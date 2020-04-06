Black Viper MT4
- Asesores Expertos
- Matong Maphango
- Versión: 2.50
- Activaciones: 10
El EA funciona sólo con órdenes pendientes.
INSTRUCCIÓN DE TRADING DIARIO
El asesor experto coloca órdenes pendientes en rupturas de rango con filtros adicionales y la configuración por defecto se puede utilizar para XAUUSD(GOLD)
El EA es adecuado tanto para principiantes como para traders avanzados.
Utilice una cuenta ECN/de spread bajo para este asesor experto (idealmente menos de 15 y 30 de spread para AXUUSD respectivamente).
Marco temporal : M15
NFP INSTRUCCIONES/CONFIGURACIÓN
- Timeframe M1.
- Número de posiciones -> que es el número de órdenes pendientes que se colocarán.
- NFP release time -> Si el evento es a las 16:30:00 entonces ponga 16:29:58 en su lugar.