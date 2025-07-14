Валюты / BLOK
BLOK: Amplify Transformational Data Sharing ETF
65.04 USD 0.81 (1.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BLOK за сегодня изменился на 1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.53, а максимальная — 65.10.
Следите за динамикой Amplify Transformational Data Sharing ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
63.53 65.10
Годовой диапазон
31.32 65.10
- Предыдущее закрытие
- 64.23
- Open
- 64.29
- Bid
- 65.04
- Ask
- 65.34
- Low
- 63.53
- High
- 65.10
- Объем
- 630
- Дневное изменение
- 1.26%
- Месячное изменение
- 11.43%
- 6-месячное изменение
- 75.07%
- Годовое изменение
- 73.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.