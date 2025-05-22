God Gold HFT Scalper
- Pratham Jatin Barot
- Aktualisiert: 22 Mai 2025
Die Backtesting-Daten der ersten fünf Monate des Jahres 2025 finden Sie hier: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Schauen Sie vorbei und treffen Sie die beste Entscheidung, in diesen HFT-Bot zu investieren!
Sehr geehrte Kunden,
Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler des God Gold HFT Scalpers, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte meiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter unserem Namen verkaufen. Dies sind Betrugsmaschen, die Ihr Geld verschwenden könnten. Kaufen Sie nur auf unserer offiziellen Plattform, um sicher zu sein.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Pratham Barot
Hier ist mein Telegram-Account. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie die optimalen Einstellungen für den Bot benötigen. Um den Validierungstest zu bestehen, ist der Bot mit einem sehr geringen Risiko-Gewinn-Verhältnis ausgestattet. Für bessere Gewinne und geringere Risiken kontaktieren Sie mich bitte unter diesem Account.