- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
BHYBの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり54.76の安値と54.76の高値で取引されました。
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BHYB株の現在の価格は？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株価は本日54.76です。-0.31%内で取引され、前日の終値は54.93、取引量は1に達しました。BHYBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株は配当を出しますか？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの現在の価格は54.76です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.02%やUSDにも注目します。BHYBの動きはライブチャートで確認できます。
BHYB株を買う方法は？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株は現在54.76で購入可能です。注文は通常54.76または55.06付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。BHYBの最新情報はライブチャートで確認できます。
BHYB株に投資する方法は？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFへの投資では、年間の値幅52.70 - 55.14と現在の54.76を考慮します。注文は多くの場合54.76や55.06で行われる前に、0.40%や1.88%と比較されます。BHYBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株の最高値は？
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの過去1年の最高値は55.14でした。52.70 - 55.14内で株価は大きく変動し、54.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFの株の最低値は？
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF(BHYB)の年間最安値は52.70でした。現在の54.76や52.70 - 55.14と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BHYBの動きはライブチャートで確認できます。
BHYBの株式分割はいつ行われましたか？
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、54.93、-0.02%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 54.93
- 始値
- 54.76
- 買値
- 54.76
- 買値
- 55.06
- 安値
- 54.76
- 高値
- 54.76
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.31%
- 1ヶ月の変化
- 0.40%
- 6ヶ月の変化
- 1.88%
- 1年の変化
- -0.02%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8