BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
El tipo de cambio de BHYB de hoy ha cambiado un -0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.76, mientras que el máximo ha alcanzado 54.76.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BHYB hoy?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) se evalúa hoy en 54.76. El instrumento se negocia dentro de -0.31%; el cierre de ayer ha sido 54.93 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BHYB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF se evalúa actualmente en 54.76. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.02% y USD. Monitoree los movimientos de BHYB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BHYB?
Puede comprar acciones de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) al precio actual de 54.76. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.76 o 55.06, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BHYB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BHYB?
Invertir en DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF implica tener en cuenta el rango anual 52.70 - 55.14 y el precio actual 54.76. Muchos comparan 0.40% y 1.88% antes de colocar órdenes en 54.76 o 55.06. Estudie los cambios diarios de precios de BHYB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
El precio más alto de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) en el último año ha sido 55.14. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 52.70 - 55.14, una comparación con 54.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
El precio más bajo de Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) para el año ha sido 52.70. La comparación con los actuales 54.76 y 52.70 - 55.14 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BHYB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BHYB?
En el pasado, DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 54.93 y -0.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 54.93
- Open
- 54.76
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Low
- 54.76
- High
- 54.76
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.31%
- Cambio mensual
- 0.40%
- Cambio a 6 meses
- 1.88%
- Cambio anual
- -0.02%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8