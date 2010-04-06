King of Gold Titan

XAUUSD Titan: El motor de beneficios del 1.000

(1.01.2025 a 31.12.2025)

Convierta $500 en $5,000+ con Precision Gold Trading.

Deje de buscar una "herramienta" y comience a invertir en un motor de ganancias. El Titán XAUUSD está específicamente diseñado para dominar el mercado del oro, centrándose en operaciones de alta convicción que priorizan los retornos masivos sobre la alta frecuencia.

El Rendimiento (Basado en Datos Reales de Backtest)

Los resultados adjuntos demuestran la capacidad de este algoritmo:

  • Ganancia Neta Masiva: $4,907.95 de ganancia a partir de un modesto depósito inicial de $500.

  • Factor de beneficio de élite: Un asombroso 3.82, indicando una estrategia altamente eficiente.

  • Alta Recompensa-Riesgo: Con un beneficio medio de 2.217,12$ comparado con una pérdida media de sólo 348,68$, este EA gana a lo grande cuando coge la tendencia.

  • Poder de recuperación: Un Factor de Recuperación de 2,59 asegura que el sistema se recupere rápidamente de las fluctuaciones del mercado.

¿Por qué XAUUSD Titan?

La mayoría de los EAs fallan porque operan en exceso y desangran su cuenta con comisiones y pequeñas pérdidas. XAUUSD Titan es diferente:

  • Calidad sobre Cantidad: Se centra en los "Grandes Movimientos". No necesita operar cada hora para hacerle rico; sólo necesita acertar cuando cuenta.

  • Aplasta Tendencias: Diseñado para mantener las posiciones ganadoras a su máximo potencial, como se ve en la operación de mayor ganancia de $ 4,290.90.

  • Ventaja Matemática: Con una Ganancia Esperada de 613.49, cada operación que usted toma es estadísticamente ponderada a su favor.

Deje de comprar software. Empiece a comprar resultados. Únase hoy mismo al grupo de élite de operadores que utilizan el Titán XAUUSD para transformar sus carteras.

Especificaciones de negociación:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)
  • Marco temporal: H1/H4 (Necesario para un rendimiento óptimo)
  • Estrategia: Ruptura de tendencia
  • Depósito Mínimo: $500 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo)
  • Tamaño del Lote: 0.05
  • Trailing Stop: Falso
  • Tamaño de lote fijo: Verdadero
