BLOK: Amplify Transformational Data Sharing ETF

66.51 USD 0.09 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BLOK fiyatı bugün -0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 66.14 ve Yüksek fiyatı olarak 67.25 aralığında işlem gördü.

Amplify Transformational Data Sharing ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
66.14 67.25
Yıllık aralık
31.32 67.25
Önceki kapanış
66.60
Açılış
67.00
Satış
66.51
Alış
66.81
Düşük
66.14
Yüksek
67.25
Hacim
316
Günlük değişim
-0.14%
Aylık değişim
13.95%
6 aylık değişim
79.03%
Yıllık değişim
77.74%
22 Eylül, Pazartesi
13:45
USD
FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki