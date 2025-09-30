- Übersicht
BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Der Wechselkurs von BHYB hat sich für heute um -0.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.76 bis zu einem Hoch von 54.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BHYB heute?
Die Aktie von DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) notiert heute bei 54.76. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.31% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 54.93 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von BHYB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BHYB Dividenden?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF wird derzeit mit 54.76 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.02% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BHYB zu verfolgen.
Wie kaufe ich BHYB-Aktien?
Sie können Aktien von DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) zum aktuellen Kurs von 54.76 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.76 oder 55.06 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BHYB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BHYB-Aktien?
Bei einer Investition in DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF müssen die jährliche Spanne 52.70 - 55.14 und der aktuelle Kurs 54.76 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.40% und 1.88%, bevor sie Orders zu 54.76 oder 55.06 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BHYB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
Der höchste Kurs von Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) im vergangenen Jahr lag bei 55.14. Innerhalb von 52.70 - 55.14 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 54.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
Der niedrigste Kurs von Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) im Laufe des Jahres betrug 52.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.76 und der Spanne 52.70 - 55.14 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BHYB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BHYB statt?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 54.93 und -0.02% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 54.93
- Eröffnung
- 54.76
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Tief
- 54.76
- Hoch
- 54.76
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.31%
- Monatsänderung
- 0.40%
- 6-Monatsänderung
- 1.88%
- Jahresänderung
- -0.02%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8