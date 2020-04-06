Aurora Capital System

Datrada Letiks Business Engineering Asesores Expertos

Este Asesor Experto echa un vistazo al mercado cada día y trata de estudiar la dirección del mercado utilizando la formación de velas en un momento específico de ese día, y en base a sus conclusiones coloca operaciones en direcciones opuestas y espera a que el mercado active cualquiera de las direcciones (Compra o Venta). Una vez que se activa una dirección, se centra en esa operación hasta que alcanza sus objetivos. Como tal, las operaciones son una por vez y se ejecuta hasta que un círculo com