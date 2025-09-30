BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
今日BHYB汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点54.76和高点54.76进行交易。
关注DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BHYB股票今天的价格是多少？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票今天的定价为54.76。它在-0.31%范围内交易，昨天的收盘价为54.93，交易量达到1。BHYB的实时价格图表显示了这些更新。
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票是否支付股息？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF目前的价值为54.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.02%和USD。实时查看图表以跟踪BHYB走势。
如何购买BHYB股票？
您可以以54.76的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票。订单通常设置在54.76或55.06附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BHYB的实时图表更新。
如何投资BHYB股票？
投资DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF需要考虑年度范围52.70 - 55.14和当前价格54.76。许多人在以54.76或55.06下订单之前，会比较0.40%和。实时查看BHYB价格图表，了解每日变化。
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF的最高价格是55.14。在52.70 - 55.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF的绩效。
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票的最低价格是多少？
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF（BHYB）的最低价格为52.70。将其与当前的54.76和52.70 - 55.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BHYB股票是什么时候拆分的？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.93和-0.02%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.93
- 开盘价
- 54.76
- 卖价
- 54.76
- 买价
- 55.06
- 最低价
- 54.76
- 最高价
- 54.76
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.31%
- 月变化
- 0.40%
- 6个月变化
- 1.88%
- 年变化
- -0.02%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8