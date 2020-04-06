Aurora Capital System
Überblick
Aurora Capital System ist ein automatischer Handelsexperte, der mit einem starken Fokus auf Risikokontrolle und disziplinierter Handelsausführung entwickelt wurde.
Wesentliche Merkmale
-
Risikokontrolliertes Handelsmanagement
-
Trend- und Level-basierte Ausführungslogik
-
Entwickelt für einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Marktbedingungen
Empfohlene Nutzung
-
Plattform: MetaTrader 4
-
Zeitrahmen: M15 - H1
-
Symbole: Wichtige Forex-Paare / Metalle (abhängig vom Broker)
Risiko-Hinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieses Produkt verspricht keine festen oder garantierten Renditen.