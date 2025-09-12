Валюты / BA
BA: Boeing Company (The)
214.98 USD 0.78 (0.36%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BA за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 213.75, а максимальная — 217.12.
Следите за динамикой Boeing Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BA
Дневной диапазон
213.75 217.12
Годовой диапазон
128.88 242.68
- Предыдущее закрытие
- 215.76
- Open
- 216.86
- Bid
- 214.98
- Ask
- 215.28
- Low
- 213.75
- High
- 217.12
- Объем
- 11.239 K
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- -7.02%
- 6-месячное изменение
- 26.61%
- Годовое изменение
- 42.04%
