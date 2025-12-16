Telegram Alerts MT4

Telegram Handelsbericht Pro

Telegram Trading Report Pro ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der dafür entwickelt wurde, Händler durch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen und automatische Performance-Berichte über ihre Handelsaktivitäten auf dem Laufenden zu halten.

Dieser EA ist ideal für Trader, die volle Transparenz, sofortige Benachrichtigungen und klare Performance-Zusammenfassungen wünschen, ohne den ganzen Tag vor dem Trading-Terminal sitzen zu müssen.

Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen

Sofortige BUY / SELL Order-Benachrichtigungen

Detaillierte Benachrichtigungen über offene und geschlossene Orders

Enthält Symbol, Auftragsart, Losgröße, Eröffnungs-/Schlusskurs, Gewinn oder Verlust und Ticketnummer

Automatische Performance-Berichte

Tägliche Zusammenfassung (wird mit jeder geschlossenen Order gesendet)

Wöchentlicher Bericht (automatisch, jeden Montag)

Monatlicher Bericht (automatisch, am ersten Tag eines jeden Monats)





Jeder Bericht enthält:

Saldo und Eigenkapital

Prozentsatz der Inanspruchnahme

Gesamte Geschäfte

Gewinn/Verlust

Gewinn- und Verluststatistiken

Telegramm-Integration

Direkte Integration mit Telegram Bot API

Schnelle und zuverlässige Nachrichtenübermittlung

Funktioniert mit privaten Chats oder Gruppenchats

Intelligent und leichtgewichtig

Keine Handelslogik - eröffnet oder verwaltet keine Trades

Sicherer Einsatz mit jedem EA oder manuellem Handel

Geringe CPU- und Speichernutzung

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung EA_Name Benutzerdefinierter Name, der in Telegram-Nachrichten angezeigt wird BotToken Telegram Bot Token, erhalten von @BotFather ChatID Telegram Chat ID (Benutzer oder Gruppe)







Wie es funktioniert

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart in MT4 an Geben Sie Ihr Telegram Bot Token und Ihre Chat ID ein Aktivieren Sie WebRequest für https://api.telegram.org Erhalten Sie sofortige Handelswarnungen und automatische Berichte

Für wen ist dieser EA geeignet?

Manuelle Trader, die den Handel verfolgen möchten

EA-Händler, die mehrere Strategien verfolgen

Signalanbieter und Kontoverwalter

Händler, die klare Leistungsberichte über Telegram wünschen

Jeder, der volle Kontrolle und Transparenz über sein Handelskonto haben möchte

Wichtige Hinweise

Dieser EA platziert keine Trades

Funktioniert nur als Benachrichtigungs- und Berichtstool

MT4-Plattform erforderlich

Für Telegram-Nachrichten ist eine Internetverbindung erforderlich



