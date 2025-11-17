ExportDailyRange

ExportRange ist ein Dienstskript, das Kursdaten eines ausgewählten Zeitrahmens im CSV-Format exportiert. Das Skript erfasst den Höchstkurs, Tiefstkurs, die Spanne jeder Kerze sowie Zeit und Index. Es eignet sich für Anwender, die einfache und zuverlässige Daten für statistische Auswertungen oder Volatilitätsanalysen benötigen.

Beim Ausführen auf einem Chart liest das Skript die festgelegte Anzahl an Balken aus und speichert die Ergebnisse als CSV-Datei im Files-Verzeichnis des Terminals. Sowohl die Anzahl der Balken als auch der Zeitrahmen können über Eingabeparameter eingestellt werden. Der aktuell im Chart verwendete Zeitrahmen kann ebenfalls genutzt werden.

Hauptfunktionen

  1. Export historischer Daten für eine definierte Anzahl an Balken

  2. Speichern von High, Low und Range (High minus Low)

  3. Unterstützung des aktuell im Chart verwendeten Zeitrahmens

  4. Ausgabe im CSV-Format zur Weiterverarbeitung in externen Tools

Ausgabespalten
Die generierte CSV-Datei enthält folgende Felder:

  • Timeframe

  • Index

  • Datetime

  • High

  • Low

  • Range

Range wird als Preisunterschied gespeichert und kann bei Bedarf später in Pips umgerechnet werden.

Anwendungsbereiche
Geeignet für Spannungsstatistiken, Volatilitätsanalysen, Strategievorbereitung und Vorabuntersuchungen vor Backtests. Es bietet eine einfache Möglichkeit, grundlegende Kerzeninformationen für weitere Analysen zu sammeln.

Verwendung

  1. Skript über den Market herunterladen und installieren

  2. Im Navigator unter Scripts finden

  3. Auf ein beliebiges Chart anwenden

  4. Anzahl der Balken und Zeitrahmen einstellen

  5. Nach der Ausführung wird die CSV-Datei im Files-Verzeichnis erstellt

Das Skript ist einfach aufgebaut und ausschließlich auf die Datenerfassung ausgerichtet. Dadurch eignet es sich gut für Nutzer, die eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Sammlung von Kerzenspannen benötigen.


Empfohlene Produkte
Session High Low
Jerome Asiusin
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, das Hoch und Tief der Sitzung Asian,London,Newyork zu markieren, mit benutzerdefinierten Stundeneinstellung Dieser Indikator ist so eingestellt, dass er von der Minutenkerze zählt, so dass er sich mit dem aktuellen Markt bewegt und zur angegebenen Stunde stoppt und eine genaue Linie für den Tag erstellt. unten ist die Anpassung, die Sie einstellen können: Input Descriptions AktivierenAsiatisch Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Höchst- und Tiefststände der
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
Utilitys
Smart Trade Monitor - Echtzeit-Positionsverfolgung, P&L-Analyse und Alarmsystem Überwachung in Echtzeit : Verfolgt automatisch offene/geschlossene Positionen, zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung von gestern und vorgestern an - keine manuellen Berechnungen! Smart Alerts (nur Premium) : Sofortige Push-Benachrichtigungen + akustische Warnungen bei Positionsänderungen - verpassen Sie keine Handelsmöglichkeit! Benutzerfreundlich : Ein-Klick-Einrichtung, Anzeige der wichtigsten Daten direk
FREE
Magic Keyboard
Nabil Oukhouma
Utilitys
Mit dem Magic Keyboard (MT4 Manager) können Sie Ihre Tastatur in ein leistungsstarkes Handelsinstrument verwandeln. Mit dieser innovativen Funktion können Sie durch einfaches Drücken bestimmter Tasten auf Ihrer Tastatur ganz einfach Trades kaufen, verkaufen und schließen und Ihren Stop-Loss auf Break-Even verschieben. Darüber hinaus fügt das Tool automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zu Kauf- und Verkaufsaufträgen hinzu und rationalisiert so mühelos Ihren Handelsprozess. MT5 Version: ht
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
Utilitys
Manuelles Zickzack erlaubt es Ihnen, ein Zickzack mit der Maus zu erstellen. Um es zu erstellen, müssen Sie das Zickzack einschalten und mit der linken Maustaste klicken. Die Datei muss in den Ordner \ MQL4 \ Indicators platziert werden, dann im Terminal aus der Liste der Indikatoren setzen Sie es auf dem Chart. Ein Zickzack kann so erstellt werden, dass dieses Zickzack nur im aktuellen Zeitrahmen oder in allen Hälften gleichzeitig zu sehen ist. Sie können die Farbe und Dicke der Linie im Cha
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilitys
Dieser Indikator zeigt die verbleibende Zeit der Kerze auf dem Chart und/oder in der Ecke des Fensters an. Er zeigt auch eine Benachrichtigung (Popup und Push) an, wenn sich eine neue Kerze bildet (optional). Sie konfigurieren den Timer auf den Kerzen und in der Chartecke. Ich brauche die Funktionen nicht zu erklären, da sie sehr einfach sind. MT5 Version: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Bei Unklarheiten oder Vorschlägen zu neuen Funktionen bitte kommentieren. Viel Spaß!
FREE
TradeMirror Pro MT4
Hao Liu
Utilitys
TradeMirror ist ein Handelskopierer EA für die MT4/MT5 Plattform. Warum TradeMirror Wir wissen, wie wichtig Sicherheit, Stabilität und Datenschutz für Finanzsoftware sind. Deshalb haben wir uns die Mühe gemacht, diese drei Elemente bis ins kleinste Detail zu sichern: Bietet eine benutzerfreundliche grafische Oberfläche, die einfach zu bedienen ist Fokus auf Datenschutz und Sicherheit, geeignet für verschiedene Finanzszenarien mit Datenschutzanforderungen für die Auftragsverteilung Präzise Replik
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indikatoren
Dieser Indikator spiegelt die Assets, die in einem anderen Metatrader verwendet werden, und ermöglicht es, den Zeitrahmen und ein Template zu wählen. Dies ist der Metatrader 4 Client, er benötigt die Metatrader 4 oder 5 Server Versionen: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https: //www.mql5.com/en/market/product/88652 Details zur Funktionsweise finden Sie im Video.
FREE
Virtual Assistant MINI
Filip Valkovic
Utilitys
Virtueller Assistent MINI VIRTUELLER ASSISTENT = MACHEN SIE IHRE TP UND SL VIRTUELL! Tool zur Kontrolle Ihrer Stop Loss und Take Profits durch Umwandlung in virtuelle SL/TP (mit Unterstützung für TRAILING) Konvertieren Sie alle SL und TP in virtuelle, so dass Ihre Ausgänge auf Trades sind von Ihrem Broker versteckt! Führen Sie diesen EA auf einem beliebigen Graphen aus, wählen Sie einen 1MIN-Zeitrahmen (VA speichert die Daten automatisch nur bei Erkennung eines neuen Balkens, daher entspricht de
FREE
CleanView
Sergey Batudayev
Utilitys
CleanView - Chart Management Utility für MetaTrader 4 CleanView ist ein Dienstprogramm, das die Verwaltung von Diagrammen und grafischen Objekten in MetaTrader 4 vereinfacht. Es bietet eine kompakte Schaltflächenleiste in der oberen linken Ecke des Charts, die einen schnellen Zugriff auf Funktionen zur visuellen Anpassung, Chartbereinigung und Anzeigesteuerung ermöglicht. Funktionen und Schaltflächen Chart löschen - entfernt alle grafischen Objekte aus dem aktuellen Chart mit Ausnahme der Utilit
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilitys
IceFX's TradeInfo ist ein Hilfsindikator, der die wichtigsten Informationen des aktuellen Kontos und der Position anzeigt. Angezeigte Informationen: Informationen über das aktuelle Konto (Saldo, Eigenkapital, freie Marge). Aktueller Spread, aktueller Drawdown (DD), geplanter Gewinn, erwartete Verluste, etc. Anzahl der offenen Position(en), Volumen (LOT), Gewinn. Heutige und gestrige Spanne. Verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze. Informationen zum Gewinn des letzten Tages (mit integriertem Ic
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
Utilitys
Bitte beachten Sie: Diese Demo funktioniert nur im EURUSD-Live-Chart. Sie läuft nicht im Strategie-Tester. ChartTrader ist ein professionelles Trading-Tool, das jeder Trader in seinem Werkzeugkasten haben sollte. Es wurde für die MetaTrader 4 Plattform entwickelt. ChartTrader bietet eine Reihe von Optionen, die das Platzieren von Aufträgen auf dem Devisenmarkt schnell und einfach machen. Die grafische Benutzeroberfläche befindet sich im Chart-Fenster, so dass Sie beim Platzieren von Aufträgen n
FREE
Bid Ask Ticks Indicator MT4
Pierce Vallieres
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt die historischen Geld- und Briefkurse auf dem Diagramm an. Dies ist ein äußerst nützliches Instrument, um den Anstieg und Fall der Spanne zu beobachten und festzustellen, ob die Geld- und Briefkurse konvergieren oder divergieren. Mit diesem Instrument können Sie genau zum richtigen Zeitpunkt in den Markt einsteigen. Dieser Indikator hilft Ihnen, dem Markt fernzubleiben, wenn die Spanne zu steigen beginnt, und in den Markt einzusteigen, wenn die Spanne wieder zu fallen begi
FREE
Onrex IV
Lee Teik Hong
5 (1)
Utilitys
ONREX IV ONREX IV ist ein Handelswerkzeug, mit dem Sie Ihre manuellen Handelsfähigkeiten üben und verbessern können. Es ist auch ein Auto Trading Expert Advisor. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Trades in die falsche Richtung gehen, ONREX IV übernimmt und versucht, Ihr Risikomanagement zu verwalten und zu kontrollieren. ONREX IV bietet ein Handels-Interface-Panel, das Händlern erlaubt, manuell zu handeln oder FULL AUTO TRADING zu wählen. Es ist auch eingestellt, um die Take Profit und St
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilitys
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indikatoren
Forex Market Profile (kurz FMP) Was das nicht ist: FMP ist nicht die klassische buchstabencodierte TPO-Anzeige , zeigt nicht die Berechnung des gesamten Diagrammdatenprofils an und segmentiert das Diagramm nicht in Perioden und berechnet diese nicht. Was es macht : Am wichtigsten ist, dass der FMP-Indikator Daten verarbeitet, die sich zwischen dem linken Rand des benutzerdefinierten Spektrums und dem rechten Rand des benutzerdefinierten Spektrums befinden. Der Benutzer kann das Spektrum defi
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilitys
Der schnellste Weg, um die Periode zu ändern. Geeignet für Trader, die viele Charts und Zeitrahmen verwenden. Größe, Form und Farbe können angepasst werden. Eingaben Parameter Ecke - Wählen Sie die Ecke des Charts Standard ist "Rechte untere Chartecke". Color - Hintergrundfarbe der Schaltfläche ColorText - Textfarbe der Schaltfläche ColorOn - Hintergrundfarbe des Buttons für die aktuelle Periode ColorOnText - Textfarbe der Schaltfläche für die aktuelle Periode Schriftart - Arial, Verdana... Fon
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilitys
Orders Manager ist ein einfacher und unentbehrlicher Assistent für die Verwaltung aller Ihrer Aufträge . Eingaben: Magie = 999; // Magie TakeProfit = 1000; // Gewinnmitnahme. Wenn = 0 wird das Level nicht gesetzt. StopLoss = 0; // Stop Loss. Wenn = 0 ist das Level nicht gesetzt. Schlupf = 10; // Schlupf GeneralProfit = false; // Schließen aller Aufträge basierend auf dem Gesamtgewinn. Wenn false, ist die Funktion deaktiviert und arbeitet gemäß TakeProfit. GeneralProfitPips = 500; // Wie viele Pi
FREE
TradeAnalyserMT4
Hung Wen Lin
Utilitys
Zentrale Positionierung Das spezielle MT4-Tool für fortgeschrittene Analysen, das eine detaillierte Analyse des Handelsverlaufs und Dateneinblicke zur Optimierung von Strategien und zur Steigerung der Rentabilität bietet. Core Verwendet Bewertung der Strategieleistung: Analysieren Sie Rentabilität, Stabilität und Risiko, um ein objektives A+-D-Rating zu vergeben. Erkennung von Handelsmustern: Identifizieren Sie hochwertige Varianten, Zeitrahmen und Gewinngewohnheiten, die den unterschiedlichen
FREE
TPX Connect All
TPX
Indikatoren
Nach dem Kauf des Tpx Dash Supply Demand Indikators müssen Sie diesen Indikator herunterladen. Dieser verbindet sich mit dem Tpx Dash Supply Demand Indikator und speist Marktdaten ein. Er liefert alle Angebots- und Nachfragesignale, ATR Stop, VAH und VAL, Trendwerte mit ADX sowie POC-Preise und -Positionen im Markt. Einfach herunterladen – Dash findet den Indikator und ruft die Informationen ab!
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilitys
Intelligenter Lot-Size-Rechner und Handelsassistent für den mobilen Handel Überblick: Dies ist das Werkzeug, das jeder Trader auf dem Markt haben muss, egal ob Sie Scalper, Swing Trader, Day Trader oder langfristiger Trader sind. Dieses On-The-Go Trading-Tool hilft Ihnen, diszipliniert zu bleiben und sich von den täglichen Aufgaben des Handelsmanagements zu befreien. 1. die Berechnung der richtigen Losgröße für eine Position, um ein kontrolliertes Risiko einzugehen 2. jeden Handel zu verwalten u
FREE
Looser61
Suharmoko
Experten
Diese EA nur zum Spaß, EA hohes Risiko, volle Marge. Verwenden Sie diese nur zum Spaß nicht für immer Geld. Nicht injizieren nur lässt Ihr Geld weg, genießen Sie warten den besten Moment in Ihrem Hauptkonto zu handeln. The secret idea is manual setting only buy or sell following trend signal from ai or followed signal, this EA would only trade on low or high price momentum. Make cut loss decision is better to maintain drawdown. Diese EA bot mit CCI, RSI, MACD Verwenden Sie einfach Standard-Param
FREE
Footmarks Pro
Lee Teik Hong
Indikatoren
Fußspuren Pro Footmarks Pro ist ein MetaTrader 4 Essential Indicator, der eine runde Zahl oder einen Sweetspot auf dem Chart mit "Button" erzeugt. Parameter Name des Indikators - Footmarks Pro Auswahl der Paare - 250 Punkte / 500 Punkte / 1000 Punkte Sweetspot-Einstellung Sweetspot Linienfarbe Sweetspot-Linienstil Sweetspot Linienstärke Sweetspot-Button-Einstellung Button-Achse-X Schaltfläche Axis-Y Danke...
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
Market Inforamtion Downloader
G Sankarganesh
Utilitys
Liebe Freunde, Market Inforamtion Downloader ist ein einfaches Dienstprogramm zum Herunterladen der Marktinformationen in eine separate Excel-Datei mit dem Namen des aktuellen Charts, den Sie mit dem gleichen Zeitrahmen verwenden. Sie müssen die Anzahl der Perioden eingeben. Beispiel. Ich bin im EURUSD, Zeitrahmen Tag. Ich möchte die Daten der letzten 50 Kerzen (50 Tage) herunterladen, dann gebe ich 50 in die Perioden ein. Nachdem Sie die Daten erhalten haben, können Sie sie für verschiedene Ana
FREE
Elsna Horizontal Lines MT4
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL4-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
Little helper
Vadim Kulygin
Utilitys
Handelspanel; „Little Helper“ hilft Ihnen dabei, in kurzer Zeit sofort Kauf- oder Verkaufsaufträge für mehrere Paare zu erteilen. Der Vorteil dieses Panels besteht darin, dass Orders sofort mit Take-Profit- und Stop-Loss-Limits platziert werden, was sich letztendlich positiv auf Ihren Gewinn, Ihr Los und Ihre Magik für Orders auswirkt. Sie können die entsprechenden Parameter des Panels beim Hinzufügen festlegen zum Diagramm. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Paneelfarben, eine Auswahl an Pa
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
Utilitys
Constructor ist ein praktisches Werkzeug zum Erstellen, Testen und Anwenden von Handelsstrategien und -ideen sowie zum Testen und Verwenden einzelner Indikatoren und ihrer Gruppen. Constructor umfasst Eröffnungs-, Schließungs-, Deal-Tracking-, Mittelwertbildungs- und Erholungsmodule sowie verschiedene Handelsoptionen mit und ohne Mittelwertbildung und Martingale. Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 verschiedene externe Indikatoren anzuschließen. Die ausführliche Anleitung finden Sie in der beig
FREE
NAS100 Auto Sl And TP
Moustapha Boulouz
5 (2)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT4 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 4 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100 T
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indikatoren
Zig Zag 123 sagt uns, wann eine Umkehr oder Fortsetzung wahrscheinlicher ist, indem wir die Verschiebung von Angebot und Nachfrage betrachten. Wenn dies geschieht, erscheint ein charakteristisches Muster, das als 123 (auch als ABC bekannt) bekannt ist, und bricht oft in Richtung eines höheren Tiefs oder eines niedrigeren Hochs aus. Es wurden Stop-Loss- und Take-Profit-Levels hinzugefügt. Es gibt ein Panel, das die Gesamtperformance Ihrer Trades anzeigt, wenn Sie diese Stop-Loss- und Take-Profi
FREE
MaSonic MT4
Tadanori Tsugaya
Indikatoren
Suchen Sie schnell nach übereinstimmenden gleitenden Durchschnitten (MAs) an jedem beliebigen Punkt, den Sie im Diagramm anklicken! Durch die sofortige Anzeige der MAs, die durch einen ausgewählten Punkt verlaufen, ist es hervorragend geeignet, Trendspitzen zu identifizieren und bessere Handelsentscheidungen zu treffen. Merkmale: Einfache Bedienung: Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt, an dem Sie den MA finden möchten. Sofortige Ergebnisse: Zeigt übereinstimmende MAs an, falls gefunden. Ruhef
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung - Anleitung zur Anwendung - Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten und ihre
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem Local Trade Copier EA MT4 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der Local Trade Copier EA MT4 bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung für
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstof
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT4 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 4 Handelsverlauf in umsetzbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Es können mehrere Konten sowie MT4 und MT5 in einem einzigen Dashboard kombiniert werden. Was es kann Analysiert automatisch Ihren MT4-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Perfo
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilitys
Handelskopierer für MetaTrader 4. Er kopiert Devisengeschäfte, Positionen und Bestellungen von beliebigen Konten. Es ist eines der besten Handelskopiergeräte  MT4 - MT4, MT5 - MT4 für die Version COPYLOT MT4  (oder MT4 - MT5 MT5 - MT5 für die Version COPYLOT MT5 ). MT5-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Kopiererversion für das MetaTrader 5- Terminal ( М
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitys
Der MT4 to Telegram Signal Provider ist ein benutzerfreundliches, vollständig anpassbares Tool, das das Senden von Handelssignalen an Telegram ermöglicht und Ihr Konto in einen Signalanbieter verwandelt. Das Format der Nachrichten ist vollständig anpassbar! Für eine einfache Nutzung können Sie jedoch auch eine vordefinierte Vorlage wählen und spezifische Teile der Nachricht aktivieren oder deaktivieren. [ Demo ]   [ Handbuch ] [ MT5-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegr
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT4 (die Sie Mitglied sind ) zu kopieren , auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung für die Übersetzung anderer Sprachen in Englisch Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch Kanäle haben "Restrict Saving Content", Arbeit mit Multi-Channel, Multi MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es genau über T
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Handels-Kopierer MT4) ist nicht nur ein einfacher lokaler Trade-Copier; es ist ein vollständiges Rahmenwerk für Risikomanagement und Ausführung, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Challenges bis zum persönlichen Kontomanagement passt es sich jeder Situation mit einer Kombination aus starker Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und erweiterten Handelsfunktionen an. Der Copier arbeitet sowohl im Master- (Sende
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilitys
Das Risk/Reward Tool ist ein professioneller Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Art und Weise zu revolutionieren, wie Sie Trades in MetaTrader 4 planen, visualisieren und ausführen. Egal ob Sie ein diskretionärer Trader sind, der präzises Risikomanagement schätzt, oder ein Strategieentwickler, der Trade-Setups visuell testen muss - dieses Tool bietet alles, was Sie brauchen, in einer eleganten, intuitiven Benutzeroberfläche. Im Gegensatz zu einfachen Positionsrechnern kombiniert das Ri
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Merkmale: Diversifizierte und personalisierte Copy-Trading-Einstellungen: 1. Für unterschiedliche Signalquellen können unterschiedliche Lot-Modi eingestellt werden. 2. Für Forward- und Reverse-Copy-Trading können unterschiedliche Signalquellen eingestellt werden. 3. Signale können mit Kommentaren eingestellt werden. 4. Ob das L
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie The New
TPSpro Trade PRO
Roman Podpora
4.67 (6)
Utilitys
Ein Tool, das die Positionsgröße oder das Risiko auf Basis eines vorgegebenen Stop-Loss-Niveaus sofort berechnen kann, ist sowohl für professionelle als auch für unerfahrene Händler von entscheidender Bedeutung. Das Handelstool TRADE PRO ermöglicht schnelle und präzise Berechnungen und hilft Ihnen so, in zeitkritischen und volatilen Marktphasen die richtigen Entscheidungen zu treffen. MT5-VERSION        /   Zusätzliches Installationsmaterial Hauptfunktionen: Originell. Einfach. Effektiv. Eine
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitys
Mit diesem EA-Dienstprogramm können Sie (mit erweiterter Filterung) unbegrenzte offene Aufträge (manuell oder EA) mit 16 Trailing-Stop-Methoden verwalten: fest, prozentual, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI und Stochastic. Der Trailing-Stop kann entweder real oder virtuell sein, und Sie können vollständig oder mit einem teilweisen Close-Prozentsatz bei To
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 4-Plattform bei. Unterstütz
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Utilitys
MT4 Local Trade Copier Pro ist ein MetaTrader 4 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Trades von einem Quell-MT4- oder MT5-Konto auf mehrere MT4- oder MT5-Konten auf demselben PC zu kopieren. Dieses Tool ist ideal, um Trades auf Kunden- oder Portfoliokonten zu replizieren, mit anpassbaren Parametern wie Losgrößen, Stop-Loss/Take-Profit und Optionen für umgekehrtes Kopieren. Es vereinfacht das Trade-Management, ohne Trades basierend auf Marktlogik auszuführen, und bietet flexible Synchronisati
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Utilitys
Bringen Sie Ihr Trading auf die nächste Stufe mit DFGX - unserem Dynamic Fibonacci Grid der zweiten Generation. Diese neue, leistungsstarke und einfach zu bedienende Anwendung wurde speziell für den konträren Intraday-Handel, das Scalping und den Nachrichtenhandel auf dem Forex-Markt entwickelt und optimiert. Dieses System ist die ideale Lösung für aktive professionelle Trader und Scalper, die nach innovativen Wegen zur Optimierung ihrer Strategie suchen. Das System bietet auch eine hervorragend
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Order nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür u
Multi Copy
Kaijun Wang
5 (1)
Utilitys
Kopierer->Bequeme und schnelle Schnittstelleninteraktion, Benutzer können es sofort verwenden       ->>>> Empfohlen zur Verwendung auf Windows-Computern oder VPS Windows Grundfunktionen: Die normale Interaktionsgeschwindigkeit beim Copy-Trading beträgt weniger als 0,5 Sekunden Signalquellen automatisch erkennen und eine Liste der Signalquellenkonten anzeigen Symbole automatisch abgleichen, 95 % der häufig verwendeten Handelssymbole auf verschiedenen Plattformen (Sonderfälle wie unterschiedliche
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilitys
Trading History - Ein Programm für den Handel und die Geldverwaltung auf der Grundlage der Kursentwicklung in Stratagy Tester. Es kann mit schwebenden und sofortigen Aufträgen arbeiten und ist mit Funktionen wie Trailing Stop, Breakeven und Take Profit ausgestattet. Sehr gut geeignet zum Trainieren und Testen verschiedener Strategien. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Ermöglicht es Ihnen, jede Handelsstrategie in kürzester Zeit zu testen 2. Ein ausgezeichneter Simulator für
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitys
SAFETYLOCK bietet Händlern eine effektive Möglichkeit, sich vor plötzlichen Marktumkehrungen zu schützen, indem automatisch eine entgegengesetzte Order für bereits offene Positionen platziert wird. Sobald ein Trader oder ein EA eine Position eröffnet, erstellt SAFETYLOCK sofort eine entgegengesetzte Pending Order. Sollte die Position in den Verlustbereich geraten, wird diese Pending Order aktiviert, um eine Sperre (Lock) zu erzeugen und so das Risiko deutlich zu minimieren. Dieser leistungsstar
Trade Manager Assistant MT4
Ianina Nadirova
Utilitys
Verbessern Sie Ihren manuellen Handel: Trade Manager Assistant für schnelles und präzises automatisiertes Risikomanagement Verwenden Sie die bereitgestellte kostenlose Demoversion, um vollständige Einrichtungsanweisungen zu erhalten und die Funktionen des Trade Manager Assistant zu erkunden. Weitere Informationen finden Sie   unter https://www.mql5.com/blogs/post/758625   .       . Manueller Handel erfordert sorgfältige Analysen und schnelle Entscheidungen, aber das Risiko von Ausführungsfehler
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilitys
Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie können alle Aufträge/Positionsinformationen an Ihren Telegrammkanal oder Ihre Gruppe senden, um Ihre Community oder VIP-Signale auf Telegramm zu erstellen. Position Info bedeutet, dass dieser EA alle Ihre neuen Positionen offen Details (Open Preis, Open Zeit, Position Typ, Position Symbol und Volumen), Positionen Änderungen (SL oder TP Modifizieren oder ausstehende Preisänderungen) und Position schließen (Close Preis, Gewinn oder Verlust, Position Dauer Ze
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Utilitys
Equity Protect Pro: Ihr umfassender Kontoschutz-Experte für sorgenfreies Trading Wenn Sie nach Funktionen wie Kontoschutz, Eigenkapitalschutz, Portfolioschutz, Multi-Strategie-Schutz, Gewinnabsicherung, Gewinnmitnahme, Handelssicherheit, Risikokontrollprogramme, automatische Risikokontrolle, automatische Liquidation, bedingte Liquidation, geplante Liquidation, dynamische Liquidation, Trailing-Stop-Loss, One-Click-Schließen, One-Click-Liquidation und One-Click-Wiederherstellung suchen, ist Equit
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilitys
Mittelwerthilfe - Diese Art von Handelshilfeinstrument hilft Ihnen dabei, Ihre zuvor unrentablen Positionen mithilfe von zwei Techniken zu mitteln: Standardmittelwertbildung Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen entsprechend dem Trend Das Dienstprogramm kann   mehrere offene Positionen in verschiedene Richtungen gleichzeitig sortieren, sowohl für Kauf als auch für Verkauf. Beispiel: Sie haben eine Position für Verkauf und eine zweite für Kauf eröffnet, und beide sind unprofitabel,
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilitys
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Weitere Produkte dieses Autors
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
RSI TrendGate 3MA ist ein Chart-Indikator zur Bestätigung der Trendrichtung auf Basis von RSI und drei gleitenden Durchschnitten (MA). Wenn der Markt gemäß den gewählten Bedingungen als „überwiegend aufwärts“ oder „überwiegend abwärts“ eingestuft wird, zeichnet der Indikator einen Pfeil im Chartfenster. Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, die Pfeile als eigenständiges Einstiegssignal zu verwenden. Empfohlen wird, die Richtung auf einem höheren Zeitrahmen zu bestätigen und den Einstiegszeit
FREE
Break Even Trailing EA
Etsushi Ishizuka
Utilitys
Break Even Trailing EA | Automatisierter Breakeven- und Trailing-Stop-Manager Break Even Trailing EA ist ein Utility-Expert Advisor (EA) für MetaTrader 4/5, der die Gewinnsicherung für manuelle Trader automatisiert. Dieses Tool übernimmt nach dem manuellen Einstieg das Risikomanagement und die Gewinnsicherung automatisch – für effizienteres und stressfreieres Trading. Der EA bietet zwei flexibel wählbare Logikmodi zur Gewinnsicherung , die je nach Handelsstil einzeln oder kombiniert genutzt werd
FREE
Heikin Ashi Smoothed
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Heikin Ashi Smoothed – MT4-Indikator Heikin Ashi Smoothed ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 4 (MT4), der das klassische Heikin Ashi-Kerzenchart durch einen zusätzlichen Glättungsprozess mit gleitenden Durchschnitten verbessert. Dieses Verfahren sorgt für eine deutlich klarere und gleichmäßigere Trenddarstellung, reduziert Marktrauschen erheblich und erleichtert die Erkennung sowohl der vorherrschenden Marktrichtung als auch möglicher Umkehrpunkte. Hauptmerkmale Zeigt geglättet
FREE
Ride the Trend Signal
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Auf der Welle des Trends reiten – Klare Signale für den Einstieg An den Finanzmärkten entstehen die stabilsten Gewinnchancen oft in klaren Trendphasen. Doch selbst erfahrene Trader tun sich schwer, diese Bewegungen zuverlässig zu nutzen. Ride the Trend Signal ist ein Signalindikator, der speziell für Rücksetzer innerhalb eines bestätigten Trends konzipiert wurde. Anstatt den Einstieg am Anfang eines Trends zu suchen, konzentriert sich dieser Indikator auf die zweite oder dritte Welle – nach Best
FREE
SuperTrend Simple
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Der SuperTrend-Indikator ist ein trendfolgendes technisches Tool, das Trendwechsel im Markt visuell hervorhebt. Die Farbe und Position der Linien ändern sich automatisch in Abhängigkeit von den Kursbewegungen und unterstützen so bei der Entscheidung von Ein- und Ausstiegen. Dank seines einfachen Designs kann er in verschiedenen Handelsstilen sowohl manuell als auch automatisiert eingesetzt werden. Hauptmerkmale Klare Anzeige von Trendwechseln In Aufwärtstrends wird die Linie unterhalb der Kerze
FREE
PositionClose
Etsushi Ishizuka
Utilitys
PositionClose | Skript zum Schließen aller Positionen in MT4 PositionClose ist ein hilfreiches Utility-Skript für MetaTrader 4 (MT4), das Händlern eine effiziente Verwaltung ihrer Positionen ermöglicht. Mit nur einem Klick können alle offenen Positionen sofort geschlossen werden – wahlweise auch nur Buy- oder nur Sell-Positionen. Besonders in Zeiten starker Marktschwankungen, bei wichtigen Nachrichten oder immer dann, wenn ein schnelles Risikomanagement oder eine Positionsanpassung erforderlich
FREE
HeikinAshi Binary
Etsushi Ishizuka
3 (1)
Indikatoren
Heikin Ashi Binary – Visueller Trendunterstützungsindikator mit binärer Anzeige Übersicht Heikin Ashi Binary ist ein Indikator für MetaTrader, der Trendinformationen von Heikin Ashi in binärem Format (zweifarbige Blöcke) in einem Unterfenster anzeigt. Anstelle traditioneller Kerzen stellt der Indikator Aufwärts- (bullisch) und Abwärtstrends (bärisch) als einfache farbige Blöcke dar. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung von Trendfortsetzungen oder möglichen Umkehrpunkten. Der Indikator eignet
FREE
SmoothedRSI
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
SmoothedRSI ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen Standard-RSI berechnet und anschließend eine Glättungsmethode auf die RSI-Werte anwendet. Der Indikator zeigt ausschließlich die geglättete RSI-Linie in einem separaten Fenster an. Der Ausgabebereich liegt bei 0 bis 100. Der RSI kann stark auf kurzfristige Kursbewegungen reagieren, was je nach Marktsituation zu vielen kleinen Schwankungen führen kann. Dieser Indikator glättet die RSI-Werte, um kurzfristiges Rauschen zu reduzieren und b
FREE
BBWidth 3Lines
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht BBWidth 3Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der den Abstand zwischen dem oberen und unteren Band der Bollinger-Bänder (also +σ minus −σ) als durchgehende Linie in einem separaten Unterfenster anzeigt. Der Wert wird in Punkten (Points), nicht in Preisen dargestellt. Im Gegensatz zu klassischen Bollinger-Bändern, die sich auf die Preisabweichung konzentrieren, liegt der Fokus dieses Tools ausschließlich auf der Breite der Bänder , was eine visuelle und präzise Analyse der Markt
FREE
CandleStick Countdown
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
CandleStick Countdown – Kerzenrestzeit-Anzeige CandleStick Countdown ist ein einfaches und praktisches MT4-Indikator, das in Echtzeit einen Countdown anzeigt, wie viele Minuten und Sekunden bis zum Abschluss der aktuellen Kerze verbleiben. Es hilft, die Genauigkeit des Trade-Timings zu verbessern und wird von vielen Tradern genutzt. Hauptfunktionen Zeigt die verbleibende Zeit der aktuellen Kerze im Format „Minuten:Sekunden“ an Als Text auf dem Chart dargestellt, für hohe Sichtbarkeit Position wi
FREE
T3 2Lines
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
T3 2Lines – Präzise Trenderkennung mit zwei T3-Durchschnittslinien „T3 2Lines“ ist ein MT4-Indikator, der zwei T3-Linien (Triple Exponential Moving Averages) direkt im Chart anzeigt – eine kurzfristige und eine langfristige. Durch die Kombination dieser beiden geglätteten Linien erhalten Trader eine deutlichere Einschätzung über den Beginn, die Fortsetzung oder mögliche Umkehrungen eines Trends. Hauptfunktionen Gleichzeitige Darstellung von zwei T3-Linien (kurz- und langfristig) Individuelle Ein
FREE
BB Sub
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
BB-Sub – Bollinger-Bänder im Unterfenster BB-Sub ist ein einfacher, aber leistungsstarker Indikator, der Bollinger-Bänder unabhängig im Unterfenster des Charts anzeigt. Im Gegensatz zu den Standard-Bollinger-Bändern, die im Hauptchart erscheinen, arbeitet BB-Sub in einem separaten Unterfenster. Dadurch gibt es keine Überlagerung mit Kerzen oder anderen Indikatoren – ideal für Trader, die sich ganz auf die Bewegung und Form der Bänder konzentrieren möchten. Hauptmerkmale Gleichzeitige Anzeige des
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Was ist der Schaff Trend Cycle? Der Schaff Trend Cycle (STC) ist ein Oszillator-Indikator, der entwickelt wurde, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem MACD kombiniert der STC zyklische Marktbewegungen mit Momentum, um den Beginn und das Ende eines Trends klarer darzustellen. Hauptmerkmale Klare Trendwendesignale: Die Zykluslinie steigt bei Aufwärtstrends und fällt bei Abwärtstrends. Rauschunterdrückung in Seitwär
FREE
RCI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
RCI (Rank Correlation Index) Indikator Übersicht Der RCI (Rank Correlation Index) Indikator ist ein Oszillator, der auf der Rangkorrelation von Preisdaten basiert und zur Analyse von Markttrends sowie möglichen Wendepunkten verwendet wird. Er vergleicht die Preisränge mit den Zeiträngen für einen bestimmten Zeitraum und stellt den Korrelationskoeffizienten im Bereich von -100 bis +100 als einfache Linie im Chart dar. Der RCI wird häufig zur Bestimmung der Marktdynamik, des Timings von Ein- und
FREE
ExportCSV
Etsushi Ishizuka
Utilitys
Übersicht ExportCSVFile ist ein Skript für MetaTrader 4, das den Kontoverlauf innerhalb eines angegebenen Zeitraums in eine CSV-Datei exportiert. Es ist nützlich zur Analyse von Handelsleistungen, zur Erstellung von Excel-Berichten oder zur Dokumentation manueller Trades. Das Skript führt keine Handelsaktionen aus und ist daher sicher für jede Art von Konto. Hauptfunktionen Exportiert den Kontoverlauf für einen vom Benutzer definierten Zeitraum Speichert die Daten im CSV-Format (kommagetrennt),
FREE
TSI Indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht Der True Strength Index (TSI) Indikator ist ein Momentum-Oszillator, der in einem separaten Fenster in MT4 angezeigt wird. Er glättet das Momentum (MTM) und dessen Absolutwert mittels zweier aufeinanderfolgender Exponential Moving Averages (EMAs) und berechnet anschließend deren Verhältnis multipliziert mit 100. Der TSI hilft, die Stärke eines Trends und mögliche Wendepunkte im Markt zu visualisieren. Hauptfunktionen Duale EMA-Glättung zur Reduzierung von Rauschen und Erzeugung einer s
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Übersicht über den Aroon Classic Indikator Der Aroon Classic Indikator ist ein technisches Tool, das das Auftreten und die Fortdauer von Trends auf einem Chart quantitativ erfasst. Er verwendet zwei Linien – „Aroon Up“ und „Aroon Down“ – um Trendstärke und Wendepunkte im Bereich von 0 bis 100 darzustellen. Ein hoher Aroon Up-Wert weist auf einen starken Aufwärtstrend hin, während ein hoher Aroon Down-Wert auf einen starken Abwärtstrend hinweist. Hauptmerkmale Visuelle Unterscheidung von Trendbeg
FREE
TMA Classic
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
TMA Classic – Übersicht des Dreiecks gleitenden Durchschnitts-Indikators Der TMA Classic ist ein sehr einfacher und leichter Indikator, der den Dreiecks gleitenden Durchschnitt (TMA) als eine einzelne, geglättete Linie anzeigt. Er entfernt effektiv übermäßiges Rauschen und erfasst die zentrale Preisbewegung, was hilfreich für die Erkennung von Trends und Seitwärtsmärkten ist. Da nur eine Linie angezeigt wird, bietet der Indikator eine hohe Sichtbarkeit auf dem Chart, ohne mit anderen Indikatoren
FREE
PartialAutoClose EA
Etsushi Ishizuka
Utilitys
PartialAutoClose EA ist ein Tool, das eine halbautomatische und flexible Verwaltung von Positionen ermöglicht, die manuell oder durch diskretionären Handel eröffnet wurden. [Hauptfunktionen] - Zwei auswählbare Exit-Logiken:     Automatisches Schließen von Positionen basierend auf Heikin Ashi Farbwechsel oder gleitenden Durchschnittskreuzungen. - Automatischer Break-Even-Stopp     Wird ein definierter Gewinn erreicht, wird der Stop-Loss automatisch auf den Einstiegspreis (oder einen benutzerdef
FREE
CurrencyStrength TOKYO
Etsushi Ishizuka
Utilitys
CurrencyStrength – Echtzeit-Ranking der Währungsstärke CurrencyStrength ist ein Utility-EA, der die Stärke der acht wichtigsten Währungen (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, AUD, CAD, NZD) in Echtzeit quantifiziert und die Ergebnisse als visuelles Ranking basierend auf der prozentualen Veränderung darstellt. Durch die Sekundengenau-Visualisierung der Währungsstärke verbessert dieses Tool die Präzision bei der Auswahl von Währungspaaren und Handelsentscheidungen erheblich – sowohl für diskretionäre als au
FREE
OvertradeShield
Etsushi Ishizuka
Utilitys
OvertradeShield – Utility-EA zur Vermeidung von Overtrading im diskretionären Trading Haben Sie schon einmal bereut, im diskretionären Trading „nur noch einen Trade“ gemacht zu haben? OvertradeShield ist ein Utility-EA, der basierend auf realisierten Gewinnen und Verlusten automatisch weitere Einstiege einschränkt und warnt, um Ihre Trading-Regeln und mentale Disziplin zu unterstützen. Ideal für Trader, die ihre täglichen Ergebnisse im Blick behalten möchten, Overtrading vermeiden und Gewinn- un
FREE
Trend and Swaps BBF
Etsushi Ishizuka
Experten
Handelt normalerweise mit USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY. Funktioniert nicht normal auf Dollar-Straights. Normaler Betrieb nur auf M30. Funktioniert nicht normal auf anderen Zeitrahmen. Dieser EA wurde entwickelt, um aus Trends und Swaps Kapital zu schlagen, mit dem Ziel, dauerhafte Gewinne bei geringem Risiko zu erzielen. Die durchgeführten Backtests, die sich über insgesamt 112 Jahre und fünf Währungspaare erstrecken, zeigen, dass er stabile Gewinne erzielt und mit geringem Risiko arbe
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension