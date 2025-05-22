God Gold HFT Scalper

Der HFT Gold Scalper EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem für den Hochfrequenzhandel im Goldmarkt (XAUUSD). Er nutzt einen präzisen Algorithmus für eine effiziente Ausführung von Trades mit Fokus auf kurzfristige Preisbewegungen.

Die Backtesting-Daten der ersten fünf Monate des Jahres 2025 finden Sie hier: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Schauen Sie vorbei und treffen Sie die beste Entscheidung, in diesen HFT-Bot zu investieren!

Sehr geehrte Kunden,

Ich, Pratham Barot, Inhaber und Entwickler des God Gold HFT Scalpers, möchte Sie darauf hinweisen, dass auf verschiedenen Seiten gefälschte Versionen meines EA veröffentlicht werden. Um Ihr wertvolles Geld zu schützen und ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten, vermeiden Sie bitte diese gefälschten Produkte. Kaufen und nutzen Sie ausschließlich unsere seriöse Plattform. Bitte meiden Sie Plattformen wie YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET usw., die gefälschte Bots unter unserem Namen verkaufen. Dies sind Betrugsmaschen, die Ihr Geld verschwenden könnten. Kaufen Sie nur auf unserer offiziellen Plattform, um sicher zu sein.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen, Pratham Barot Hier ist mein Telegram-Account. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie die optimalen Einstellungen für den Bot benötigen. Um den Validierungstest zu bestehen, ist der Bot mit einem sehr geringen Risiko-Gewinn-Verhältnis ausgestattet. Für bessere Gewinne und geringere Risiken kontaktieren Sie mich bitte unter diesem Account.









Funktionen:

Nur für Goldpaare

Schnelle Ausführung – Optimiert für schnelle Orderplatzierung bei volatilen Marktbedingungen.

Erweiterte Scalping-Strategie – Analysiert Preisschwankungen und führt Trades entsprechend aus.

Risikomanagement-Tools – Beinhaltet anpassbare Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Einstellungen.

Adaptive Handelslogik – Reagiert dynamisch auf Marktbedingungen für eine optimale Handelsausführung.

Kompatibilität mit MetaTrader 5 – Nahtlose Integration mit MT5 für einfache Bereitstellung und Überwachung. Optimiert für geringe Latenz – Bestens geeignet für Umgebungen mit minimaler Slippage und engen Spreads.

Ergebnisvoraussetzung





Mindestguthaben für den Bot: 3000 $.

Rohe Spreads von 0 bis max. 3.

Eine gute Internetverbindung ist Voraussetzung.





Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die einen automatisierten Ansatz für das Gold-Scalping suchen und dabei Geschwindigkeit und Effizienz nutzen möchten, um Marktchancen zu nutzen.