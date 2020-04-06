Aurora Capital System
- Asesores Expertos
- Ritthanong Chimpa
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Visión general
Aurora Capital System es un experto en trading automatizado diseñado con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la ejecución disciplinada de las operaciones.
Características principales
-
Gestión de operaciones con control de riesgos
-
Lógica de ejecución basada en tendencias y niveles
-
Diseñado para un funcionamiento estable en diferentes condiciones de mercado
Uso recomendado
-
Plataforma: MetaTrader 4
-
Plazos: M15 - H1
-
Símbolos: Principales pares Forex / Metales (depende del broker)
Aviso de riesgo
Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este producto no promete rendimientos fijos o garantizados.