Copy MT4 And MT5 All In One
DIES IST DIE MT4-VERSION
- Funktioniert NUR auf MetaTrader 4
- Kann nicht auf MetaTrader 5 installiert werden
- Für MT5-Unterstützung, kaufen Sie die MT5-Version separat
MT5-Version hier erhältlich:Klicken Sie hier, um die MT5-Version anzuzeigen
Kopieren Sie MT5 MT4 Alles in Einem
MT4 nach MT4
MT5 nach MT5
MT4 nach MT5
MT5 nach MT4
SMART SYMBOL MAPPING (FUNKTIONIERT MIT JEDEM BROKER)
.r, .raw, .pro (Raw/Pro-Konten)
-ecn, -zero (ECN-Konten)
m, .mini, .micro (Mini-Konten)
c, .cent (Cent-Konten)
.vip, -prime, .classic (VIP-Konten)
FIXIERTE LOSGRÖSSE
MULTIPLIER
PROPORTIONAL NACH GUTHABEN
PROPORTIONAL NACH EIGENKAPITAL
RISIKO PRO HANDEL (% DES SALDOS)
RISIKO PRO GESCHÄFT (% DES EIGENKAPITALS)
RISIKO PRO HANDEL (FESTES GELD)
LOT PRO 1000 DES SALDOS
LOT PRO 1000 DES EIGENKAPITALS
MULTIPLIKATOR DURCH SALDO/EIGENKAPITAL
UMGEKEHRTER HANDELSMODUS
Master BUY → Slave SELL
Master SELL → Slave BUY
NUR NEUE AUFTRÄGE KOPIEREN
Neu beginnen, ohne alte Positionen zu kopieren
Wenn aktiviert:
Überspringt alle bestehenden Positionen beim Start
Kopiert nur NEUE Aufträge nach dem Start des EA
Perfekt für den Anschluss an etablierte Master-Konten
Verhindert das Öffnen veralteter Positionen
SCHRITT 1: INSTALLIEREN SIE DEN EA
Für MetaTrader 5:
Öffnen Sie MT5
Klicken Sie auf File → Open Data Folder
Navigieren Sie zum Ordner MQL5 → Experts
Kopieren Sie die Datei MT4 MT5 All In One.ex5 in diesen Ordner
Schließen Sie das Ordnerfenster
In MT5: Drücken Sie Strg + N oder klicken Sie auf Ansicht → Navigator
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Expert Advisors → Klicken Sie auf Aktualisieren
Sie sollten "Copy MT4 MT5 All In One" in der Liste sehen
Für MetaTrader 4:
Öffnen Sie MT4
Klicken Sie auf Datei → Datenordner öffnen
Navigieren Sie zum Ordner MQL4 → Experten
Kopieren Sie die Datei Copy MT4 MT5 All In One.ex4 in diesen Ordner
Schließen Sie das Ordnerfenster
In MT4: Drücken Sie Strg + N oder klicken Sie auf Ansicht → Navigator
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Expert Advisors → Klicken Sie auf Aktualisieren
Sie sollten "Copy MT4 MT5 All In One" in der Liste sehen
SCHRITT 2: MASTERKONTO KONFIGURIEREN (ABSENDER)
Öffnen Sie den Chart, auf dem Sie den EA ausführen möchten (beliebiges Symbol, beliebiger Zeitrahmen)
Ziehen Sie "Copy MT4 MT5 All In One" per Drag & Drop auf den Chart
Das Einstellungsfenster wird geöffnet - Konfigurieren Sie wie folgt:
Master-Konfiguration:
=== Operation Mode ===
IsMaster = true (Senden einschalten)
IsSlave = false (Empfangen deaktivieren)
=== Datei-Einstellungen ===
SharedFolder = "CopyTrade" (Standard beibehalten oder ändern)
MyTerminalID = "MASTER" MUSS EINMALIG sein!
=== Master-Einstellungen ===
MasterMagicFilter = 0 (0 = alle Aufträge senden)
(Oder spezifische magische Zahl)
SCHRITT 3: KONFIGURATION DES SLAVE-KONTOS (EMPFÄNGER)
WICHTIG: Der Slave kann sich auf demselben Computer oder auf einem anderen Computer befinden (unter Verwendung eines gemeinsamen Netzwerkordners)
Option A: Derselbe Computer
Öffnen Sie das zweite Terminal (kann das gleiche MT4/MT5 oder ein anderes sein)
Öffnen Sie einen beliebigen Chart
Ziehen Sie "Universal_CopyTrader_v3" per Drag & Drop auf den Chart
Konfigurieren Sie als Slave:
=== Betriebsmodus ===
IsMaster = false (Senden deaktivieren)
IsSlave = true (Empfangen einschalten)
=== Datei-Einstellungen ===
SharedFolder = "CopyTrade" MUSS mit MASTER übereinstimmen!
MyTerminalID = "SLAVE1" MUSS EINMALIG sein!
=== Slave-Einstellungen ===
SlaveMagicNumber = 77777 (Für kopierte Aufträge)
Lot Size Type = LOT_MULTIPLIER (Wählen Sie Ihren Modus)
Multiplikator = 1.0 (1.0 = gleiche Größe)
CopySLTP = wahr (SL/TP kopieren)
MaxSlippage = 30 (Pips)
AutoMapSymbols = true (Automatische Erkennung von Symbolen)
ReverseOrders = false (Für Absicherung auf true setzen)
OnlyNewOrders = false (Auf true setzen, um bestehende zu überspringen)
Option B: Andere Computer (Netzwerk-Setup)
Auf dem Hauptcomputer:
Erstellen Sie einen gemeinsamen Ordner:
Navigieren Sie zu C:\Benutzer\[IhrName]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner CopyTrade
Klicken Sie auf Eigenschaften → Registerkarte Freigabe
Klicken Sie auf Freigabe → Hinzufügen "Jeder" → Auf "Lesen/Schreiben" setzen
Notieren Sie sich den Netzwerkpfad: \\COMPUTER-NAME\CopyTrade
Auf dem Slave-Computer:
Netzlaufwerk zuordnen:
Öffnen Sie den Datei-Explorer
Klicken Sie auf Dieser PC → Netzlaufwerk zuordnen
Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben (z. B. Z:)
Geben Sie den Ordnerpfad ein: \\MASTER-COMPUTER\CopyTrade
Markieren Sie "Bei Anmeldung erneut verbinden".
Klicken Sie auf Fertigstellen
SCHRITT 4: MEHRERE SLAVES (OPTIONAL)
Drittes Terminal öffnen
Konfigurieren Sie als Slave:
MyTerminalID = "SLAVE2" UNTERSCHIEDLICH von SLAVE1!
SharedFolder = "CopyTrade" (Gleich wie Master)
Losgröße Typ = LOT_MULTIPLIER
Multiplikator = 0,5 (z. B. halbe Größe)
Wiederholen Sie den Vorgang für so viele Slaves wie nötig
Jeder Slave muss eine UNIQUE Terminal ID haben
Beispiel-Setup:
Master: ID = "MASTER"
Slave 1: ID = "SLAVE1" (1,0x Lose)
Slave 2: ID = "SLAVE2" (0,5x Lose)
Sklave 3: ID = "SLAVE3" (2,0x Lose)