BHYB: DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF
Il tasso di cambio BHYB ha avuto una variazione del -0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.76 e ad un massimo di 54.76.
Segui le dinamiche di DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BHYB oggi?
Oggi le azioni DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF sono prezzate a 54.76. Viene scambiato all'interno di -0.31%, la chiusura di ieri è stata 54.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BHYB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF pagano dividendi?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF è attualmente valutato a 54.76. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.02% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BHYB.
Come acquistare azioni BHYB?
Puoi acquistare azioni DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF al prezzo attuale di 54.76. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.76 o 55.06, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BHYB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BHYB?
Investire in DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF implica considerare l'intervallo annuale 52.70 - 55.14 e il prezzo attuale 54.76. Molti confrontano 0.40% e 1.88% prima di effettuare ordini su 54.76 o 55.06. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BHYB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
Il prezzo massimo di Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF nell'ultimo anno è stato 55.14. All'interno di 52.70 - 55.14, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 54.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF?
Il prezzo più basso di Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) nel corso dell'anno è stato 52.70. Confrontandolo con gli attuali 54.76 e 52.70 - 55.14 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BHYB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BHYB?
DBX ETF Trust Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 54.93 e -0.02%.
- Chiusura Precedente
- 54.93
- Apertura
- 54.76
- Bid
- 54.76
- Ask
- 55.06
- Minimo
- 54.76
- Massimo
- 54.76
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -0.31%
- Variazione Mensile
- 0.40%
- Variazione Semestrale
- 1.88%
- Variazione Annuale
- -0.02%
