Telegram Alerts MT4
- Utilitys
- Teerathad Booranawisedkul
- Version: 1.50
- Aktivierungen: 10
Telegram Trading Report Pro ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der dafür entwickelt wurde, Händler durch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen und automatische Performance-Berichte über ihre Handelsaktivitäten auf dem Laufenden zu halten.
Dieser EA ist ideal für Trader, die volle Transparenz, sofortige Benachrichtigungen und klare Performance-Zusammenfassungen wünschen, ohne den ganzen Tag vor dem Trading-Terminal sitzen zu müssen.
Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen
-
Sofortige BUY / SELL Order-Benachrichtigungen
-
Detaillierte Benachrichtigungen über offene und geschlossene Orders
-
Enthält Symbol, Auftragsart, Losgröße, Eröffnungs-/Schlusskurs, Gewinn oder Verlust und Ticketnummer
Automatische Performance-Berichte
-
Tägliche Zusammenfassung (wird mit jeder geschlossenen Order gesendet)
-
Wöchentlicher Bericht (automatisch, jeden Montag)
-
Monatlicher Bericht (automatisch, am ersten Tag eines jeden Monats)
Jeder Bericht enthält:
-
Saldo und Eigenkapital
-
Prozentsatz der Inanspruchnahme
-
Gesamte Geschäfte
-
Gewinn/Verlust
-
Gewinn- und Verluststatistiken
Telegramm-Integration
-
Direkte Integration mit Telegram Bot API
-
Schnelle und zuverlässige Nachrichtenübermittlung
-
Funktioniert mit privaten Chats oder Gruppenchats
Intelligent und leichtgewichtig
-
Keine Handelslogik - eröffnet oder verwaltet keine Trades
-
Sicherer Einsatz mit jedem EA oder manuellem Handel
-
Geringe CPU- und Speichernutzung
Eingabe-Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|EA_Name
|Benutzerdefinierter Name, der in Telegram-Nachrichten angezeigt wird
|BotToken
|Telegram Bot Token, erhalten von @BotFather
|ChatID
|Telegram Chat ID (Benutzer oder Gruppe)
Wie es funktioniert
-
Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart in MT4 an
-
Geben Sie Ihr Telegram Bot Token und Ihre Chat ID ein
-
Aktivieren Sie WebRequest für https://api.telegram.org
-
Erhalten Sie sofortige Handelswarnungen und automatische Berichte
Für wen ist dieser EA geeignet?
-
Manuelle Trader, die den Handel verfolgen möchten
-
EA-Händler, die mehrere Strategien verfolgen
-
Signalanbieter und Kontoverwalter
-
Händler, die klare Leistungsberichte über Telegram wünschen
-
Jeder, der volle Kontrolle und Transparenz über sein Handelskonto haben möchte
Wichtige Hinweise
-
Dieser EA platziert keine Trades
-
Funktioniert nur als Benachrichtigungs- und Berichtstool
-
MT4-Plattform erforderlich
-
Für Telegram-Nachrichten ist eine Internetverbindung erforderlich