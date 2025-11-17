ExportDailyRange

ExportRange ist ein Dienstskript, das Kursdaten eines ausgewählten Zeitrahmens im CSV-Format exportiert. Das Skript erfasst den Höchstkurs, Tiefstkurs, die Spanne jeder Kerze sowie Zeit und Index. Es eignet sich für Anwender, die einfache und zuverlässige Daten für statistische Auswertungen oder Volatilitätsanalysen benötigen.

Beim Ausführen auf einem Chart liest das Skript die festgelegte Anzahl an Balken aus und speichert die Ergebnisse als CSV-Datei im Files-Verzeichnis des Terminals. Sowohl die Anzahl der Balken als auch der Zeitrahmen können über Eingabeparameter eingestellt werden. Der aktuell im Chart verwendete Zeitrahmen kann ebenfalls genutzt werden.

Hauptfunktionen

Export historischer Daten für eine definierte Anzahl an Balken Speichern von High, Low und Range (High minus Low) Unterstützung des aktuell im Chart verwendeten Zeitrahmens Ausgabe im CSV-Format zur Weiterverarbeitung in externen Tools

Ausgabespalten

Die generierte CSV-Datei enthält folgende Felder:

Timeframe

Index

Datetime

High

Low

Range

Range wird als Preisunterschied gespeichert und kann bei Bedarf später in Pips umgerechnet werden.

Anwendungsbereiche

Geeignet für Spannungsstatistiken, Volatilitätsanalysen, Strategievorbereitung und Vorabuntersuchungen vor Backtests. Es bietet eine einfache Möglichkeit, grundlegende Kerzeninformationen für weitere Analysen zu sammeln.

Verwendung

Skript über den Market herunterladen und installieren Im Navigator unter Scripts finden Auf ein beliebiges Chart anwenden Anzahl der Balken und Zeitrahmen einstellen Nach der Ausführung wird die CSV-Datei im Files-Verzeichnis erstellt

Das Skript ist einfach aufgebaut und ausschließlich auf die Datenerfassung ausgerichtet. Dadurch eignet es sich gut für Nutzer, die eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Sammlung von Kerzenspannen benötigen.