BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Курс BHYB за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.76, а максимальная — 54.76.
Следите за динамикой DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BHYB сегодня?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) сегодня оценивается на уровне 54.76. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 54.93, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHYB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF в настоящее время оценивается в 54.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.02% и USD. Отслеживайте движения BHYB на графике в реальном времени.
Как купить акции BHYB?
Вы можете купить акции DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) по текущей цене 54.76. Ордера обычно размещаются около 54.76 или 55.06, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHYB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BHYB?
Инвестирование в DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF предполагает учет годового диапазона 52.70 - 55.14 и текущей цены 54.76. Многие сравнивают 0.40% и 1.88% перед размещением ордеров на 54.76 или 55.06. Изучайте ежедневные изменения цены BHYB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
Самая высокая цена Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) за последний год составила 55.14. Акции заметно колебались в пределах 52.70 - 55.14, сравнение с 54.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
Самая низкая цена Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) за год составила 52.70. Сравнение с текущими 54.76 и 52.70 - 55.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHYB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BHYB?
В прошлом DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.93 и -0.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.93
- Open
- 54.76
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Low
- 54.76
- High
- 54.76
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- 0.40%
- 6-месячное изменение
- 1.88%
- Годовое изменение
- -0.02%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8