CL Global Equity manager

5

🔹 Global Equity Manager

Global Equity Manager ist ein Risikomanagement-Tool auf Kontoebene, das Ihr Handelskapital schützt, indem es das gesamte Eigenkapital Ihres Kontos in Echtzeit überwacht und bei Erreichen der vordefinierten Grenzen sofort handelt.

Er arbeitet unabhängig von jeder Handelsstrategie und verwaltet alle offenen Positionen zusammen als einen Korb.

✅ Wichtigste Vorteile

  • Vollständiger Schutz des Kontos
    Überwacht das gesamte Kontokapital und nicht nur einzelne Trades.

  • Funktioniert mit jeder Strategie
    Kompatibel mit manuellen Trades und allen Expert Advisors.

  • Multi-EA-freundlich
    Ideal für Händler, die mehrere EAs auf verschiedenen Symbolen betreiben.

  • Prop Firm Ready
    Hilft bei der Einhaltung strenger Drawdown- und Gewinnzielregeln.

  • Emotionsfreie Risikokontrolle
    Erzwingt automatisch Disziplin ohne manuelles Eingreifen.

  • Schnell und leicht
    Keine Indikatoren, kein Chart-Wirrwarr, minimaler Ressourcenverbrauch.

⚙️ Hauptmerkmale

  • Überwacht den Kontostand in Echtzeit

  • Schließt alle offenen Trades sofort, wenn die Bedingungen erfüllt sind

  • Unterstützt prozentuale und feste Währungs-Equity-Ziele

  • Separate Kontrollen für:

    • Take Profit (Aktiengewinn)

    • Stop Loss (Aktienrückgang)

  • Optionale tägliche Aktienrücksetzung

  • Aktienschutz für den Notfall

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

  • Keine Beeinträchtigung von Handelseinträgen

📌 So funktioniert es

Sie definieren Ihre Regeln auf Kontoebene.
Wenn das Gesamtkapital Ihr Ziel- oder Drawdown-Limit erreicht, schließt der EA alle offenen Positionen automatisch.

So bleibt Ihr Konto auch bei hoher Volatilität oder der Ausführung mehrerer Strategien geschützt.

🔧 Eingabeparameter

Allgemeine Einstellungen

  • Enable_Manager
    Schaltet den Global Equity Manager EIN oder AUS.

  • Equity_Calc_Mode
    Legt fest, wie die Limits berechnet werden:

    • Prozentsatz

    • Feste Währung

Gewinnkontrolle

  • Equity_Profit_Target
    Ziel-Gewinnniveau (Prozentsatz oder Währung).

  • Enable_Equity_TP
    Aktivieren oder deaktivieren Sie die aktienbasierte Gewinnmitnahme.

Drawdown-Schutz

  • Equity_Drawdown_Limit
    Maximal zulässiger Drawdown (in Prozent oder Währung).

  • Enable_Equity_SL
    Aktivieren oder deaktivieren Sie den aktienbasierten Stop Loss.

Handelsmanagement

  • Close_All_Trades
    Schließt alle offenen Positionen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

  • Block_New_Trades (optional)
    Verhindert neue Geschäfte nach der Aktienschließung.

Sicherheit & Reset

  • Daily_Reset
    Setzt die Aktienberechnungen zu Beginn eines neuen Handelstages zurück.

  • Emergency_Close_Level
    Schließt sofort alle Trades, wenn ein extremer Aktienverlust auftritt.

👤 Für wen ist dies?

  • Prop-Firm-Händler

  • Multi-EA-Benutzer

  • Manuelle Händler, die strenge Disziplin wünschen

  • Händler, die auf Kapitalerhalt bedacht sind

🔒 Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt eröffnet keine Geschäfte und liefert keine Handelssignale.
Es ist ein Instrument für das Risikomanagement und den Kapitalschutz.


Bewertungen 2
Omar AL
18
Omar AL 2025.12.20 06:47 
 

EASY AND SIMPLE

