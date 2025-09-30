КотировкиРазделы
BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF

54.76 USD 0.17 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BHYB за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.76, а максимальная — 54.76.

Следите за динамикой DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BHYB сегодня?

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) сегодня оценивается на уровне 54.76. Инструмент торгуется в пределах -0.31%, вчерашнее закрытие составило 54.93, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BHYB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?

DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF в настоящее время оценивается в 54.76. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.02% и USD. Отслеживайте движения BHYB на графике в реальном времени.

Как купить акции BHYB?

Вы можете купить акции DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) по текущей цене 54.76. Ордера обычно размещаются около 54.76 или 55.06, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BHYB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BHYB?

Инвестирование в DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF предполагает учет годового диапазона 52.70 - 55.14 и текущей цены 54.76. Многие сравнивают 0.40% и 1.88% перед размещением ордеров на 54.76 или 55.06. Изучайте ежедневные изменения цены BHYB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?

Самая высокая цена Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) за последний год составила 55.14. Акции заметно колебались в пределах 52.70 - 55.14, сравнение с 54.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?

Самая низкая цена Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) за год составила 52.70. Сравнение с текущими 54.76 и 52.70 - 55.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BHYB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BHYB?

В прошлом DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.93 и -0.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.76 54.76
Годовой диапазон
52.70 55.14
Предыдущее закрытие
54.93
Open
54.76
Bid
54.76
Ask
55.06
Low
54.76
High
54.76
Объем
1
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
0.40%
6-месячное изменение
1.88%
Годовое изменение
-0.02%
