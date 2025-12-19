Forex Pulse Detector

Forex Pulse Detector - Das 3-in-1 Handels-Kraftpaket

Forex Pulse Detector ist ein einzigartiger Expert Advisor (EA), der drei leistungsstarke Handelsfunktionen in einem einzigen System vereint:

1. Vollautomatischer Handel
 2. Manuelle Handelsfunktion
3. KI-gesteuerte Signalausführung

Deshalb nennen wir es stolz ein "3-in-1-Handelssystem" .

Der Forex Pulse Detector wurde entwickelt, um Marktimpulse zu nutzen, und ist mit mehreren integrierten Indikatorensätzen ausgestattet, die ihm helfen, potenzielle Marktumkehrungen genau zu erkennen. Diese Marktbedingungen sind genau das, was viele Händler suchen - Gelegenheiten, um mit Präzision zusätzliche Pips zu gewinnen.


Breite Kompatibilität über alle Paare hinweg

Unser Forschungsteam hat eine umfassende Analyse des aktuellen Marktverhaltens durchgeführt und dabei eine wertvolle Erkenntnis gewonnen: Das Umkehrverhalten, das der Forex Pulse Detector ausnutzt, ist bei vielen Währungspaaren üblich - nicht nur bei einigen wenigen.


Dies macht den EA sehr vielseitig und kompatibel mit einer breiten Palette von Forex-Paaren.

Derzeit unterstützt Forex Pulse Detector offiziell:

  • GBPUSD (optimierte Standardeinstellungen)
  • EURGBP (.set-Datei verfügbar)
  • EURUSD (.set Datei verfügbar)
  • NZDCAD (.set Datei verfügbar)


Unsere Entwickler sind dabei, den EA für weitere Währungspaare zu testen und zu optimieren. Die Unterstützung für weitere Paare wird in zukünftigen Updates hinzugefügt.


Optimiert für den M15-Zeitrahmen

Der Forex Pulse Detector ist so konzipiert, dass er am besten auf dem M15-Zeitrahmen funktioniert, was eine höhere Frequenz von Handelsmöglichkeiten und schnellere potenzielle Gewinne ermöglicht.


Auch wenn manche argumentieren, dass niedrigere Zeitrahmen die Genauigkeit verringern, sind die ausgeklügelten Algorithmen des Forex Pulse Detector in dieser Umgebung am effektivsten und liefern eine zuverlässige Leistung, wo andere EAs Schwierigkeiten haben.

In den Abschnitten Backtests und Live-Ergebnisse finden Sie echte Beweise für die Leistung des EAs.


Das 3-in-1 Handelssystem erklärt

1. Vollständig automatisierter Handel


Der Forex Pulse Detector wird von einem hochentwickelten und intelligenten Algorithmus angetrieben. Er nutzt mehrere bekannte technische Indikatoren wie z.B.:

  • Heiken Ashi
  • Warenkanal-Index (CCI)
  • Gleitende Durchschnitte
  • ...und andere.


Zusätzlich zur Verwendung dieser Indikatoren führt der EA komplexe mathematische Berechnungen auf der Grundlage von Preisbewegungen und Marktbedingungen durch, bevor er Trades eröffnet.
Das Ergebnis ist ein hochpräziser und strategischer Handelsansatz, der Positionen intelligent verwaltet, um maximale Gewinne aus dem Markt zu ziehen.

2. Manueller Handel mit hybrider Unterstützung

Dank des Hybrid-Systems haben Händler auch die Möglichkeit, Trades manuell über einfache BUY- und SELL-Buttons zu eröffnen.

Sobald ein Handel platziert ist, übernimmt der Forex Pulse Detector die Verwaltungmit demselben intelligenten System, das auch für den automatisierten Handel verwendet wird.

Viele Händler spüren, wenn der Markt kurz vor einem Umschwung steht, haben aber oft Probleme mit dem Handelsmanagement. Hier setzt das Hybridsystem an und hilftmanuellen Händlern, durch automatisierte Handelsabwicklung bessere Ergebnisse zu erzielen.

3. KI-gesteuerte Signalausführung

Forex Pulse Detector enthält jetzt eine innovative Funktion: die Echtzeit-Ausführung von KI-generierten Handelssignalen.

Diese Erweiterung der nächsten Generation kombiniert die Vorhersagekraft der künstlichen Intelligenz mit der Präzision unseres automatisierten Handelssystems und liefert:

  • Erhöhte Handelshäufigkeit
  • Verbesserte Genauigkeit
  • Verbesserte Präzision bei der Ausführung
  • Optimierte Gesamtleistung und Rentabilität


Die KI-Technologie öffnet die Tür zu einer intelligenteren Entscheidungsfindung und einem grenzenlosen Handelspotenzial.

Diese Funktion ist für alle Nutzer völlig kostenlos.

Hinweis: Die Ausführung von KI-Signalen kann in den EA-Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden. Sie können den EA sogar so einstellen, dass er nur auf der Grundlage von KI-Signalen handelt, wenn Sie dies wünschen.


Auch verfügbar für MetaTrader 5 (MT5)

Klicken Sie hier, um die MT5-Version zu prüfen!


Unterstützte Währungspaare

  • GBPUSD (optimierte Standardeinstellungen)
  • EURGBP
  • EURUSD
  • NZDCAD


.Set-Dateien für EURGBP, EURUSD und NZDCAD sind im Blog verfügbar. Unten finden Sie den Link zum Blog!


Empfohlene Einstellungen

  • Zeitrahmen: M15
  • Backtesting: "Jeder Tick" für hohe Genauigkeit
  • Schnelles Backtesting: M1 Eröffnungskurs


Hauptmerkmale von Forex Pulse Detector:

  • Vollständig automatisiert: 100% freihändiger Betrieb
  • Unterstützung des manuellen Handels: Hybridsystem für manuelle Steuerung
  • KI-Signal-Integration: Einzigartige AI-gestützte Handelsfunktion
  • Fortgeschrittenes Geld-Management: Intelligente Losgrößenbestimmung und Risikokontrolle
  • Verlust-Recovery-System: Eingebaute Wiederherstellungsstrategie
  • Spread- und Slippage-Schutz: Vermeidet schlechte Marktbedingungen
  • Broker-Schutz: Schützt vor unfairen Maklertaktiken
  • Benutzerfreundlich: Einfache Einrichtung, benutzerfreundliche Schnittstelle
  • Kompatibel mit allen Brokern: Einschließlich US-regulierter Makler
  • Anpassbar: Anpassbar an jeden Handelsstil


Einstellungen des Forex Pulse Detector:

  • Allow_BUY - erlaubt dem EA, "Long"-Geschäfte (Kauf) zu eröffnen.
  • Allow_SELL - erlaubt dem EA, "Short"-Geschäfte (Sell) zu eröffnen.
  • TakeProfit - das Take Profit Level der EA-Positionen.
  • StopLoss - das Stop-Loss-Niveau der Positionen des EAs.
  • HardStopLoss - individuelles festes Stop-Loss-Niveau für jede Position.
  • SmartProfit - wenn diese Option aktiviert ist, schließt der EA die geöffneten Trades mit einer Handelslogik, die das Take-Profit-Niveau ignoriert. In diesem Fall kann ein höherer Gewinn erzielt werden.
  • TrendFilter - wenn aktiviert, verwendet der EA einen auf dem gleitenden Durchschnitt basierenden Trendfilter, um den Handel zu sichern (um den Handel in schlechten Perioden zu vermeiden).
  • TrendFilterPeriod - Periode des MA-Indikators
  • NFA_Broker - Sie sollten diesen Parameter nur aktivieren, wenn Ihr Broker NFA-konform ist.
  • Hedging - wenn Ihr Broker kein Hedging zulässt, müssen Sie diesen Parameter auf "false" setzen.
  • MaxSpread - der maximale Spread, bis zu dem der EA neue Trades eröffnen darf.
  • MaxSlippage - die maximale Slippage, bis zu der der EA neue Trades eröffnen darf.
  • MagicNumber - dieser Parameter wird verwendet, um dem EA zu helfen, seine eigenen Trades von denen anderer EAs zu unterscheiden. Wenn Sie mit mehr als einem EA handeln, stellen Sie sicher, dass die magischen Zahlen unterschiedlich sind! Auch wenn Sie denselben EA für identische Paare verwenden, müssen die magischen Zahlen unterschiedlich sein!
  • ManualTradingOnly - Wenn diese Option aktiviert ist, wird der EA keine neuen Trades eröffnen. In diesem Fall kann nur der Händler über die Schaltflächen Kaufen und Verkaufen neue Geschäfte eröffnen. Wenn dies der Fall ist, beginnt der EA, diese Geschäfte zu verwalten (ändern, schließen) oder zusätzliche Geschäfte zu eröffnen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.
  • AISignals - wenn aktiviert, verbindet sich der EA mit unserem Server, um Signale von AI (Artificial Intelligence) zu erhalten. Dies ist eine neue Funktion in Forex Pulse Detector v6.2. Dank dieser Funktion können Sie genaue Forex-Signale in allen von Forex Pulse Detector unterstützten Paaren erhalten.
  • ..............

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der verfügbaren Einstellungen zu überprüfen und .set-Dateien für jedes unterstützte Paar herunterzuladen!

Sie können meine anderen Produkte in meinem Profil überprüfen.

