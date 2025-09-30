DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの現在の価格は54.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.02%やUSDにも注目します。BHYBの動きはライブチャートで確認できます。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株の最低値は？

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF(BHYB)の年間最安値は52.70でした。現在の54.76や52.70 - 55.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BHYBの動きはライブチャートで確認できます。