BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
A taxa do BHYB para hoje mudou para -0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.76 e o mais alto foi 54.76.
Veja a dinâmica do par de moedas DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BHYB hoje?
Hoje DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) está avaliado em 54.76. O instrumento é negociado dentro de -0.31%, o fechamento de ontem foi 54.93, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BHYB em tempo real.
As ações de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF pagam dividendos?
Atualmente DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF está avaliado em 54.76. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.02% e USD. Monitore os movimentos de BHYB no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BHYB?
Você pode comprar ações de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) pelo preço atual 54.76. Ordens geralmente são executadas perto de 54.76 ou 55.06, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BHYB no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BHYB?
Investir em DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF envolve considerar a faixa anual 52.70 - 55.14 e o preço atual 54.76. Muitos comparam 0.40% e 1.88% antes de enviar ordens em 54.76 ou 55.06. Estude as mudanças diárias de preço de BHYB no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
O maior preço de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) no último ano foi 55.14. As ações oscilaram bastante dentro de 52.70 - 55.14, e a comparação com 54.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
O menor preço de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) no ano foi 52.70. A comparação com o preço atual 54.76 e 52.70 - 55.14 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BHYB em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BHYB?
No passado DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 54.93 e -0.02% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 54.93
- Open
- 54.76
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Low
- 54.76
- High
- 54.76
- Volume
- 1
- Mudança diária
- -0.31%
- Mudança mensal
- 0.40%
- Mudança de 6 meses
- 1.88%
- Mudança anual
- -0.02%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8