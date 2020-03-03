Monster of Gold
- Experten
- Arockia Dinesh Babu
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 10
Gold Monster MT5: Entfesseln Sie die Kraft der selektiven Präzision
Verändern Sie Ihren Ansatz für XAUUSD.Verwandeln Sie $5.000 in $66.000+ durch disziplinierte Automatisierung.
Die Beweise: Bewährte 1-Jahres-Performance
Unser jüngster 1-Jahres-Backtest mit echten Tick-Daten bestätigt das explosive Potenzial dieses Algorithmus:
-
Außergewöhnliches Wachstum: Erfolgreiche Skalierung einer anfänglichen Einlage von 5.000 $ auf über 66.000 $ an Gesamtkapital.
-
Hochgradig überzeugende Eingaben: Die Strategie ist absichtlich selektiv und führt eine begrenzte Anzahl von Einträgen für das gesamte Jahr aus, um sicherzustellen, dass nur die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit genommen werden.
-
Kapitalschutz: Verfügt über einen strikten Margenschutz, der Kontostopps bei extremer D1-Volatilität verhindert.
-
Null-Risiko-Taktiken: Dieser EA basiert auf einer reinen Marktstruktur und Ausbruchslogik. Er enthält kein Martingale, kein Grid und keine Arbitrage.
Warum die "Monster"-Logik siegt
Die meisten EAs scheitern, weil sie zu viel traden. Gold Monster gedeiht durch Abwarten.
-
Trend-Dominanz: Analysiert die D1- und H4-Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass jeder Handel mit dem wichtigsten Gold-"Super-Trend" ausgerichtet ist.
-
Erweiterte Volatilitätsfilterung: Verwendet ATR-basierte dynamische Stopps und Ziele, die mit dem Markt mitwachsen, und fängt so massive Läufer ein, während er Verluste frühzeitig begrenzt.
-
Marktbereite Ausführung: Passt sich automatisch an die Ausführungsrichtlinien Ihres Brokers an (FOK/IOC) und bietet eine vollständige Positionsnormalisierung für eine einwandfreie Auftragsausführung.
Handels-Spezifikationen: Gold-Monster
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung)
- Strategie: Trendausbruch
- Mindesteinlage: $5000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)
- Losgröße: 0.1
- Trailing Stop: Falsch
- Feste Losgröße: Wahr