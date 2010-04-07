EA Close All MT4

FEATURES
- Schließen Sie ALLE Aufträge sofort
- Schließen nach Typ: Nur BUY oder SELL
- Schließen nach P/L: nur PROFIT oder LOSS
- Schließen von BUY PROFIT / BUY LOSS
- SELL PROFIT / SELL LOSS schließen
- Alle PENDING-Aufträge löschen
- P/L-Anzeige in Echtzeit
- Keine Konfiguration erforderlich

LIVE DASHBOARD
- Zähler der Gesamtpositionen
- BUY/SELL-Aufschlüsselung
- Individuelle P/L-Verfolgung
- Anzahl ausstehender Aufträge
- Farbcodierte Gesamt-P/L


EINRICHTUNG
1. EA an einen beliebigen Chart anhängen
2. Aktivieren Sie AutoTrading
3. Klicken Sie auf Schaltflächen, um Aufträge zu schließen
4. Erledigt!

