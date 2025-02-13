Spread Based Smart Trader

Spread-basierter Smart Trader - Ihr ultimativer Handelsvorteil!

Sind Sie es leid, Trades aufgrund hoher Spreads zu verlieren? Wollen Sie ein intelligentes System, das die Marktbedingungen überwacht und sicherstellt, dass Sie nur unter optimalen Bedingungen handeln? Der Spread-Based Smart Trader ist der ultimative Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu maximieren und gleichzeitig unnötige Risiken zu minimieren!

Warum sollten Sie sich für den Spread-Based Smart Trader entscheiden?

  • Intelligente Spread-Überwachung: Der EA verfolgt kontinuierlich den Spread in Echtzeit und stellt sicher, dass nur dann gehandelt wird, wenn der Spread innerhalb einer sicheren, vordefinierten Spanne liegt.

  • Anpassbare Handelsparameter: Legen Sie Ihre eigene Losgröße, Stop-Loss, Take-Profit und den maximal zulässigen Spread fest, um den EA an Ihre Handelsstrategie anzupassen.

  • Eingebautes Risikomanagement: Der EA berechnet das Risiko auf der Grundlage von Spread und Stop-Loss und liefert einen präzisen Risikoprozentsatz für jeden Handel, um ein kontrolliertes Engagement zu gewährleisten.

  • Spread-Anzeige und Warnungen in Echtzeit: Bleiben Sie auf dem Laufenden mit Spread-Updates in Echtzeit und Warnungen, wenn der Spread sichere Handelsbedingungen überschreitet. Sie werden benachrichtigt, bevor es zu spät ist!

  • Automatisierte Handelsausführung: Der EA führt Trades nur dann aus, wenn die Marktbedingungen günstig sind, und verhindert so Verluste aufgrund hoher Spreads und volatiler Kursbewegungen.

  • Emergency-Close-Funktion: Möchten Sie den Markt sofort verlassen? Mit der Schaltfläche CLOSE ALL können Sie alle offenen Positionen in Sekundenschnelle schließen und so Ihr Konto in kritischen Situationen schützen.

  • Spread-Historie-Analyse: Der EA verfolgt die Spread-Schwankungen und ermöglicht es Ihnen, historische Spread-Daten zu analysieren und die besten Handelszeiten mit niedrigen Spreads zu identifizieren.

  • Benutzerfreundliches Interface: Ein schlankes, einfach zu bedienendes grafisches Panel mit anpassbaren Farben und Schriftgrößen sorgt für eine reibungslose und intuitive Bedienung.

Wie funktioniert es?

  1. Spread-Filterung: Der EA überwacht ständig die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs. Liegt die Spanne unter dem von Ihnen festgelegten Höchstwert, ermöglicht der EA den Handel. Ist er zu hoch, wird der Handel blockiert, um unnötige Risiken zu vermeiden.

  2. Ausführung des Handels: Wenn Sie auf KAUFEN oder VERKAUFEN klicken, prüft der EA den Spread und führt den Auftrag nur aus, wenn die Bedingungen günstig sind. Andernfalls wird eine Warnung angezeigt.

  3. Risikoberechnung: Bevor Sie einen Handel platzieren, berechnet der EA den potenziellen Risikoprozentsatz auf der Grundlage der Spread-Kosten und des Stop-Loss, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

  4. Akustische Warnungen und Benachrichtigungen: Wenn der Spread die maximale Grenze überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst, damit Sie schlechte Marktbedingungen vermeiden können.

  5. Notausstieg: Der EA bietet eine Funktion zum sofortigen Schließen aller Geschäfte, so dass Sie bei unerwarteten Marktbewegungen alle Geschäfte mit einem Klick beenden können.

Für wen ist der EA geeignet?

  • Scalper, die niedrige Spreads für schnelle Ein- und Ausstiege benötigen
  • Daytrader, die nach optimalen Ausführungsbedingungen suchen
  • Swing Trader, die versteckte Spread-Kosten vermeiden möchten
  • Jeder, der einen sicheren, risikogeleiteten Handelsansatz sucht

Preis: NUR $30!

Für eine kleine Investition erhalten Sie einen leistungsstarken EA, der Ihre Trades schützt, Ihre Einstiege optimiert und Ihnen hilft, im Markt vorne zu bleiben. Lassen Sie nicht zu, dass hohe Spreads Ihre Gewinne auffressen - handeln Sie noch heute intelligent mit Spread-Based Smart Trader!

Brauchen Sie Unterstützung? Kontaktieren Sie mich jederzeit per Direktnachricht!

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel und treffen Sie klügere Entscheidungen mit Spread-Based Smart Trader!


