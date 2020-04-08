>>> BLACK FRIDAY: -60% AUSGESCHLOSSEN - Aktionspreis: $56 / Regulärer Preis $139 <<< - Die Aktion wird bald enden!



Der Forex Trend Tracker ist ein fortschrittliches Tool, das entwickelt wurde, um die Handelsmöglichkeiten von Forex-Händlern zu verbessern. Dieser hochentwickelte Indikator verwendet neben der Average True Range (ATR) komplexe mathematische Formeln, um die Anfänge neuer Aufwärts- und Abwärtstrends auf dem Forex-Markt zu erkennen. Er bietet visuelle Hinweise und Echtzeit-Warnungen, um Händlern einen Wettbewerbsvorteil in der schnelllebigen Welt des Devisenhandels zu verschaffen.

Es gibt auch eine MT5-Version! Klicken Sie hier, um die MT5-Version zu prüfen!

Forex Trend Tracker ist für alle Forex-Instrumente und Währungspaare geeignet. Er kann auf jedem Zeitrahmen erfolgreich eingesetzt werden. Der beste Zeitrahmen ist H1. Für Scalping wird empfohlen, den Indikator auf Zeitrahmen zu verwenden, die niedriger als H1 sind. Für die Erkennung von Trends wird H1 oder H4 empfohlen.



Hauptmerkmale von Forex Trend Tracker:



Trend-Erkennung: Der Indikator zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, den Beginn neuer Trends zu erkennen und liefert klare Signale für steigende und fallende Märkte.

Visuelle Darstellung: Der Indikator zeigt auf den Charts eine attraktive Linie an, die je nach Trendrichtung die Farbe wechselt - blau für Aufwärtstrends und rot für Abwärtstrends - und hilft so bei der schnellen Trenderkennung.

Richtungspfeile: Die Einbeziehung von Pfeilen, die in die Richtung des aktuellen Trends zeigen, erleichtert es Händlern, die Marktdynamik schnell zu verstehen.

Kauf- und Verkaufssignale: Die Software generiert Kauf- und Verkaufssignale in Echtzeit, die auf einer Kombination aus technischer Analyse und mathematischer Modellierung basieren, um die Handelsgenauigkeit zu verbessern.

ATR-Integration: Durch die Integration der Average True Range verfeinert der Indikator seine Fähigkeit zur Trenderkennung und ermöglicht so eine bessere Einschätzung der Marktvolatilität.

Push-Benachrichtigungen: Händler können Benachrichtigungen direkt auf ihren mobilen Geräten empfangen und so sicherstellen, dass sie keine wichtigen Handelsgelegenheiten verpassen.



Vorteile der Verwendung von Forex Trend Tracker:



Erhöhtes Gewinnpotenzial: Die Fähigkeit des Indikators, Trends und rechtzeitige Signale genau zu erkennen, kann zu erhöhten Gewinnchancen führen.

Reduziertes Risiko: Er hilft Händlern, Risiken zu minimieren, indem sie ihre Trades an den vorherrschenden Markttrends ausrichten.

Benutzerfreundlich: Die intuitive Benutzeroberfläche und die übersichtlichen visuellen Hinweise sind für Händler aller Erfahrungsstufen zugänglich.

Zeitsparend: Durch die Automatisierung der Trendanalyse und die Reduzierung der Notwendigkeit einer kontinuierlichen Chartüberwachung bleibt mehr Zeit für die strategische Planung und Ausführung.





Forex Trend Tracker Einstellungen:



Der Forex Trend Tracker verschafft Forex-Händlern durch seine leistungsstarken Trenderkennungsfunktionen, seine klare visuelle Darstellung und seine zeitnahen Warnungen einen erheblichen Vorteil. Der Forex Trend Tracker ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler von unschätzbarem Wert, die fundierte Handelsentscheidungen treffen und ihre Marktpositionierung verbessern wollen.

ATR_Periode: Legt den Zeitraum für den Average True Range Indikator fest.

Precision_Level: Ganzzahliger Wert, der die Genauigkeit des Indikators anpasst. Dieser Wert muss für verschiedene Paare oder Instrumente visuell angepasst werden.

Show_Alerts: Schalten Sie zwischen true/false um, um Kauf- und Verkaufssignalwarnungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Send_Push_Notifications: Schalten Sie zwischen true/false um, um Kauf- und Verkaufswarnungen an mobile Geräte zu senden oder nicht zu senden.

Prefix: Die Standardabkürzung für den Indikator ist "FTT".

Show_Info_Panel: Schalten Sie zwischen true/false um, um das Informationspanel ein- oder auszublenden.



Verbessern Sie Ihre Forex-Handelsperformance und verwalten Sie Risiken effizient, indem Sie den Forex Trend Tracker noch heute in Ihr Trading-Toolkit integrieren.