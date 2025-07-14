Dövizler / BLOK
BLOK: Amplify Transformational Data Sharing ETF
66.51 USD 0.09 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BLOK fiyatı bugün -0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.14 ve Yüksek fiyatı olarak 67.25 aralığında işlem gördü.
Amplify Transformational Data Sharing ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
66.14 67.25
Yıllık aralık
31.32 67.25
- Önceki kapanış
- 66.60
- Açılış
- 67.00
- Satış
- 66.51
- Alış
- 66.81
- Düşük
- 66.14
- Yüksek
- 67.25
- Hacim
- 316
- Günlük değişim
- -0.14%
- Aylık değişim
- 13.95%
- 6 aylık değişim
- 79.03%
- Yıllık değişim
- 77.74%