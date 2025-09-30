BHYB股票今天的价格是多少？ DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票今天的定价为54.76。它在-0.31%范围内交易，昨天的收盘价为54.93，交易量达到1。BHYB的实时价格图表显示了这些更新。

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票是否支付股息？ DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF目前的价值为54.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.02%和USD。实时查看图表以跟踪BHYB走势。

如何购买BHYB股票？ 您可以以54.76的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票。订单通常设置在54.76或55.06附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BHYB的实时图表更新。

如何投资BHYB股票？ 投资DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF需要考虑年度范围52.70 - 55.14和当前价格54.76。许多人在以54.76或55.06下订单之前，会比较0.40%和。实时查看BHYB价格图表，了解每日变化。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF的最高价格是55.14。在52.70 - 55.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF的绩效。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票的最低价格是多少？ Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF（BHYB）的最低价格为52.70。将其与当前的54.76和52.70 - 55.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。