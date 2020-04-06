Aurora Capital System

Überblick

Aurora Capital System ist ein automatischer Handelsexperte, der mit einem starken Fokus auf Risikokontrolle und disziplinierter Handelsausführung entwickelt wurde.

Wesentliche Merkmale

  • Risikokontrolliertes Handelsmanagement

  • Trend- und Level-basierte Ausführungslogik

  • Entwickelt für einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen

Empfohlene Nutzung

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Zeitrahmen: M15 - H1

  • Symbole: Wichtige Forex-Paare / Metalle (abhängig vom Broker)

Risiko-Hinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieses Produkt verspricht keine festen oder garantierten Renditen.


