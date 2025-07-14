Währungen / BLOK
BLOK: Amplify Transformational Data Sharing ETF
66.28 USD 0.32 (0.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BLOK hat sich für heute um -0.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.14 bis zu einem Hoch von 67.25 gehandelt.
Verfolgen Sie die Amplify Transformational Data Sharing ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
66.14 67.25
Jahresspanne
31.32 67.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 66.60
- Eröffnung
- 67.00
- Bid
- 66.28
- Ask
- 66.58
- Tief
- 66.14
- Hoch
- 67.25
- Volumen
- 242
- Tagesänderung
- -0.48%
- Monatsänderung
- 13.55%
- 6-Monatsänderung
- 78.41%
- Jahresänderung
- 77.12%
