BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Le taux de change de BHYB a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.76 et à un maximum de 54.76.
Suivez la dynamique DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BHYB aujourd'hui ?
L'action DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF est cotée à 54.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.31%, a clôturé hier à 54.93 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de BHYB présente ces mises à jour.
L'action DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF verse-t-elle des dividendes ?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF est actuellement valorisé à 54.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.02% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BHYB.
Comment acheter des actions BHYB ?
Vous pouvez acheter des actions DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF au cours actuel de 54.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.76 ou de 55.06, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BHYB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BHYB ?
Investir dans DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 52.70 - 55.14 et le prix actuel 54.76. Beaucoup comparent 0.40% et 1.88% avant de passer des ordres à 54.76 ou 55.06. Consultez le graphique du cours de BHYB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF ?
Le cours le plus élevé de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF l'année dernière était 55.14. Au cours de 52.70 - 55.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 54.93 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF ?
Le cours le plus bas de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) sur l'année a été 52.70. Sa comparaison avec 54.76 et 52.70 - 55.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BHYB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BHYB a-t-elle été divisée ?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 54.93 et -0.02% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 54.93
- Ouverture
- 54.76
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Plus Bas
- 54.76
- Plus Haut
- 54.76
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- 0.40%
- Changement à 6 Mois
- 1.88%
- Changement Annuel
- -0.02%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8