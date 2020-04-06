Unstoppable Signals EA

🚀 Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit UNSTOPPABLE SIGNAL EA! 💰

Sind Sie bereit, Ihre Goldhandelserfahrung zu verändern? Der Unstoppable Signals EA ist eine robuste, automatisierte Handelslösung, die Ihnen einen definitiven Vorteil auf dem volatilen XAUUSD-Markt verschafft!

Vergessen Sie den Stress der ständigen Überwachung und der emotionalen Entscheidungsfindung. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine leistungsstarke Multi-Indikator-Strategie, die Bollinger Bands (BB), Awesome Oscillator (AO) und Moving Average Convergence Divergence (MACD) kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu finden.

✨ Die wichtigsten Merkmale und Vorteile, die uns auszeichnen:

  • Gold-optimierte Strategie: Der EA wurde sorgfältig für den Goldhandel (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen voroptimiert. Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart im Exness-Broker an. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

    Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie den Parameter für den Risikoprozentsatz möglicherweise leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

  • Intelligentes Risikomanagement: Schützen Sie Ihr Kapital mit einem fortschrittlichen Money-Management-System. Der EA berechnet die Losgröße auf der Grundlage eines Risikoprozentsatzes und skaliert sie sogar mit der berechneten Einstiegswahrscheinlichkeit, um eine kontrollierte, intelligente Positionsgröße zu gewährleisten.

  • Kapitalschutz: Enthält eine wichtige Funktion zur täglichen Verlustbegrenzung, mit der der Handel automatisch gestoppt und alle Positionen geschlossen werden, wenn Ihr tägliches Drawdown-Limit überschritten wird, um einen überschaubaren Verlust zu begrenzen und Ihr Gesamtkonto zu schützen.

  • Fortgeschrittener Trailing Stop: Profitieren Sie von einem ausgeklügelten ATR-basierten Trailing Stop, der erst dann aktiviert wird, wenn ein Mindestgewinnniveau erreicht ist. Dies hilft Ihnen, Gewinne zu sichern, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt, während Sie den Handel für maximale Gewinne laufen lassen können.

  • Trend-Bestätigung: Verwendet einen Exponential Moving Average (EMA) Trendfilter auf einem höheren Zeitrahmen( standardmäßigtäglich ), um sicherzustellen, dass der EA nur Trades tätigt, die mit dem Hauptmarkttrend übereinstimmen, was die Signalqualität erheblich verbessert.

  • Keine gefährlichen Strategien: Handeln Sie mit Vertrauen! Der Unstoppable Signals EA verwendet KEINE hochriskanten Techniken wie Martingale oder Grid Trading. Er konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Einstiege mit nur einer Position.

  • Volatilitäts-Filter: Er prüft die Average True Range (ATR) des Marktes, um sicherzustellen, dass nur in Zeiten ausreichender Volatilität gehandelt wird, um flache, unrentable Marktbedingungen zu vermeiden.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


⚙️ Anpassbare Eingabeparameter

Der Unstoppable Signals EA lässt sich vollständig an Ihre persönliche Risikotoleranz und Ihren Handelsstil anpassen:

  • RiskPercentage: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (auf 0 gesetzt, um feste Lots zu verwenden).

  • Lots: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage deaktiviert ist.

  • StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr bevorzugtes tägliches Handelsfenster.

  • ATRPeriod / ATRThreshold: Einstellungen für den Volatilitätsfilter.

  • EMAPeriod / EMA_Timeframe: Periode und Zeitrahmen für den Trendfilter mit höherem Zeitrahmen.

  • DailyCutLossPercent: Maximal zulässiger prozentualer Verlust vom Tagesanfangsbestand.

  • ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen zur Steuerung der Bewegung des Trailing-Stopps.

  • ATR_Gewinn_Multiplikator: ATR-Multiplikator zur Bestimmung des Mindestgewinns, bevor der Trailing-Stop aktiviert wird.

  • TagBereich: Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung des Take-Profit-Ziels auf der Grundlage der Tagesspanne verwendet werden.

  • BBPeriod / BBDeviation: Periode und Abweichung für die Komponente Bollinger Bands.

  • FastEMA / SlowEMA / SignalPeriod: Einstellungen für die MACD-Komponente des Signals.

Lassen Sie sich Marktchancen nicht entgehen!

Der Unstoppable Signals EA bietet Ihnen die Disziplin, die Kraft und den Schutz, den Sie für einen erfolgreicheren und weniger stressigen Goldhandel benötigen.

Klicken Sie jetzt auf den Download und fügen Sie diesen leistungsstarken, optimierten EA in Ihren Chart ein!


