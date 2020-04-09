EA Telegram Alert MT5
- Utilitys
- Teerathad Booranawisedkul
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Wesentliche Merkmale
Vollständiges Alarmsystem
- Benachrichtigungen bestellen
- TP/SL-Warnungen
- Schwebende Orders
- Margin-Warnungen
Umfangreiche Handelsinformationen
- Kontostand und Eigenkapital in Echtzeit
- Gewinn/Verlust für jeden Handel
- Berechnung der Haltezeit
- Drawdown-Prozentsatz (DD%)
- Tägliche Gewinnratenstatistiken
- Zusammenfassung der heutigen Trades (Gewinne/Verluste)
Mehrsprachige Unterstützung
Wählen Sie aus 9 Sprachen
- Englisch, Thai, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Hindi, Arabisch, Portugiesisch, Russisch
Tägliche Berichte
- Automatische tägliche Zusammenfassung zu Ihrer bevorzugten Zeit
- Vollständige Handelsstatistiken
- Analyse der Gewinnrate
- Kontoübersicht
Einfache Einrichtung
1. Erhalten Sie Ihren Telegram Bot Token
2. Erhalte deine Chat-ID
3. Gib beides in den EA-Einstellungen ein
4. Erledigt! Sie erhalten nun Benachrichtigungen
Funktioniert mit
- MT5
- Alle Makler
- Alle Symbole
- Demo & Live-Konten