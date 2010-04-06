King of Gold Titan

XAUUSD Titan: Die 1.000%ige Gewinnmaschine

(1.01.2025 bis 31.12.2025)

Verwandeln Sie $500 in $5.000+ mit Precision Gold Trading.

Hören Sie auf, nach einem "Werkzeug" zu suchen, und investieren Sie in ein profitables Kraftpaket. Der XAUUSD Titan wurde speziell entwickelt, um den Goldmarkt zu dominieren, und konzentriert sich auf Trades mit hoher Überzeugungskraft, bei denen massive Erträge Vorrang vor hoher Frequenz haben.

Die Leistung (basierend auf echten Backtest-Daten)

Die beigefügten Ergebnisse beweisen die Leistungsfähigkeit dieses Algorithmus:

  • Massiver Nettogewinn: 4.907,95 $ Gewinn aus einer bescheidenen Ersteinlage von 500 $.

  • Elite-Gewinn-Faktor: Ein atemberaubender Wert von 3,82, was auf eine hocheffiziente Strategie hinweist.

  • Hohes Gewinn-Risiko-Verhältnis: Mit einem durchschnittlichen Gewinn von $2.217,12 im Vergleich zu einem durchschnittlichen Verlust von nur $348,68 gewinnt dieser EA viel, wenn er den Trend erwischt.

  • Erholungskraft: Ein Erholungsfaktor von 2,59 sorgt dafür, dass sich das System schnell von Marktschwankungen erholt.

Warum XAUUSD Titan?

Die meisten EAs scheitern, weil sie zu viel handeln und Ihr Konto durch Provisionen und kleine Verluste ausbluten lassen. XAUUSD Titan ist anders:

  • Qualität vor Quantität: Er zielt auf die "Big Moves" ab. Er muss nicht jede Stunde handeln, um Sie reich zu machen; er muss nur dann richtig liegen, wenn es darauf ankommt.

  • Trend-Smasher: Entwickelt, um Gewinnpositionen bis zu ihrem maximalen Potenzial zu halten, wie der größte Gewinn von 4.290,90 $ zeigt.

  • Mathematischer Vorteil: Mit einer erwarteten Auszahlung von 613,49 ist jeder Handel, den Sie tätigen, statistisch zu Ihren Gunsten gewichtet.

Hören Sie auf, Software zu kaufen. Fangen Sie an, Ergebnisse zu kaufen. Schließen Sie sich der elitären Gruppe von Händlern an, die den XAUUSD Titan nutzen, um ihre Portfolios zu verändern.

Handels-Spezifikationen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: H1/H4 (erforderlich für optimale Leistung)
  • Strategie: Trendausbruch
  • Mindesteinlage: $500 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)
  • Losgröße: 0.05
  • Trailing Stop: Falsch
  • Feste Losgröße: Wahr
