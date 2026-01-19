EA Dashboard MT5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

✅ Supervisión de la cuenta - Seguimiento del saldo, el capital, el nivel de margen y el apalancamiento.

✅ Gestión de posiciones - P/L en tiempo real, posiciones de compra/venta, volumen total

✅ Análisis de rendimiento - Estadísticas diarias/semanales/mesales con porcentaje de ganancias

✅ Gestión de riesgos: alertas de reducción, límites de pérdidas diarias, objetivos de beneficios

✅ Datos de mercado - Precios de compra/venta, diferenciales, tipos de swap, hora del servidor

✅ Alertas inteligentes: notificaciones automáticas de límites y objetivos de riesgo





MÉTRICAS DE RENDIMIENTO:

Cálculo del factor de beneficio

Seguimiento del ratio de ganancias/pérdidas

Análisis de ganancias/pérdidas medias

Seguimiento de la relación riesgo/recompensa

Porcentaje P/L flotante





AJUSTES PERSONALIZABLES:

Colores y posición ajustables

Límites diarios de ganancias/pérdidas

Umbrales de reducción

Estadísticas semanales y mensuales