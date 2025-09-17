FiyatlarBölümler
BA: Boeing Company (The)

215.55 USD 0.05 (0.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BA fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 213.62 ve Yüksek fiyatı olarak 217.73 aralığında işlem gördü.

Boeing Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
213.62 217.73
Yıllık aralık
128.88 242.68
Önceki kapanış
215.60
Açılış
217.73
Satış
215.55
Alış
215.85
Düşük
213.62
Yüksek
217.73
Hacim
14.530 K
Günlük değişim
-0.02%
Aylık değişim
-6.77%
6 aylık değişim
26.94%
Yıllık değişim
42.42%
21 Eylül, Pazar