BA: Boeing Company (The)
214.68 USD 0.30 (0.14%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BA de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 213.13, mientras que el máximo ha alcanzado 218.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Boeing Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BA News
- Amnistía Internacional presiona a CAF para cesar el proyecto de tren ligero de Jerusalén
- Trump’s DEI crackdown further strains US supply of aircraft mechanics, industry officials say
- Boeing recibe contrato de $124.7 millones para el F-15 Super Interceptor de Japón
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- Boeing, Honeywell sued by Air India crash victim families
- BAE Systems entrega primeros vehículos blindados BvS10 en adquisición conjunta
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- Dow Jones AI Giant Nvidia Stock, Aerospace Leader Howmet Eye New Buy Points
- Boeing obtiene $82 millones en contratos de defensa para espacio y aviación
- Union floats offer to end six-week Boeing Defense strike
- Boeing Airplane Orders And Deliveries Take Off Despite Delays (NYSE:BA)
- GE Aerospace’s stock heads for first record high in 25 years. What’s behind this year’s big gains.
- Dinamarca evalúa aviones Boeing P-8 para vigilancia marítima
- The best-performing Dow stock this year isn’t Nvidia. How this bank rose to the top.
- Denmark may buy Boeing aircraft for Arctic surveillance, defence minister says
- $4B Boeing Deal Tangled in Tariffs as Trump Turns Up Heat on India
Rango diario
213.13 218.05
Rango anual
128.88 242.68
- Cierres anteriores
- 214.98
- Open
- 215.59
- Bid
- 214.68
- Ask
- 214.98
- Low
- 213.13
- High
- 218.05
- Volumen
- 11.971 K
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- -7.15%
- Cambio a 6 meses
- 26.43%
- Cambio anual
- 41.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B