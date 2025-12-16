Telegram Alerts MT4

Telegram Handelsbericht Pro

Telegram Trading Report Pro ist ein professioneller MT4 Expert Advisor, der dafür entwickelt wurde, Händler durch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen und automatische Performance-Berichte über ihre Handelsaktivitäten auf dem Laufenden zu halten.

Dieser EA ist ideal für Trader, die volle Transparenz, sofortige Benachrichtigungen und klare Performance-Zusammenfassungen wünschen, ohne den ganzen Tag vor dem Trading-Terminal sitzen zu müssen.

Echtzeit-Handelsbenachrichtigungen

  • Sofortige BUY / SELL Order-Benachrichtigungen

  • Detaillierte Benachrichtigungen über offene und geschlossene Orders

  • Enthält Symbol, Auftragsart, Losgröße, Eröffnungs-/Schlusskurs, Gewinn oder Verlust und Ticketnummer

Automatische Performance-Berichte

  • Tägliche Zusammenfassung (wird mit jeder geschlossenen Order gesendet)

  • Wöchentlicher Bericht (automatisch, jeden Montag)

  • Monatlicher Bericht (automatisch, am ersten Tag eines jeden Monats)


Jeder Bericht enthält:

  • Saldo und Eigenkapital

  • Prozentsatz der Inanspruchnahme

  • Gesamte Geschäfte

  • Gewinn/Verlust

  • Gewinn- und Verluststatistiken

Telegramm-Integration

  • Direkte Integration mit Telegram Bot API

  • Schnelle und zuverlässige Nachrichtenübermittlung

  • Funktioniert mit privaten Chats oder Gruppenchats

Intelligent und leichtgewichtig

  • Keine Handelslogik - eröffnet oder verwaltet keine Trades

  • Sicherer Einsatz mit jedem EA oder manuellem Handel

  • Geringe CPU- und Speichernutzung

Eingabe-Parameter

Parameter Beschreibung
EA_Name Benutzerdefinierter Name, der in Telegram-Nachrichten angezeigt wird
BotToken Telegram Bot Token, erhalten von @BotFather
ChatID Telegram Chat ID (Benutzer oder Gruppe)


Wie es funktioniert

  1. Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart in MT4 an

  2. Geben Sie Ihr Telegram Bot Token und Ihre Chat ID ein

  3. Aktivieren Sie WebRequest für https://api.telegram.org

  4. Erhalten Sie sofortige Handelswarnungen und automatische Berichte

Für wen ist dieser EA geeignet?

  • Manuelle Trader, die den Handel verfolgen möchten

  • EA-Händler, die mehrere Strategien verfolgen

  • Signalanbieter und Kontoverwalter

  • Händler, die klare Leistungsberichte über Telegram wünschen

  • Jeder, der volle Kontrolle und Transparenz über sein Handelskonto haben möchte

Wichtige Hinweise

  • Dieser EA platziert keine Trades

  • Funktioniert nur als Benachrichtigungs- und Berichtstool

  • MT4-Plattform erforderlich

  • Für Telegram-Nachrichten ist eine Internetverbindung erforderlich



Empfohlene Produkte
AK CAP Hotkey Tool
AK Capital Markets Limited
Utilitys
Sonderangebot für die nächsten 10 Exemplare Haben Sie es satt, jedes Mal manuell durch Menüs zu navigieren und Daten einzugeben, wenn Sie in Meta Trader einen Handel ausführen oder eine Order eröffnen möchten? Unser Hotkey-Tool soll Ihnen das Leben erleichtern und Ihre Handelseffizienz steigern. Unser Tool ist nativ kodiert, um eine blitzschnelle Performance zu gewährleisten, und verfügt über alle Funktionen, die Sie sich nur wünschen können. Von schwebenden Aufträgen und OCO-Aufträgen bis h
TeleCopy for MT4
Tuan Nghia Phan
Utilitys
Signale aus dem Telegram-Kanal auf MT4/MT5 kopieren (Telegram Bot muss als Admin im Kanal hinzugefügt werden) Eingabe * Telegram-Bot-Token: Holen Sie sich Ihr Bot-Token durch Chatten mit @BotFather * Multi-Order für Multi-TP-Signale * Signale filtern nach "nicht enthaltenem Text" * Option zum Ändern/Schließen per Antwortnachricht * Range Entry Modus: Keine offene Order, wenn der Preis außerhalb der Range liegt Einrichtung auf Ihrem MT4/MT5: - MT4/MT5 => Tools => Optionen => Expert Advisors => Hä
AllChartsSyncChanger MT4
Hiroaki Ihara
Utilitys
All Charts Sync Changer Mini finden Sie hier: Hier klicken All Charts Sync Changer+ MT4 ist die erweiterte Version von All Charts Sync Changer Mini. Egal, ob Sie ein Multi-Timeframe-Analyst oder ein Trader mit begrenzten Monitoren sind, dieses Tool wird Ihr starker Verbündeter sein. Verwandeln Sie Ihr MT4 in ein professionelles Analyse-Kommandozentrum. Das ultimative Chart-Synchronisierungs- & Hochgeschwindigkeits-Umschalttool Ich möchte mein gesamtes Chart-Setup für jede meiner Strategien sofo
Calc account value for MT4
Eugenio Bravetti
Utilitys
Skript zur Berechnung von Eigenkapital und Saldo zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit. Dieses Skript gleicht das Fehlen einer MetaTrader-Kontohistorie aus, die nicht zeigt, wie sich der Saldo und das Eigenkapital im Laufe der Zeit verändern. Die Berechnung des Saldos umfasst nur geschlossene Aufträge. Bei der Berechnung des Eigenkapitals werden Aufträge berücksichtigt, die zuvor geschlossen wurden, sowie Aufträge, die zum angegebenen Zeitpunkt noch offen sind. Beispiel: Da
FREE
Telegram Alerts
Gad Benisty
4.72 (18)
Utilitys
Diese Anwendung wird nun durch Ofir Notify Light Edition (kostenlos) oder Ofir Notify (kostenpflichtig) ersetzt. Vielen Dank für Ihre positiven Rückmeldungen. Ofir Notify ist ein Tool, das Benachrichtigungen über Trades an Telegram sendet Alarmierung bei jedem Ereignis, das eine Position betrifft: Eröffnung, Schließung, Änderung (SL, TP) Senden von Alarmen an Chats, Gruppen und Kanäle Alarmierung bei Equity-Änderung Anzeige von Risiko, Rendite und Gewinn/Verlust für jede Position Individuelle
FREE
Advanced Info Displayer mt4
Massimiliano Pirola
Utilitys
Würden Sie gerne Statistiken über Ihre Geschäfte anzeigen lassen, während Sie handeln? Haben Sie ein solides Verständnis für das Symbol, das Sie handeln? Wissen Sie wirklich alles, was Sie über Ihr Handelskonto wissen müssen? Müssen Sie die lokalen Zeiten auf der ganzen Welt im Auge behalten? Advanced Info Displayer ist die Antwort auf all diese Fragen. Es ist das ultimative Werkzeug, um alle Arten von nützlichen Informationen und versteckten oder schwer zu findenden Daten zu kennen. Es ist wic
Multi Chart Synchronization MT4
Yu Zhang
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Produkt können mehrere Charts synchronisiert werden, und für jeden Chart kann ein anderer Synchronisationsmodus eingestellt werden. Mit diesem Produkt können Sie Charts besser anzeigen und manipulieren: verschiedene Zeitrahmen für ein einzelnes Symbol, derselbe Zeitrahmen für mehrere Symbole... und mehr. PS: Der Link unten ist das FreeDemo-Produkt, Sie können es für EURUSD/XUAUSD/USDCNH-Symbole verwenden: https://www.mql5.com/en/market/product/38557 Besonderheit: Chart-Einstellungen
Account Push Info
Christian Lehr
Utilitys
API - Account Push Info  - sendet den aktuellen Stand eines MT4 Trading Accounts auf dein Mobiles Gerät oder per Mail. Es ist egal ob es ein Live oder Demo Konto ist, ob du manuell oder automatisch handelst. Der Bericht enthält viele Fakten wie: - einen individuellen Namen für das System - ob es ein Live oder Demo Konto ist - Kontostand, verfügbarer Restbetrag, - Rückgang in Betrag und Prozent - die Summe der Einzahungen, - die Summe der aktiven Positionen - Den Start-Kontostand für den Aktuel
Trade History Exporter
Stefan Ferreira
Utilitys
Trade History Exporter exportiert die Handelshistorie automatisch in eine CSV-Datei (Komma getrennte Werte). Trade History Exporter: - exportiert die Handelshistorie automatisch, wenn ein Handel geschlossen wird - ermöglicht es Ihnen, einen Export manuell zu erzwingen, indem Sie die Taste "W" auf Ihrer Tastatur drücken - kann Order-Kommentare als Magic Numbers verwenden - nützlich z.B. bei der Verwendung eines Trade Copier - Berechnet den Nettogewinn pro Handel
Basic Trade Buttons mt4
Kriengsak Peitaisong
Utilitys
Basic Trade Buttons ist ein Tool, das Ihnen hilft, Trades schnell zu öffnen und zu schließen, Take-Profit- und Stop-Loss-Punkte zu setzen, indem Sie auf die Schaltfläche jedes Jobs klicken, den Sie bevorzugen. Sobald Sie dieses Tool an den mt4-Chart angehängt haben, berechnet das Programm automatisch ein Handelsvolumen (Losgröße), um es an den Handelsserver zu senden, wenn Sie auf die Schaltfläche "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken. Klicken Sie auf 'TP', 'SL' oder 'Close', um Take Profit, Stop Lo
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilitys
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Forex-Portfolio. Sehen Sie sofort, wo Sie stehen, was funktioniert und was Ihnen Schmerzen bereitet! MT5-VERSION HIER VERFÜGBAR: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 Das Trade Manager Dashboard soll Ihnen auf einen Blick zeigen, wo sich jede Ihrer Positionen auf dem Devisenmarkt derzeit befindet, und das Risikomanagement und das Engagement in Währungen verständlicher machen. Für Händler, die schrittweise mit mehreren Positionen oder diesen Trading-
TrendLine Auto Executor MT4
Alessandro Bertoli
Utilitys
ACHTUNG: Die Anwendung funktioniert im Strategy Tester nicht. Wenn Sie die Demoversion eine Woche lang kostenlos testen möchten oder Fragen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail! Meine Adresse finden Sie in meinem Benutzerprofil. TrendLine Auto Executor   ist eine Software, die die von Ihnen im Chart gezeichneten Trendlinien identifizieren und Orders eröffnen kann, sobald diese berührt oder gekreuzt werden. Mit der Software können Sie für jedes Diagramm zwei Orders gleichzeitig verwalten, indem
Forex 21 Minor Pairs MAX Spread Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilitys
METATRADER4 Dieses Programm wurde entwickelt, um die Marktleistung von 21 kleineren Währungspaaren zu überwachen und zu bewerten, indem es Schlüsselkennzahlen wie die maximale Spanne und den Zeitpunkt des Auftretens verfolgt. Für jedes ausgewählte Währungspaar berechnet das Programm den aktuellen Spread und vergleicht ihn mit dem höchsten aufgezeichneten Spread. Wenn ein neuer maximaler Spread festgestellt wird, aktualisiert es den Maximalwert und protokolliert die Zeit. Die Spread-Informationen
Screen logger
Sergey Likho
4.4 (5)
Utilitys
Screen Logger mit Telegramm - macht Screenshots von allen offenen MetaTrader 4 Charts. Warum brauchen Sie Aufzeichnung von eingehenden Kursen von einem Broker. Im Falle von Korrekturen wird dieser Moment korrigiert. Überprüfung der Daten des Indikators und Feststellung von Fällen, in denen Signale neu gezeichnet oder überschrieben werden Führen einer eigenen Buchhaltung für Änderungen der Handelsindikatoren auf dem Konto Erstellung von realen Handelsvideos aus den erhaltenen Schnappschüssen
FREE
Trade History Exporter Utility
Stefan Ferreira
Utilitys
Trade History Exporter exportiert die Handelshistorie automatisch in eine CSV-Datei (Komma getrennte Werte). Trade History Exporter: - exportiert die Handelshistorie automatisch, wenn ein Handel geschlossen wird - ermöglicht es Ihnen, einen Export manuell zu erzwingen, indem Sie die Taste "W" auf Ihrer Tastatur drücken - kann Order-Kommentare als Magic Numbers verwenden - nützlich z.B. bei der Verwendung eines Trade Copier - Berechnet den Nettogewinn pro Handel
Mirror controller
Eugenio Bravetti
2 (1)
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
FREE
DYJ NewsForexFactory
Daying Cao
Utilitys
DYJ News Developers sind die grundlegenden Marktanalyseindikatoren für Kalendertransaktions-Tools und makroökonomische Ereignisse. Hier finden Sie die Finanznachrichten und-indikatoren der größten Volkswirtschaft der Welt – von den USA und der Europäischen Union bis zu Australien und Japan – in neun Wirtschaftsnationen mit mehr als 60 Währungspaaren. Erfassung von über 800 makroökonomischen Indikatoren und Ereignissen aus öffentlichen Quellen in Echtzeit. Jeder Indikator weist historische, akt
Telegram ChartSnap
Kin Hang Tan
Utilitys
Telegram ChartSnap ist ein Tool, das Ihre MetaTrader 4 Aktivitäten mit Ihrem Telegram Chat/Gruppe/Channel verbindet. Es macht einen Screenshot Ihres MetaTrader 4 Charts und sendet ihn über einen Telegram-Bot an Ihren speziellen Telegram-Chat/Gruppe/Kanal. Der gesamte Prozess wiederholt sich in einem vom Benutzer festgelegten Zeitzyklus. Es ist ein praktisches Tool für diejenigen, die gerne Zugang zu ihrem Lieblingssystem/Dashboard haben, das nur auf dem MetaTrader Desktop verfügbar ist. Außerde
Replicator
Aleksej Shcherbak
Utilitys
Das Programm ist für das Kopieren Ihrer erfolgreichen Aufträge konzipiert. Der Preis schwankt oft innerhalb eines Kanals. Aber es gibt keine Zeit, das Terminal zu überwachen und die nächsten Aufträge zu platzieren, besonders wenn es nachts passiert. Geben Sie eine Order auf, und wenn diese mit Gewinn geschlossen wurde, wiederholt das Programm Ihre Order als schwebende Limit-Order. Dies wird so lange fortgesetzt, bis die Order mit einem Verlust geschlossen wird oder der Preis zu weit weg ist und
Close All Positive Orders
Sergey Batudayev
Utilitys
Skript zum Schließen aller positiven Orders für MT4       - ermöglicht es Ihnen, alle profitablen Bestellungen auf dem Konto schnell zu schließen. Das Skript   eignet sich   für Momente,   in denen Sie schnell alle profitablen Orders schließen müssen   . Das Skript hat den einzigen Parameter zum Einstellen von Profit_in_pips - darin geben Sie an, wie viele Gewinnpunkte auf der Bestellung liegen sollen, damit sie unter die Bedingungen zum Schließen der Position fällt. Das Skript ist sehr einfach
MultiCharts Symbols Changer MT4 Lite
Fabrizio Malavasi
3 (2)
Utilitys
This utility can compare simultaneously time frames of different instruments and keep under control   the nine major time frames  of an instrument. Es besteht aus zwei Wechslern, einem Fadenkreuz und einigen zusätzlichen Komponenten : der Multicharts-Zeitrahmen-Wechsler wurde entwickelt, um gleichzeitig bis zu dreißig Zeitrahmen verschiedener Symbole mit der Tastatur oder der Taste zu vergleichen der Multicharts-Symbolwechsler kann bis zu neun Charts verknüpfen und gleichzeitig die neun wichtig
Telegram Trader Pro
Mahammadjamil Kazi
Utilitys
Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie einen Telegram-Bot für MetaTrader 4 erstellen und einrichten, damit Sie auf Ihrem Telegram-Kanal oder in Ihrer Telegram-Gruppe Handelsupdates und -warnungen erhalten können. Öffnen Sie Telegram : Starten Sie Ihre Telegram-App auf Ihrem Gerät. Suchen Sie nach "BotFather" : Geben Sie in der Telegram-Suchleiste "BotFather" ein und wählen Sie ihn aus den Suchergebnissen aus. Erstellen Sie einen neuen Bot : Geben Sie /start ein und senden Si
Fast Manager
Nabil Oukhouma
Utilitys
Fast Manager (MT4 Manager) ist ein Hochgeschwindigkeitsprogramm für Händler, die eine schnelle Ausführung und ein automatisiertes Handelsmanagement benötigen. Dieser EA wurde entwickelt, um den manuellen Handel zu rationalisieren, und bietet Schaltflächen auf dem Chart für die sofortige Ausführung von Käufen/Verkäufen und "Alle schließen"-Funktionen, während er im Hintergrund automatisch das Risikomanagement übernimmt. MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132502?source=Site+Profi
Account Informer MT4
Ismail Hakki Delibas
5 (1)
Utilitys
Utility Beschreibung Dies ist ein nützliches Dienstprogramm, das Händlern helfen kann, mit ihren Konten in Kontakt zu bleiben und über kritische Kontobedingungen informiert zu werden. Mit diesem Dienstprogramm erhalten Händler Benachrichtigungen über den Status der Broker-Server-Konnektivität. Es werden verschiedene Formen von Benachrichtigungen unterstützt, wie Android- oder IOS-Telefonbenachrichtigungen, E-Mail-Nachrichten oder Popup-Benachrichtigungen. Auch alle Änderungen an Positionen könne
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilitys
Der Expert Advisor hilft Ihnen dabei, alle Pop-up-Benachrichtigungen mit Screenshot von MetaTrader 4 an Telegram-Kanäle/-Gruppen weiterzuleiten, ebenso wie alle Benachrichtigungen an Telegram. Parameter - Telegram Bot Token - erstellen Sie den Bot auf Telegram und erhalten Sie den Token. - Telegram Chat ID - geben Sie Ihre Telegram Benutzer ID, Gruppe / Kanal ID ein - Alert weiterleiten - standardmäßig true, um Alerts weiterzuleiten. - Send message as caption of Screenshot - standardmäßig falsch
Auto Changer for contracts date
Heinz Kappler
Utilitys
Basiswerte mit Ablaufdatum können automatisch zum nächsten Datum wechseln im Chart . Einige Broker bieten Basiswerte mit Ablaufdatum an. Zum Beispiel bis März, Juni, September, oder Dezember. Dieses Tool wechselt automatisch zum nächsten Datum. Expert Advisors, Indikatoren, Charts, oder Templates erhalten automatisch den neuen Kontrakt. Automatisch unterstützte Formate: NameMMMJJ (Ger30Mar17) oder NameMMJJ (SugarMr17). Verwendung als Indikator. Pfad \MQL4\Indicators. Beispiel Von UsaIndJun17,
Waddah Attar Easy Positions Risk Management
Ahmad Waddah Attar
Utilitys
Waddah Attar Easy Positions Risikomanagement Dieser EA gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Position zu schließen oder alle Positionen zu schließen. Schließen Sie Kauf- oder Verkaufstransaktionen in jeder Position. Schließen Sie Gewinn- oder Verlustpositionen. durch Anklicken einer Befehlsschaltfläche auf dem Chart mit Bestätigungsnachricht. Zeigt Ihnen alle Informationen über Ihre Positionen wie : Anzahl - Lots - Durchschnittspreis - Punkte - Gewinn - Gewinn % - verwendete Marge für diese Position
CryptoCurrency MT4 history maker MTF
Farzin Sadeghi Bonjar
Utilitys
Dies ist ein Programm in Form eines EA, das an ein Diagramm in MetaTrader 4 angehängt wird. Dann, durch die Verwendung von API von Bittrex, Binance Websites, lädt es die Geschichte der altcoins. Durch die Auswahl eines Paarnamens lädt der EA automatisch alle Zeitrahmen herunter (Daily,H12,H4,H2,H1,M30,M15,M5,M3,M1), so dass es nicht nötig ist, mehrere EAs an verschiedene Charts anzuhängen. Sie können ein Paar von Bittrex und 4 Paare von Binance Exchange mit einem laufenden EA auswählen und bis z
Telegram Trade Watcher
Thomas Bolognesi
Utilitys
Telegram Benachrichtigungssystem für MetaTrader - Benutzerhandbuch Dieser Leitfaden beschreibt die Funktionalitäten unseres Expert Advisors (EA) für MetaTrader, der Echtzeit-Benachrichtigungen über Telegram sendet. Das System ist ideal für Händler, die über ihre Trades auf dem Laufenden bleiben wollen - egal ob sie manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - und enthält Chart-Screenshots für den visuellen Kontext. Zusätzlich zu den Standard-Benachrichtigungen über das Öffnen und Schließen von
Spread Record Analyzer
Toshio Ishimoto
Utilitys
Dieser Indikator ist ein Dienstprogramm, das Spreads in drei Formaten in eine CSV-Datei ausgeben kann. Beim Scalping, bei dem der Spread einen großen Einfluss auf das Handelsergebnis hat, ist die Angabe des Spreads des von Ihnen verwendeten FX-Brokers ein wichtiger Punkt, den Sie beachten sollten. Da sich der Spread-Wert je nach Zeitzone stark verändert, ist der vom FX Broker offiziell angegebene Durchschnittswert der Spreads nicht sehr hilfreich. Es ist sehr wichtig, die Spread-Spezifikationen
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitys
Sehen Sie sich sofort Ihren Verlauf geschlossener Trades nach Tag und Woche, Ihre aktuell offenen Trades und Ihr Forex-Engagement auf einem Diagramm an! Verwenden Sie die Heatmap, um profitable Trades zu identifizieren und wo Ihr aktueller Drawdown innerhalb Ihres Handelsportfolios liegt. Schaltflächen zum schnellen Schließen Verwenden Sie die Schaltflächen zum schnellen Schließen, um jeden Trade mit einem einzelnen Symbol zu schließen, einzelne Trades vollständig zu schließen oder teilweise G
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilitys
Handeln Sie automatisch in Unterstützungs- und Widerstands- oder Angebots- und Nachfragezonen, sobald Sie die Schlüsselbereiche identifiziert haben, von denen aus Sie handeln möchten. Mit diesem EA können Sie mit einem einzigen Klick Kauf- und Verkaufszonen zeichnen und sie dann genau dort platzieren, wo Sie eine Preiswende erwarten. Der EA überwacht dann diese Zonen und führt automatisch Trades basierend auf der Preisentwicklung durch, die Sie für die Zonen angeben. Sobald der erste Trade abge
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilitys
Trade Copier Pro ist ein Tool zum Kopieren von Trades aus der Ferne auf MT4-, MT5- und cTrader-Konten an verschiedenen Computern/Standorten über das Internet. Dies ist eine ideale Lösung für Sie, wenn Sie ein Signalanbieter sind und Ihre Trades global nach Ihren eigenen Regeln auf andere Empfänger kopieren möchten. Ein Anbieter kann Trades zu mehreren Empfängern kopieren und ein Empfänger kann ebenfalls Trades von mehreren Anbietern erhalten. Der Anbieter kann sogar den Ablauf des Abonnements fü
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT4. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT4 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick.  Arbeiten mit Positionen und Aufträgen!  Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie mit einem Klick vom Chart aus handeln und Handelsoperationen 30-mal schneller ausführen als die Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen, die einem Händler das Leben erleichtern und einem Händler helfen, seine Handelsaktivitäten viel schneller und bequemer durchzuführen. Grafische Tipps und
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
Utilitys
Auto Grid:  automatische Erstellung von Grid-Orders basierend auf Ihren bestehenden Trades. Automatisieren Sie komplexe Trading-Strategien   mit ausgeklügelten Grid-Systemen, die neue Positionen erkennen und automatisch optimierte Order-Arrays erstellen. Multifunktions-Tool : 66+ Funktionen, inklusive Auto Grid-Tool  |   kontaktieren Sie mich  bei Fragen  |   MT5-Version A. Intelligente Trade-Erkennung & Monitoring: Symbolspezifisches oder umfassendes Portfolio-Scanning Erweiterte Order-Typ-Erk
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilitys
Mit diesem Screener können Sie Vermögenswerte identifizieren, die innerhalb eines ausgewählten Zeitraums ( Zeitrahmen) mehr als gewöhnlich überkauft (% Wachstum) oder überverkauft (% Rückgang) sind. Der Markt wird vom Gesetz regiert, kaufen Sie billiger, verkaufen Sie teurer, aber ohne einen automatischen Scanner wird es für Sie sehr schwierig sein, Währungen / Aktien zu identifizieren, die überkauft oder überverkauft sind, sagen wir innerhalb der aktuellen Woche oder der aktuelle Stunde oder M
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (2)
Utilitys
Dieser EA ist vollständig automatisiert und basiert auf der Methode, das Pop-up-Alarm-Ereignis und Open Market Orders (BUY/SELL) zu erfassen . Laden Sie die Testversion hier herunter: https: // www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***HINWEIS: Es wird empfohlen, die verfügbaren Filtereinstellungen zu entfernen und nur den Filter für Ihren Indikator zu installieren. Parameter des EA: -------- <EA-Einstellungen> -------- Magische Nummer: Die identifizierende (magische) Nummer des aktuell ausgewählten
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
Utilitys
EchoTrade Telegram Signal Backtester TELEGRAMMSIGNALE IN MINUTENSCHNELLE VALIDIEREN - NICHT MEHR RATEN, SONDERN BACKTESTING DURCHFÜHREN Hören Sie auf, Konten mit "VIP"-Signalen zu belasten, die nicht funktionieren. Der EchoTrade Telegram Signal Backtester ist die professionelle Lösung zum Prüfen, Verifizieren und Optimieren der Leistung jedes Telegram-Signalanbieters anhand historischer Daten. Die meisten Signalanbieter zeigen Ihnen ihre Gewinne, verbergen aber ihre Verluste. Dieses Tool enthüll
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 4 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren, Expert Advisors und Skripte verwenden. Die Bedi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilitys
Remote Trade Copier ist ein fortschrittliches Tool zum effizienten Kopieren von Trades zwischen Konten sowohl im lokalen als auch im Remote-Modus . Es ermöglicht eine blitzschnelle Replikation von Aufträgen von einem Master-Konto zu einem Slave-Konto. Im lokalen Modus werden die Trades sofort kopiert, während der Kopiervorgang im Remote-Modus nur eine Sekunde dauert. In der neuen Version kann der Kopiervorgang im Remote-Modus mit einer Verzögerung von Millisekunden oder Null durchgeführt werden
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitys
Telegram zu MT4:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Optimieren Sie Ihren Handel mit   Telegram to MT4   , dem innovativen Tool zum direkten Kopieren von Handelssignalen aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 4-Plattform – ganz ohne DLLs. Diese robuste Lösung gewährleistet die nahtlose Ausführung von Signalen mit höchster Präzision und Anpassungsmöglichkeiten. Das spart Ihnen Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilitys
Fortgeschrittenes Handelswerkzeug: Intelligente Aufträge mit einem Klick, die unter Ihren Bedingungen ausgeführt werden Entwickelt von Händlern für Händler: Positionsgrößenrechner (Lotgröße), Positionseröffnung nach Preisbewegung, Strategieerstellung, Handel einstellen und vergessen, mobile Benachrichtigungen Risikomanagement - Risikoprozentsatz-Positionsgrößenrechner, Gewinnprozentsatz, Ziel-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, Spread und Kommissionen sind in den Berechnungen enthalten 7 fortgeschrit
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Weitere Produkte dieses Autors
Telegram Alerts MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilitys
TurboSignal Pro - Ultimativer MT5 Telegramm Handelsbenachrichtiger TurboSignal Pro ist ein professioneller MetaTrader 5 Telegram Notification Expert Advisor , der für Trader entwickelt wurde, die genaue und schön formatierte Handelswarnungen in Echtzeit wünschen, ohne ein einziges Ereignis zu verpassen. Egal, ob Sie manuell handeln oder mehrere EAs verwenden, TurboSignal Pro hält Sie auf dem Laufenden - sofort auf Telegram . Hauptmerkmale Sofortige Handelsbenachrichtigungen Erhalten Sie Telegram
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension