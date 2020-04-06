Aurora Capital System

Visión general

Aurora Capital System es un experto en trading automatizado diseñado con un fuerte enfoque en el control del riesgo y la ejecución disciplinada de las operaciones.

Características principales

  • Gestión de operaciones con control de riesgos

  • Lógica de ejecución basada en tendencias y niveles

  • Diseñado para un funcionamiento estable en diferentes condiciones de mercado

Uso recomendado

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Plazos: M15 - H1

  • Símbolos: Principales pares Forex / Metales (depende del broker)

Aviso de riesgo

Operar implica riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Este producto no promete rendimientos fijos o garantizados.


Productos recomendados
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H4 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 15 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, MaxSlippage - hasta pares de di
The Collector
PRAIWAN NORANARTPUNYA
Asesores Expertos
Aviso de riesgo: El mercado de divisas es uno de los mercados más impredecibles del universo. Backtest que autor proporcionó no podía garantizar que van a tener un excelente resultado en el comercio a plazo. Como la razón anterior, por favor, tenga en cuenta si utiliza este EA con gran cantidad de financiación que no podía esfuerzo para perder. Resultados en vivo !! Live Signal 1 -> Por favor PM para el enlace Resumen: El colector, al igual que su nombre, este EA es semi totalmente automatiza
Perfection
Mikhail Senchakov
Asesores Expertos
Perfection es un robot de trading multidivisa, totalmente automatizado y seguro. El robot está diseñado tanto para el comercio de cartera y el comercio de un solo instrumento. El EA no utiliza métodos de promediación, el volumen de posiciones está estrictamente regulado. Las órdenes se abren sólo en la dirección del movimiento del mercado en una cuadrícula. Debido a esto, el robot opera eficientemente en cualquier movimiento fuerte. El algoritmo de toma de decisiones no utiliza indicadores. En s
MonexScalp
Behzad Shadfar
Asesores Expertos
Monex Scalp es un robot de trading inteligente diseñado para marcos temporales de 1 minuto, que ofrece simplicidad y eficiencia a los traders. Características principales: - Ajustes fáciles de usar: Monex Scalp ofrece ajustes sencillos, por lo que es accesible para los operadores de todos los niveles de experiencia. - Programación de sesiones: Personalice las sesiones de negociación para que coincidan con las distintas horas del mercado, lo que mejora la ejecución de la estrategia. - Stop-Loss
WOW Dash M16 Trend Pro Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias M1-D1 se fija con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias M1-D1 Cerrar por Ganancia de Din ero - Cerrar Ganancia Total Abierta, Cerrar Ganancia Total Abierta Corta, Cerrar Ganancia Total Abierta Larga, Cerrar Ganancia/Pérdida Hoy MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo d
AuroraV5
Ron Fritzhugh Bryan
Asesores Expertos
Podría escribir una descripción fantástica con un montón de parámetros de prueba cuantitativos, pero tenemos un dicho que "el sabor de un pudín está en el comer", así que simplemente voy a poner un RETO: Pruebe este EA en cualquiera de los pares mayores y menores (AUD, USD, EUR, CHF, NZD) y le garantizo un 50% de descuento si usted puede demostrar en una prueba en cualquiera de los principales pares de arriba que ha incurrido en más de 3 ejecuciones de error. *AHORA FELIZ PRUEBA* ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
WOW Dash Scalper IB Pro1 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - M30 Estrategias que puede utilizar tanto es fijo con MA, banda de Bollinger, Candlestick Niveles Funciones de Cierre - Estrategias M30 MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, se puede cambiar. MaxSpread - hasta pares de divisas, Ma
MerkaStudent Advance
Merkabot
Asesores Expertos
Para la utilización de MerkaStudent Advance se requiere adquirir la versión de pago. Una vez adquirido    MerkaStudent Advance ,  tiene que comunicarlo en el email: merkabot.io@gmail.com Se le enviará toda la documentación necesaria para realizar la formación necesaria en la utilización y entendimiento del Experto (EA). La adquisición de    MerkaStudent Advance , incluye 12 horas de tutoría online. Nota: para aclarar cualquier duda ante de la adquisición del producto se puede comunicar con un mi
Radar Fibo 123
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Asesores Expertos
autotrade_1= true Lotes= 0.01 Stoploss= 0 Takeprofit= 0 NumeroMagico= 0 MaxSpread= 5.5 Abrir_Ordenes_Limite= 100 Ejecuta_Hora_Siguientes= true Hora_Inicio_Siguientes= 3 Hora_Fin_Siguientes= 22 Section_Cierre_Global=---------------->>>  Configura Cierre Global              <<<---------------- usa_ProfitGlobal= true ProfitGlobal_1= 100.0 Tiempo_Maximo= 15 Section_Escalera_Simple=---------------->>>  Configura Escalera Simple  <<<---------------- Activar_Escalera_Nivelacion= true Multiplo_Lotes_Esc
WOW Dash DotFX5 NY Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Parámetros Parámetros Generales Gestión del dinero Lote : Fijo (puede cambiar) Estrategias - Estrategias H4 se pueden utilizar ambas con MA, Banda de Bollinger, Niveles de Velas Funciones de Cierre - Estrategias H1, H4 y D1 se pueden utilizar ambas. MagicNumber - número mágico individual. El EA sólo gestionará la posición del símbolo del gráfico con este número mágico. NextOpenTradeAfterMinutes - 8 minutos por defecto, puede cambiarlo. MaxSpread - hasta
Unstoppable Signals EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
¡ Libere su potencial de trading con UNSTOPPABLE SIGNAL EA! ¿Está listo para transformar su experiencia en el comercio de oro ? ¡El EA Señales Im parables es una solución de trading robusta y automatizada diseñada para darle una ventaja definitiva en el volátil mercado XAUUSD! Olvídese del estrés de la supervisión constante y la toma de decisiones emocionales. Este Asesor Experto (EA) aprovecha una potente estrategia multiindicador que combina las Bandas de Bollinger (BB) , el Oscilador Asombro
GS Hero
Aleksander Gladkov
Asesores Expertos
De acuerdo con el algoritmo de negociación GS Hero es similar a los mejores asesores expertos en el mercado. Único GS Hero hacer los criterios del autor para entrar en el mercado, la capacidad de cerrar operaciones con el máximo beneficio (en el modo TakeMaximumProfit = true, el parámetro TargetProfit establece sólo el beneficio mínimo requerido) y la intensidad de negociación: 4 órdenes al día y 75% con beneficio. GS Hero opera con el indicador Heiken Ashi en la dirección de la tendencia, las
Vdi Algo
Andrei Muzov
Asesores Expertos
VDI Algo — Robot de trading inteligente basado en el indicador Volume Decomposition Index (VDI) VDI Algo es un robot de trading basado en el análisis de volumen. Dentro del código está incorporado un indicador único llamado Volume Decomposition Index (VDI), que calcula la relación entre los volúmenes de compradores y vendedores para determinar la fuerza y dirección del movimiento del precio. Para aumentar la precisión, las señales del indicador se filtran mediante una media móvil exponencial (E
MEGA EurUsd h1
Raphael Schwietering
Asesores Expertos
¡MEGA es el genio definitivo del trading! Este robot de cobertura totalmente automatizado está diseñado con una estrategia de ruptura avanzada, una gestión del dinero de última generación y un análisis probabilístico que lo diferencia de la competencia. MEGA es muy eficaz en la navegación de las etapas de consolidación de precios del mercado, que constituyen la mayor parte del tiempo de negociación, y tiene un historial probado de éxito en cuentas reales con una excepcional relación riesgo-recom
Intelligence
Mikhail Rasporskiy
Asesores Expertos
el Asesor experto es una inteligencia artificial que utiliza algoritmos incorporados para calcular los niveles de soporte de las divisas y colocar órdenes. Se definen cinco niveles principales de soporte.En los casos de ruptura del soporte más fuerte, el asesor cierra las órdenes y abre una orden en la dirección de la tendencia, salvando así el Depósito de ser completamente vaciado. se definen nuevos niveles, y el EA comienza a funcionar. no utiliza martingala. funciona en cualquier marco d
FXCoreNuclearV6OverBoster
Davide Fucarino
Asesores Expertos
EA FXCoreNuclear V6 Overboster Algoritmo de trading automático en plataforma MT4, detección de tendencia, soporte de operaciones manuales, sistema de reducción de DD integrado para evitar pérdidas. Este Experto EA trabaja con señales muy precisas generadas por sus indicadores de fuerza de mercado sigue la tendencia primaria evita posiciones en contra tendencia en su conjunto con un cómodo panel de botones para integrar posiciones u órdenes adicionales Entre en el grupo de telegramas dedicado: h
Big Pineapple
Yang Wu
1 (1)
Asesores Expertos
Big Pineapple es un Asesor Experto de martingala con una gran diversificación de operaciones y diferentes sistemas que trabajan sobre 27 pares. Esto aumenta las posibilidades de crecimiento sostenido y reduce la exposición a un solo par. El riesgo está muy controlado. A diferencia de otros EAs de martingala, este EA es muy seguro con un drawdown muy bajo. El depósito mínimo es de 10.000 USD con un tamaño de lote inicial de 0,01. Si desea ejecutarlo en una cuenta más pequeña, puede abrir una cuen
MerkaStudent Middle
Merkabot
Asesores Expertos
Para la utilización de MerkaStudent Middle se requiere adquirir la versión de pago. Una vez adquirido    MerkaStudent Middle,  tiene que comunicarlo en el email: merkabot.io@gmail.com Se le enviará toda la documentación necesaria para realizar la formación necesaria en la utilización y entendimiento del Experto (EA). La adquisición de    MerkaStudent Middle, incluye 8 horas de tutoría online. Nota: para aclarar cualquier duda ante de la adquisición del producto se puede comunicar con un miembro
No Title
Dimasadhitya Harbowo
Asesores Expertos
Sin título El marco temporal recomendado es H1. El Asesor Experto analiza la dinámica de los precios y la volatilidad del par de divisas durante el último mes, determina los niveles actuales y supervisa la ruptura de dichos niveles. Las operaciones se abren frente a la ruptura. El valor máximo de spread permitido, en el que el EA puede abrir una posición, se establece en Max_Spread. Los fines de semana, los brokers establecen un valor de spread grande, por lo que al probar, establezca el spread
AI Pro
Phong Vu
Asesores Expertos
EA AI Pro - Ejecución sencilla, gestión inteligente del dinero Haga crecer su cuenta de forma sistemática con AI Pro, un sencillo pero potente Asesor Experto diseñado para capturar el impulso fiable en plazos más largos. AI Pro evita complicar en exceso las operaciones. Este EA se centra en una estrategia central probada: encontrar el consenso del mercado mediante el seguimiento de movimientos de velas fuertes y consecutivos. ¿Por qué elegir AI Pro? Lógica simple y efectiva: El EA entra en ope
Datrada
Letiks Business Engineering
Asesores Expertos
Este Asesor Experto echa un vistazo al mercado cada día y trata de estudiar la dirección del mercado utilizando la formación de velas en un momento específico de ese día, y en base a sus conclusiones coloca operaciones en direcciones opuestas y espera a que el mercado active cualquiera de las direcciones (Compra o Venta). Una vez que se activa una dirección, se centra en esa operación hasta que alcanza sus objetivos. Como tal, las operaciones son una por vez y se ejecuta hasta que un círculo com
Genius EA Creator for MT4
Baha Eddine Tahouri
Asesores Expertos
Presentamos Genius EA Creator para MetaTrader 4: Simplifique sus operaciones automatizadas como nunca antes. ¿Listo para automatizar sus operaciones sin preocuparse por la codificación? Genius EA Creator para MetaTrader 4 está aquí para transformar su forma de operar, ofreciendo una plataforma flexible y potente que cualquiera puede utilizar. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, apreciará cómo esta herramienta le permite diseñar y ejecutar estrategias adaptadas a sus necesid
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Asesores Expertos
Adaptive Trend Hunter es un Asesor Experto profesional totalmente automatizado adaptado para operar con el par de divisas EURUSD más popular en el marco temporal H1. Utiliza sus propios algoritmos para reconocer tendencias estables, que están determinadas por indicadores de tendencia patentados que no encontrará a la venta. El Asesor Experto Adaptive Trend Hunter es una herramienta de negociación automatizada inteligentemente avanzada. El Asesor Experto destaca por su algoritmo de auto-renovació
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Asesores Expertos
Para celebrar el lanzamiento de nuestro último producto de "Keyvan Trading Bots" - el "Keyvan Bitcoin Bot", uno de los robots de trading más potentes y avanzados especializados en Bitcoin - todos nuestros productos están ahora disponibles por tiempo limitado con descuentos de más del 50%. Durante este evento especial de lanzamiento, el precio del "Gold Miner Robot" se ha reducido de $345 a sólo $197. ¡No se lo pierda - complete su compra hoy ! "Gold Miner Robot" es un potente robot basado en IA
Work Stations
Maryna Shulzhenko
Asesores Expertos
Forex Workstation es un potente y eficaz bot de negociación de divisas diseñado para utilizar patrones, niveles de retención de precios, análisis de volatilidad y escalado del mercado. Este bot ofrece capacidades únicas para el trading automatizado y la optimización de estrategias en varios pares de divisas. Veamos las principales funciones y configuraciones de Forex Workstation: Funciones principales: - Multidivisa: Forex Workstation admite una amplia gama de pares de divisas, lo que le permite
EMA Starter 5 Filters DD5
Claudio D. Ash
Asesores Expertos
EMA Starter Bot – 5 Filters (Profit Factor: 1.50 | Drawdown: 5.07% | 10-Year Backtest) This Expert Advisor is ideal for learning automated trading or as a starting point for developing customized strategies. The results showcase its potential, but this EA was primarily designed as an educational tool to deepen your understanding, tailor it to your needs, or evolve it into something more advanced . ️ LEGAL DISCLAIMER: Trading involves risk. This EA is an educational tool and does not guar
Navigator FX Expert
Tatiana Savkevych
Asesores Expertos
Navigator FX: Su guía fiable para el mercado Forex Navigator FX es un avanzado robot de trading diseñado para operadores de Forex. Esta innovadora herramienta cuenta con una amplia gama de funciones que permiten a los operadores gestionar eficazmente sus operaciones y estrategias. El precio para el primer usuario será bajo, y aumentará en el futuro. Ventajas de Navigator FX: Fiabilidad y estabilidad: Navigator FX está diseñado con los más altos estándares de fiabilidad y estabilidad. Gestió
Jobot Basic Martingale
Jakkarin Chinsuwan
Asesores Expertos
Este EA se puede ejecutar en todos los pares de divisas recomendamos EURUSD, USDJPY, EURJPY, GBPUSD Plazo 30 minutos (M30) La ventaja importante de este EA es que usted puede comenzar a operar con $1000 de Depósito inicial mínimo. Y el robot puede apoyar sus transacciones manuales en EURUSD. APALANCAMIENTO DE LA CUENTA: 1:100 CUENTA (Stop Out): 50% o menos TIPO DE CUENTA: Cuenta real MODO DE CUENTA: Cuenta de cobertura Take Profit: Automáticamente Stop Loss: Automático Tamaño del LOTE: Manual pr
All Hail the Queen GUEU H1
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este EA ha sido desarrollado para GBPUSD H1 TF. También funciona muy bien en EURUSD H1 TF. Todo está probado y listo para su uso inmediato en cuenta real. Usted obtendrá 2 estrategias para el precio más bajo, lo que significa una mejor curva de equidad, mayores ganancias y menores detracciones. Todo está probado para los marcos de tiempo H1 . La estrategia se basa en la ruptura de la BARRA ABIERTA ACTUAL y como filtro se utiliza el indicador de Banda de Bollinger . Entra si el precio está fuera
Prototype 2
Sergey Rozhnov
5 (5)
Asesores Expertos
El Prototipo 2 es un sistema automatizado sin martingala, bien probado en un periodo histórico de 15 años y que muestra buenos resultados en operaciones reales. Los ajustes por defecto son adecuados para EURUSD M15, sin embargo el EA es bien adaptable para cualquier par de divisas y marcos de tiempo a través de sus parámetros de entrada. El Asesor Experto es adecuado tanto para principiantes, ya que sólo tiene que adjuntarlo a un gráfico, y los operadores experimentados, porque además del modo a
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (13)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (171)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (21)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
AI Prop Firms - Automatización Inteligente Construida para Prop Trading Firms . AI Prop Firms es un avanzado sistema totalmente automatizado de comercio de divisas impulsado por Inteligencia Artificial , desarrollado específicamente para operar dentro de las estrictas normas y modelos de evaluación de las empresas de prop trading. El sistema está diseñado para operar en condiciones de riesgo controlado, manteniendo la coherencia , la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos de la empresa
KT Gold Nexus EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Nexus EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Nexus EA se basa en un enfoque de trading del mundo real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a corto plazo, sino en la consistencia a largo plazo. Este EA está diseñado para operarse a lo largo del tiempo. Se recomienda mantenerlo activo durante al menos un año para experimentar su verdadero
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
Gold Emperor EA MT4 Asesor Experto la lista completa para su conveniencia está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Emperor EA es un asesor de operaciones automatizado (experto) diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para maximizar las ganancias y minimizar los riesgos al operar con este activo volátil. Características Principales: Especialización en Oro: El EA está diseñado para tener en cuenta las
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
The Golden Way
Lin Lin Ma
Asesores Expertos
The Golden Way es un software de trading automatizado para la plataforma MT4. Adopta una estrategia híbrida completa: mediante la colaboración sinérgica de múltiples subestrategias, captura con precisión las oportunidades de compra (long) y venta (short) en el mercado del oro (XAUUSD), ayudándote a aprovechar los momentos de trading oportunos en diferentes escenarios de mercado. Basado en una lógica de trading probada, te permite realizar operaciones profesionales y eficientes en el mercado del
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.77 (31)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Asesores Expertos
Ziwox fundamental trader es un asistente comercial que ayuda a los operadores de mercados financieros a tomar decisiones inteligentes informadas por los datos de información de EA.Este EA utiliza fuentes en línea para capturar toda la información necesaria, como el sesgo fundamental de las monedas, el sentimiento de la relación de comerciantes minoristas en tiempo real en un par, el pronóstico del banco y el instituto, los datos del informe COT y otros datos en un panel complejo de EA.En resumen
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Gold Mining EA
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
5 (1)
Asesores Expertos
Gold Mining EA es un sofisticado sistema de trading automatizado que combina análisis técnico basado en momentum con gestión inteligente de grillas. Diseñado principalmente para mercados de tendencia como el Oro (XAUUSD), este EA utiliza una combinación única de indicadores Aroon Oscillator y RSI para identificar puntos de entrada de alta probabilidad mientras gestiona el riesgo a través de múltiples mecanismos de protección. Estilo de Trading: Grid Trading con Seguimiento de Tendencia Mejores I
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
GoldZ AI - Asesor Experto Avanzado de Oro para XAUUSD GoldZ AI es un Asesor Experto de trading sistemático diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), utilizando análisis de acción de precios, detección de tendencias y lógica de trading basada en sesiones. Enfoque de negociación GoldZ AI se centra en las sesiones clave (cierre de Asia, apertura de Londres, apertura de Nueva York) e identifica las oportunidades potenciales de ruptura en los niveles de soporte y resistencia. El EA normalmente ejec
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper es un scalper rápido que selecciona automáticamente los parámetros para cada par de divisas por separado. El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de programación de EA. El asesor experto realiza operaciones a corto plazo utilizando un trailing stop inteligente y se basa en los datos actuales de pares de divisas, sus cotizaciones, especificaciones y spread. La estrategia de promedio se usa para evitar pérdidas causadas por el algoritmo de detecc
The Simple Worker
Anatoliy Ryzhakov
Asesores Expertos
El Simple Worker es un Asesor Experto multidivisa que utiliza varias estrategias de trading probadas. Opera en el marco temporal M1. Pocos ajustes hacen que el EA sea simple e intuitivo para los usuarios, lo que le permite ser optimizado para un determinado par de divisas, si es necesario. El EA analiza el mercado, el EA utiliza indicadores, volúmenes de tick, el sistema Martingale. Cómo funciona el EA Opera con una sola orden a la vez. Entra en el mercado con dos órdenes pendientes con el volu
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Gold Invest Pro Expert Advisor MT4
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Gold Invest Pro está diseñado específicamente para operar con oro. El EA trabaja sólo con posiciones de compra en XAUUSD y construye gradualmente una serie de operaciones, luego las cierra como una sola cesta cuando el beneficio total alcanza un objetivo predefinido en dinero. En su interior, incluye un límite en el número máximo de órdenes; un objetivo de beneficio para toda la cesta en la divisa de la cuenta; protección basada en la equidad: cuando se alcanza un nivel de reducción especificad
Otros productos de este autor
Aurora Scalp Pro
Ritthanong Chimpa
Asesores Expertos
Aurora Scalp Pro - Edición Smooth Booster Asesor experto profesional de scalping de oro Diseñado para un crecimiento suave de la renta variable y un control estricto del riesgo Visión general Aurora Scalp Pro es un Asesor Experto profesional para XAUUSD (Oro) , diseñado para traders que prefieren scalping con riesgo controlado y crecimiento suave de la equidad en lugar de estilos de trading agresivos o inestables. Este EA se basa en el probado ADN de trading de Aurora , mejorado con un modo e
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario