Black Viper MT4

El EA funciona sólo con órdenes pendientes.

INSTRUCCIÓN DE TRADING DIARIO



El asesor experto coloca órdenes pendientes en rupturas de rango con filtros adicionales y la configuración por defecto se puede utilizar para XAUUSD(GOLD)

El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders avanzados.

Utilice una cuenta ECN/de spread bajo para este asesor experto (idealmente menos de 15 y 30 de spread para AXUUSD respectivamente).

Marco temporal : M15





NFP INSTRUCCIONES/CONFIGURACIÓN

Timeframe M1.

Número de posiciones -> que es el número de órdenes pendientes que se colocarán.





NFP release time -> Si el evento es a las 16:30:00 entonces ponga 16:29:58 en su lugar.



