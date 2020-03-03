Monster of Gold

Gold Monster MT5: Entfesseln Sie die Kraft der selektiven Präzision

Verändern Sie Ihren Ansatz für XAUUSD.Verwandeln Sie $5.000 in $66.000+ durch disziplinierte Automatisierung.

Die Beweise: Bewährte 1-Jahres-Performance

Unser jüngster 1-Jahres-Backtest mit echten Tick-Daten bestätigt das explosive Potenzial dieses Algorithmus:

  • Außergewöhnliches Wachstum: Erfolgreiche Skalierung einer anfänglichen Einlage von 5.000 $ auf über 66.000 $ an Gesamtkapital.

  • Hochgradig überzeugende Eingaben: Die Strategie ist absichtlich selektiv und führt eine begrenzte Anzahl von Einträgen für das gesamte Jahr aus, um sicherzustellen, dass nur die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit genommen werden.

  • Kapitalschutz: Verfügt über einen strikten Margenschutz, der Kontostopps bei extremer D1-Volatilität verhindert.

  • Null-Risiko-Taktiken: Dieser EA basiert auf einer reinen Marktstruktur und Ausbruchslogik. Er enthält kein Martingale, kein Grid und keine Arbitrage.

Warum die "Monster"-Logik siegt

Die meisten EAs scheitern, weil sie zu viel traden. Gold Monster gedeiht durch Abwarten.

  • Trend-Dominanz: Analysiert die D1- und H4-Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass jeder Handel mit dem wichtigsten Gold-"Super-Trend" ausgerichtet ist.

  • Erweiterte Volatilitätsfilterung: Verwendet ATR-basierte dynamische Stopps und Ziele, die mit dem Markt mitwachsen, und fängt so massive Läufer ein, während er Verluste frühzeitig begrenzt.

  • Marktbereite Ausführung: Passt sich automatisch an die Ausführungsrichtlinien Ihres Brokers an (FOK/IOC) und bietet eine vollständige Positionsnormalisierung für eine einwandfreie Auftragsausführung.

Handels-Spezifikationen: Gold-Monster

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: H4 (erforderlich für optimale Leistung)
  • Strategie: Trendausbruch
  • Mindesteinlage: $5000 (empfohlen für ein angemessenes Risikomanagement)
  • Losgröße: 0.1
  • Trailing Stop: Falsch
  • Feste Losgröße: Wahr


