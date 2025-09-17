Dövizler / BA
BA: Boeing Company (The)
215.55 USD 0.05 (0.02%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BA fiyatı bugün -0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 213.62 ve Yüksek fiyatı olarak 217.73 aralığında işlem gördü.
Boeing Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BA haberleri
- Spotify, Nvidia Lead Five Stocks Right At Buy Points
- PPA: Accelerated Defense Spending Will Provide Further Momentum (NYSEARCA:PPA)
- This Top S&P 500 Defense Play, IBD Stock Of The Day, Fell After Earnings But Is Fighting Back
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Striking machinists at Boeing Defense approve union’s proposed contract that company rejected
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- Boeing’un 737 teslimatlarının 3. çeyrekte artması bekleniyor
- Boeing 737 deliveries seen rising in Q3
- Jefferies, Boeing’in hedef fiyatını 777X sertifikasyonundaki gecikme nedeniyle düşürdü
- Boeing stock target cut at Jefferies as 777X certification falls behind schedule
- US lawmaker wants Trump to restrict Chinese flights over rare earths access
- Embraer upgraded to ’BBB’ by S&P on stronger business position
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- Boeing Built a Straight-Up X-Wing: Boeing Stock (NYSE:BA) Slips - TipRanks.com
- Trump’s DEI crackdown further strains US supply of aircraft mechanics, industry officials say
- Boeing, F-15 Japonya Süper İntercept Programı için 124,7 milyon dolarlık sözleşme aldı
- Boeing awarded $124.7 million contract for F-15 Japan Super Interceptor
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- Boeing, Honeywell sued by Air India crash victim families
- GEAerospace hisseleri 24 yıl sonra yeni zirvesine ulaştı
- BAE Systems ilk BvS10 zırhlı araçlarını ortak tedarik kapsamında teslim etti
- BAE Systems delivers first BvS10 armored vehicles in joint procurement
Günlük aralık
213.62 217.73
Yıllık aralık
128.88 242.68
- Önceki kapanış
- 215.60
- Açılış
- 217.73
- Satış
- 215.55
- Alış
- 215.85
- Düşük
- 213.62
- Yüksek
- 217.73
- Hacim
- 14.530 K
- Günlük değişim
- -0.02%
- Aylık değişim
- -6.77%
- 6 aylık değişim
- 26.94%
- Yıllık değişim
- 42.42%
21 Eylül, Pazar