarak 32.55 aralığında işlem gördü.

Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.21 32.55
Yıllık aralık
27.70 37.35
Önceki kapanış
32.55
Açılış
32.55
Satış
31.26
Alış
31.56
Düşük
31.21
Yüksek
32.55
Hacim
1.008 K
Günlük değişim
-3.96%
Aylık değişim
-4.52%
6 aylık değişim
-4.64%
Yıllık değişim
-0.86%
