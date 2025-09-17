통화 / BA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BA: Boeing Company (The)
214.38 USD 1.22 (0.57%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BA 환율이 오늘 -0.57%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 213.62이고 고가는 217.73이었습니다.
Boeing Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BA News
- This Top S&P 500 Defense Play, IBD Stock Of The Day, Fell After Earnings But Is Fighting Back
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Striking machinists at Boeing Defense approve union’s proposed contract that company rejected
- The Zacks Analyst Blog Highlights AbbVie, ServiceNow, Boeing, Tucows and and Ampco-Pittsburgh
- 보잉 3분기 737 인도량 증가 전망
- Boeing 737 deliveries seen rising in Q3
- 제프리스, 보잉 777X 인증 지연으로 목표주가 하향 조정
- Boeing stock target cut at Jefferies as 777X certification falls behind schedule
- US lawmaker wants Trump to restrict Chinese flights over rare earths access
- Embraer upgraded to ’BBB’ by S&P on stronger business position
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Northrop's Arm Secures a Contract to Support E-2D Hawkeye Jets
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- Boeing Built a Straight-Up X-Wing: Boeing Stock (NYSE:BA) Slips - TipRanks.com
- 한국항공우주, 미 해군 차세대 고등훈련기 도입 사업 수주 기대
- Trump’s DEI crackdown further strains US supply of aircraft mechanics, industry officials say
- 보잉, F-15 일본 슈퍼 인터셉터 프로그램에 1억 2,470만 달러 계약 체결
- Boeing awarded $124.7 million contract for F-15 Japan Super Interceptor
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- Boeing, Honeywell sued by Air India crash victim families
- BAE Systems, BvS10 장갑차 공동 조달로 첫 인도
- BAE Systems delivers first BvS10 armored vehicles in joint procurement
- This investor bought Netflix, Alphabet and Nvidia on the cheap. Where he’s looking now.
- [0917시황레이더] 한국항공우주, 수주 기대감 부각 등
일일 변동 비율
213.62 217.73
년간 변동
128.88 242.68
- 이전 종가
- 215.60
- 시가
- 217.73
- Bid
- 214.38
- Ask
- 214.68
- 저가
- 213.62
- 고가
- 217.73
- 볼륨
- 10.641 K
- 일일 변동
- -0.57%
- 월 변동
- -7.28%
- 6개월 변동
- 26.25%
- 년간 변동율
- 41.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K