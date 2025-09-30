クォートセクション
BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

54.76 USD 0.17 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BHYBの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり54.76の安値と54.76の高値で取引されました。

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

BHYB株の現在の価格は？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株価は本日54.76です。-0.31%内で取引され、前日の終値は54.93、取引量は1に達しました。BHYBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株は配当を出しますか？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの現在の価格は54.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.02%やUSDにも注目します。BHYBの動きはライブチャートで確認できます。

BHYB株を買う方法は？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株は現在54.76で購入可能です。注文は通常54.76または55.06付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BHYBの最新情報はライブチャートで確認できます。

BHYB株に投資する方法は？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFへの投資では、年間の値幅52.70 - 55.14と現在の54.76を考慮します。注文は多くの場合54.76や55.06で行われる前に、0.40%や1.88%と比較されます。BHYBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株の最高値は？

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの過去1年の最高値は55.14でした。52.70 - 55.14内で株価は大きく変動し、54.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株の最低値は？

Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF(BHYB)の年間最安値は52.70でした。現在の54.76や52.70 - 55.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BHYBの動きはライブチャートで確認できます。

BHYBの株式分割はいつ行われましたか？

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.93、-0.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.76 54.76
1年のレンジ
52.70 55.14
以前の終値
54.93
始値
54.76
買値
54.76
買値
55.06
安値
54.76
高値
54.76
出来高
1
1日の変化
-0.31%
1ヶ月の変化
0.40%
6ヶ月の変化
1.88%
1年の変化
-0.02%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8