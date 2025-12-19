>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Promo-Preis: $68 / Regulärer Preis $169 <<< - Die Aktion wird bald enden!



Forex Pulse Detector - Das 3-in-1 Handels-Kraftpaket



Forex Pulse Detector ist ein einzigartiger Expert Advisor (EA), der drei leistungsstarke Handelsfunktionen in einem einzigen System vereint:



1. Vollautomatischer Handel

2. Manuelle Handelsfunktion

3. KI-gesteuerte Signalausführung



Deshalb nennen wir es stolz ein "3-in-1-Handelssystem" .



Der Forex Pulse Detector wurde entwickelt, um Marktimpulse zu nutzen, und ist mit mehreren integrierten Indikatorensätzen ausgestattet, die ihm helfen, potenzielle Marktumkehrungen genau zu erkennen. Diese Marktbedingungen sind genau das, was viele Händler suchen - Gelegenheiten, um mit Präzision zusätzliche Pips zu gewinnen.





Breite Kompatibilität über alle Paare hinweg



Unser Forschungsteam hat eine umfassende Analyse des aktuellen Marktverhaltens durchgeführt und dabei eine wertvolle Erkenntnis gewonnen: Das Umkehrverhalten, das der Forex Pulse Detector ausnutzt, ist bei vielen Währungspaaren üblich - nicht nur bei einigen wenigen.



Dies macht den EA sehr vielseitig und kompatibel mit einer breiten Palette von Forex-Paaren.



Derzeit unterstützt Forex Pulse Detector offiziell:





GBPUSD (optimierte Standardeinstellungen)



EURGBP (.set-Datei verfügbar)

EURUSD (.set Datei verfügbar)



NZDCAD (.set Datei verfügbar)



Unsere Entwickler sind dabei, den EA für weitere Währungspaare zu testen und zu optimieren. Die Unterstützung für weitere Paare wird in zukünftigen Updates hinzugefügt.



Optimiert für den M15-Zeitrahmen



Der Forex Pulse Detector ist so konzipiert, dass er am besten auf dem M15-Zeitrahmen funktioniert, was eine höhere Frequenz von Handelsmöglichkeiten und schnellere potenzielle Gewinne ermöglicht.



Auch wenn manche argumentieren, dass niedrigere Zeitrahmen die Genauigkeit verringern, sind die ausgeklügelten Algorithmen des Forex Pulse Detector in dieser Umgebung am effektivsten und liefern eine zuverlässige Leistung, wo andere EAs Schwierigkeiten haben.



In den Abschnitten Backtests und Live-Ergebnisse finden Sie echte Beweise für die Leistung des EAs.



Das 3-in-1 Handelssystem erklärt





Der Forex Pulse Detector wird von einem hochentwickelten und intelligenten Algorithmus angetrieben. Er nutzt mehrere bekannte technische Indikatoren wie z.B.:





Heiken Ashi

Warenkanal-Index (CCI)

Gleitende Durchschnitte



...und andere.



Zusätzlich zur Verwendung dieser Indikatoren führt der EA komplexe mathematische Berechnungen auf der Grundlage von Preisbewegungen und Marktbedingungen durch, bevor er Trades eröffnet.

Das Ergebnis ist ein hochpräziser und strategischer Handelsansatz, der Positionen intelligent verwaltet, um maximale Gewinne aus dem Markt zu ziehen.

2. Manueller Handel mit hybrider Unterstützung

Dank des Hybrid-Systems haben Händler auch die Möglichkeit, Trades manuell über einfache BUY- und SELL-Buttons zu eröffnen.

Sobald ein Handel platziert ist, übernimmt der Forex Pulse Detector die Verwaltungmit demselben intelligenten System, das auch für den automatisierten Handel verwendet wird.



Viele Händler spüren, wenn der Markt kurz vor einem Umschwung steht, haben aber oft Probleme mit dem Handelsmanagement. Hier setzt das Hybridsystem an und hilftmanuellen Händlern, durch automatisierte Handelsabwicklung bessere Ergebnisse zu erzielen.



3. KI-gesteuerte Signalausführung



Forex Pulse Detector enthält jetzt eine innovative Funktion: die Echtzeit-Ausführung von KI-generierten Handelssignalen.



Diese Erweiterung der nächsten Generation kombiniert die Vorhersagekraft der künstlichen Intelligenz mit der Präzision unseres automatisierten Handelssystems und liefert:





Erhöhte Handelshäufigkeit

Verbesserte Genauigkeit

Verbesserte Präzision bei der Ausführung

Optimierte Gesamtleistung und Rentabilität



Die KI-Technologie öffnet die Tür zu einer intelligenteren Entscheidungsfindung und einem grenzenlosen Handelspotenzial.



Diese Funktion ist für alle Nutzer völlig kostenlos.



Hinweis: Die Ausführung von KI-Signalen kann in den EA-Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden. Sie können den EA sogar so einstellen, dass er nur auf der Grundlage von KI-Signalen handelt, wenn Sie dies wünschen.



Auch verfügbar für MetaTrader 5 (MT5)



Unterstützte Währungspaare

GBPUSD (optimierte Standardeinstellungen)

EURGBP

EURUSD

NZDCAD

Klicken Sie hier, um die MT5-Version zu prüfen!



.Set-Dateien für EURGBP, EURUSD und NZDCAD sind im Blog verfügbar. Unten finden Sie den Link zum Blog!



Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M15

M15 Backtesting: "Jeder Tick" für hohe Genauigkeit

"Jeder Tick" für hohe Genauigkeit Schnelles Backtesting: M1 Eröffnungskurs



Hauptmerkmale von Forex Pulse Detector:

Vollständig automatisiert: 100% freihändiger Betrieb

Unterstützung des manuellen Handels: Hybridsystem für manuelle Steuerung

KI-Signal-Integration: Einzigartige AI-gestützte Handelsfunktion

Fortgeschrittenes Geld-Management: Intelligente Losgrößenbestimmung und Risikokontrolle

Verlust-Recovery-System: Eingebaute Wiederherstellungsstrategie

Spread- und Slippage-Schutz: Vermeidet schlechte Marktbedingungen

Broker-Schutz: Schützt vor unfairen Maklertaktiken

Benutzerfreundlich: Einfache Einrichtung, benutzerfreundliche Schnittstelle

Kompatibel mit allen Brokern: Einschließlich US-regulierter Makler

Anpassbar: Anpassbar an jeden Handelsstil