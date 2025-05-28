Dövizler / CENTA
CENTA: Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting
31.26 USD 1.29 (3.96%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CENTA fiyatı bugün -3.96% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.21 ve Yüksek fiyatı olarak 32.55 aralığında işlem gördü.
Central Garden & Pet Company - Class A Nonvoting hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CENTA haberleri
- Central Garden & Pet Company (CENT) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer
- Central Garden (CENTA) is an Incredible Growth Stock: 3 Reasons Why
- 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Central Garden (CENTA)
- Are Investors Undervaluing Central Garden & Pet (CENTA) Right Now?
- Central Garden & Pet Company (CENT) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Central Garden&Pet A earnings beat by $0.21, revenue fell short of estimates
- Central Garden (CENTA) Q3 Earnings Beat Estimates
- Expedia Gears Up to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- WBD Gears Up to Report Q2 Earnings: What's Ahead for the Stock?
- Spectrum Brands (SPB) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Central Garden (CENTA) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Central Garden & Pet Company A stock hits 52-week high at $37.34
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Central Garden & Pet (CENTA) This Year?
- All You Need to Know About Central Garden (CENTA) Rating Upgrade to Strong Buy
- KeyBanc recommends WSM, LOW, LZB, CENTA stocks for patient investors
- Central Garden & Pet Company: Cost Simplicity Program Won't Be Enough To Move The Needle
- Central Garden & Pet Company: Too Much Uncertainty For Now (NASDAQ:CENT)
Günlük aralık
31.21 32.55
Yıllık aralık
27.70 37.35
- Önceki kapanış
- 32.55
- Açılış
- 32.55
- Satış
- 31.26
- Alış
- 31.56
- Düşük
- 31.21
- Yüksek
- 32.55
- Hacim
- 1.008 K
- Günlük değişim
- -3.96%
- Aylık değişim
- -4.52%
- 6 aylık değişim
- -4.64%
- Yıllık değişim
- -0.86%
21 Eylül, Pazar