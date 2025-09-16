Währungen / BA
BA: Boeing Company (The)
215.60 USD 0.92 (0.43%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BA hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 213.75 bis zu einem Hoch von 217.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boeing Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
213.75 217.40
Jahresspanne
128.88 242.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 214.68
- Eröffnung
- 215.23
- Bid
- 215.60
- Ask
- 215.90
- Tief
- 213.75
- Hoch
- 217.40
- Volumen
- 13.759 K
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- -6.75%
- 6-Monatsänderung
- 26.97%
- Jahresänderung
- 42.45%
