报价部分
货币 / BHYB
BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

54.76 USD 0.17 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BHYB汇率已更改-0.31%。当日，交易品种以低点54.76和高点54.76进行交易。

关注DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BHYB股票今天的价格是多少？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票今天的定价为54.76。它在-0.31%范围内交易，昨天的收盘价为54.93，交易量达到1。BHYB的实时价格图表显示了这些更新。

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票是否支付股息？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF目前的价值为54.76。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.02%和USD。实时查看图表以跟踪BHYB走势。

如何购买BHYB股票？

您可以以54.76的当前价格购买DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票。订单通常设置在54.76或55.06附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注BHYB的实时图表更新。

如何投资BHYB股票？

投资DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF需要考虑年度范围52.70 - 55.14和当前价格54.76。许多人在以54.76或55.06下订单之前，会比较0.40%和。实时查看BHYB价格图表，了解每日变化。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF的最高价格是55.14。在52.70 - 55.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF的绩效。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF股票的最低价格是多少？

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF（BHYB）的最低价格为52.70。将其与当前的54.76和52.70 - 55.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BHYB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BHYB股票是什么时候拆分的？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.93和-0.02%中可见。

日范围
54.76 54.76
年范围
52.70 55.14
前一天收盘价
54.93
开盘价
54.76
卖价
54.76
买价
55.06
最低价
54.76
最高价
54.76
交易量
1
日变化
-0.31%
月变化
0.40%
6个月变化
1.88%
年变化
-0.02%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8