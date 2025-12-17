CL Global Equity manager

🔹 Global Equity Manager

Global Equity Manager ist ein Risikomanagement-Tool auf Kontoebene, das Ihr Handelskapital schützt, indem es das gesamte Eigenkapital Ihres Kontos in Echtzeit überwacht und bei Erreichen der vordefinierten Grenzen sofort handelt.

Er arbeitet unabhängig von jeder Handelsstrategie und verwaltet alle offenen Positionen zusammen als einen Korb.

✅ Wichtigste Vorteile

Vollständiger Schutz des Kontos

Überwacht das gesamte Kontokapital und nicht nur einzelne Trades.

Funktioniert mit jeder Strategie

Kompatibel mit manuellen Trades und allen Expert Advisors.

Multi-EA-freundlich

Ideal für Händler, die mehrere EAs auf verschiedenen Symbolen betreiben.

Prop Firm Ready

Hilft bei der Einhaltung strenger Drawdown- und Gewinnzielregeln.

Emotionsfreie Risikokontrolle

Erzwingt automatisch Disziplin ohne manuelles Eingreifen.

Schnell und leicht

Keine Indikatoren, kein Chart-Wirrwarr, minimaler Ressourcenverbrauch.

⚙️ Hauptmerkmale

Überwacht den Kontostand in Echtzeit

Schließt alle offenen Trades sofort , wenn die Bedingungen erfüllt sind

Unterstützt prozentuale und feste Währungs-Equity-Ziele

Separate Kontrollen für: Take Profit (Aktiengewinn) Stop Loss (Aktienrückgang)

Optionale tägliche Aktienrücksetzung

Aktienschutz für den Notfall

Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen

Keine Beeinträchtigung von Handelseinträgen

📌 So funktioniert es

Sie definieren Ihre Regeln auf Kontoebene.

Wenn das Gesamtkapital Ihr Ziel- oder Drawdown-Limit erreicht, schließt der EA alle offenen Positionen automatisch.

So bleibt Ihr Konto auch bei hoher Volatilität oder der Ausführung mehrerer Strategien geschützt.

🔧 Eingabeparameter

Allgemeine Einstellungen

Enable_Manager

Schaltet den Global Equity Manager EIN oder AUS.

Equity_Calc_Mode

Legt fest, wie die Limits berechnet werden: Prozentsatz Feste Währung



Gewinnkontrolle

Equity_Profit_Target

Ziel-Gewinnniveau (Prozentsatz oder Währung).

Enable_Equity_TP

Aktivieren oder deaktivieren Sie die aktienbasierte Gewinnmitnahme.

Drawdown-Schutz

Equity_Drawdown_Limit

Maximal zulässiger Drawdown (in Prozent oder Währung).

Enable_Equity_SL

Aktivieren oder deaktivieren Sie den aktienbasierten Stop Loss.

Handelsmanagement

Close_All_Trades

Schließt alle offenen Positionen, wenn die Bedingungen erfüllt sind.

Block_New_Trades (optional)

Verhindert neue Geschäfte nach der Aktienschließung.

Sicherheit & Reset

Daily_Reset

Setzt die Aktienberechnungen zu Beginn eines neuen Handelstages zurück.

Emergency_Close_Level

Schließt sofort alle Trades, wenn ein extremer Aktienverlust auftritt.

👤 Für wen ist dies?

Prop-Firm-Händler

Multi-EA-Benutzer

Manuelle Händler, die strenge Disziplin wünschen

Händler, die auf Kapitalerhalt bedacht sind

🔒 Wichtiger Hinweis

Dieses Produkt eröffnet keine Geschäfte und liefert keine Handelssignale.

Es ist ein Instrument für das Risikomanagement und den Kapitalschutz.