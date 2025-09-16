Devises / BA
BA: Boeing Company (The)
215.55 USD 0.05 (0.02%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BA a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 213.62 et à un maximum de 217.73.
Suivez la dynamique Boeing Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
213.62 217.73
Range Annuel
128.88 242.68
- Clôture Précédente
- 215.60
- Ouverture
- 217.73
- Bid
- 215.55
- Ask
- 215.85
- Plus Bas
- 213.62
- Plus Haut
- 217.73
- Volume
- 14.530 K
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- -6.77%
- Changement à 6 Mois
- 26.94%
- Changement Annuel
- 42.42%
20 septembre, samedi